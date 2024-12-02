УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13527 відвідувачів онлайн
Новини
7 339 18

Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 1 грудня російські війська запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

Рух ударних БпЛА

  • Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжують рухатись в південно-західному напрямку.
  • БпЛА на сході Харківщини курс на захід.
  • Група БпЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Нова група ударнихБпЛА на Сумщині курс на Чернігівщину.
  • Група ворожих БпЛА на Чернігівщині напрямок на Київщину.
  • Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини курс на Полтавщину.
  • БпЛА на сході Полтавщини напрямок західний.
  • Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курс західний.

Оновлення станом на 21:00

  • Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини напрямок південно-західний.
  • Група ударних БпЛА на Сумщині в напрямку на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини курсом Полтавщину та Київщину.
  • Ударні БпЛА на заході Полтавщини курс на Черкащину.
  • БпЛА на сході Полтавщини курс на південь.
  • Ударний БпЛА на Кіровоградщині курс на південний захід.
  • "Шахеди" з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Оновлення

О 21:08 повідомлялося про "шахеди" з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

О 21:47 ПС повідомляли про:

  • Нова група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини напрямок південно-західний.
  • Група ударних БпЛА на Полтавщині в напрямку на південь та схід.
  • Ударниі БпЛА на Київщині курсом на захід.
  • Ударні БпЛА на Черкащині курс західний.
  • БпЛА на заході Кіровоградщини курс на Вінниччину.
  • Нова група ударних БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.
  • БпЛА на Одещині напрямок північний.

Також повідомлялося про ударний БпЛА на Київщині курс на м. Київ, а згодом ПС попередили Київ про ворожі БпЛА зі сходу та півдня в напрямку міста.

О 22:28 ПС повідомляли про:

  • Нову групу ворожих БпЛА на Сумщині напрямок південно-західний.
  • Група ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку на південий захід.
  • Ударні БпЛА на півдні Київщини курсом на захід.
  • ударний БпЛА на межі Київщини та Житомирщини курс західний.
  • Ударні БпЛА на Черкащині курс західний.
  • БпЛА на заході Черкащині курс на Вінниччину.
  • ударні БпЛА на Одещині в напрямку Вінниччини.
  • БпЛА на Вінниччині курс західний.
  • БпЛА на Полтавщині курс західний.

Оновлення станом на 23:13

  • група ударних БпЛА на Сумщині напрямок південно-східний.
  • група ударних БпЛА на Чернігівщині напрямок південно-західний, південний.
  • БпЛА на півночі Київщин напрямок західний.
  • ударний БпЛА на Житомирщині напрямок південно-східний.
  • ударні БпЛА на заході Одещини в напрямку Вінниччини.
  • БпЛА на півдні Вінниччини курс західний.
  • ударний БпЛА на півночі Черкащини напрямок північний.
  • ударний БпЛА на півдні Черкащини напрямок південний.

Оновлення станом на 00:02

  • група ударних БпЛА на Сумщині напрямок західний.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
  • група ударних БпЛА на півночі Полтавщини напрямок південний.
  • БпЛА на півночі Київщини напрямок західний.
  • ударний БпЛА на сході Київщини напрямок західний.
  • група ударних БпЛА на Житомирщині напрямок південно-західний.
  • ударний БпЛА півночі Вінниччини курсом на південь.
  • БпЛА на півдні Вінниччини курс західний.
  • ударний БпЛА на півдні Хмельниччини напрямок на Тернопільщину.

Оновлення станом на 00:41

  • група ударних БпЛА на Сумщині напрямок західний, південно-західний.
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА на Київщині напрямок західний.
  • БпЛА на Полтавщини напрямок південний.
  • БпЛА на сході Черкащини напрямок західний.
  • група ударних БпЛА Житомирщині курсом на захід.
  • БпЛА на Тернопільщині курс на Івано-Франківщину.

Оновлення станом на 01:13

  • БпЛА на Сумщині напрямок західний, південно-західний.
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА на Київщині напрямок західний.
  • БпЛА на Полтавщини напрямок південний.
  • БпЛА на сході Черкащини напрямок західний.
  • група ударних БпЛА Житомирщині курсом на захід.
  • БпЛА на Дніпропетровщині курс на південь.

Також читайте: Рашисти запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2601) повітряна тривога (906) Шахед (949)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
як гарно звучить, "Росіяни запустили по Україні Шахеди", всеодно що клумбу посадили.
Потрібно: "Фашисти тероризують неньку Україну своїми бл@дськими безпілотниками щоб вбити більше українців".
показати весь коментар
01.12.2024 19:46
+6
Щоб у кацапів руки повідсихали, а пісюні повідпадали !!!
показати весь коментар
01.12.2024 21:37
+3
зе! а чому на кацапстані спокійно?
показати весь коментар
02.12.2024 00:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як гарно звучить, "Росіяни запустили по Україні Шахеди", всеодно що клумбу посадили.
Потрібно: "Фашисти тероризують неньку Україну своїми бл@дськими безпілотниками щоб вбити більше українців".
показати весь коментар
01.12.2024 19:46 Відповісти
А що роблять росіяни?
показати весь коментар
01.12.2024 20:55 Відповісти
Тю, а я верю в наше ППО.
показати весь коментар
01.12.2024 21:17 Відповісти
Щоб у кацапів руки повідсихали, а пісюні повідпадали !!!
показати весь коментар
01.12.2024 21:37 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 21:39 Відповісти
Іще такого прокляття не чула
показати весь коментар
02.12.2024 01:43 Відповісти
Росія завдала ударів по ключових українських підстанціях, підключених до атомних електростанцій, пише NYT.
Під час атаки на енергосистему України в четвер Росія завдала удару по ключових об'єктах передачі електроенергії, пов'язаних з атомними електростанціями, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
У відомстві заявили, що російські удари вразили підстанції, що мають фундаментальне значення для трьох працюючих атомних електростанцій України, які передають та приймають електроенергію. На три атомні електростанції України з дев'ятьма реакторами припадає близько двох третин існуючої потужності країни з виробництва електроенергії.
показати весь коментар
01.12.2024 21:43 Відповісти
Підстанції виконують другу, не менш важливу функцію: вони забезпечують атомні електростанції електроенергією, необхідною для охолодження реакторів і відпрацьованим паливом.

«Відмова функції охолодження на одному або декількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива і великомасштабного радіоактивного викиду», - попередив Грінпіс у записці, отриманій The New York Times.
показати весь коментар
01.12.2024 21:48 Відповісти
Самий прикол, що Укренерго (здається про це казав Кудрицький), пропонував будувати захист для підстанцій, а Енергоатом відмовився.
показати весь коментар
01.12.2024 22:13 Відповісти
голова енергоатома кацап
показати весь коментар
02.12.2024 01:16 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 22:38 Відповісти
Група ударних...
Повітряни силии - статистами, піар?
Статисти, як верховний?
показати весь коментар
01.12.2024 23:45 Відповісти
Геніі клікбейту...заголовок лунає як "зариблення ставка"
показати весь коментар
01.12.2024 23:54 Відповісти
зе! а чому на кацапстані спокійно?
показати весь коментар
02.12.2024 00:00 Відповісти
раніше вони йшли швидше, жжжж і бодрячком на Київ в основному, намагались збивати, останнім часом ніхто їх не збиває, натикали тут глушилок різних, їх кидає з сторони в сторону, як осінній лист, один був колами нарізав і пішов в обратку. помітно шо з "мозгами" там великі проблеми.
правда десь у США де у кожного третього карабін у хаті воно і 10 км б не пролетіло.

показати весь коментар
02.12.2024 00:24 Відповісти
Тисни гачок. Вакарчук за Украйну. Чи д
Е дебіл?
показати весь коментар
02.12.2024 01:27 Відповісти
А ми? Вдаримо потужним відосиком.
показати весь коментар
02.12.2024 01:29 Відповісти
 
 