Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 1 грудня російські війська запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

Рух ударних БпЛА

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжують рухатись в південно-західному напрямку.

БпЛА на сході Харківщини курс на захід.

Група БпЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.

Оновлення щодо руху БпЛА

Нова група ударнихБпЛА на Сумщині курс на Чернігівщину.

Група ворожих БпЛА на Чернігівщині напрямок на Київщину.

Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини курс на Полтавщину.

БпЛА на сході Полтавщини напрямок західний.

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курс західний.

Оновлення станом на 21:00

Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини напрямок південно-західний.

Група ударних БпЛА на Сумщині в напрямку на Чернігівщину та Полтавщину.

Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини курсом Полтавщину та Київщину.

Ударні БпЛА на заході Полтавщини курс на Черкащину.

БпЛА на сході Полтавщини курс на південь.

Ударний БпЛА на Кіровоградщині курс на південний захід.

"Шахеди" з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Оновлення

О 21:08 повідомлялося про "шахеди" з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

О 21:47 ПС повідомляли про:

Нова група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини напрямок південно-західний.

Група ударних БпЛА на Полтавщині в напрямку на південь та схід.

Ударниі БпЛА на Київщині курсом на захід.

Ударні БпЛА на Черкащині курс західний.

БпЛА на заході Кіровоградщини курс на Вінниччину.

Нова група ударних БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.

БпЛА на Одещині напрямок північний.

Також повідомлялося про ударний БпЛА на Київщині курс на м. Київ, а згодом ПС попередили Київ про ворожі БпЛА зі сходу та півдня в напрямку міста.

О 22:28 ПС повідомляли про:

Нову групу ворожих БпЛА на Сумщині напрямок південно-західний.

Група ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку на південий захід.

Ударні БпЛА на півдні Київщини курсом на захід.

ударний БпЛА на межі Київщини та Житомирщини курс західний.

Ударні БпЛА на Черкащині курс західний.

БпЛА на заході Черкащині курс на Вінниччину.

ударні БпЛА на Одещині в напрямку Вінниччини.

БпЛА на Вінниччині курс західний.

БпЛА на Полтавщині курс західний.

Оновлення станом на 23:13

група ударних БпЛА на Сумщині напрямок південно-східний.

група ударних БпЛА на Чернігівщині напрямок південно-західний, південний.

БпЛА на півночі Київщин напрямок західний.

ударний БпЛА на Житомирщині напрямок південно-східний.

ударні БпЛА на заході Одещини в напрямку Вінниччини.

БпЛА на півдні Вінниччини курс західний.

ударний БпЛА на півночі Черкащини напрямок північний.

ударний БпЛА на півдні Черкащини напрямок південний.

Оновлення станом на 00:02

група ударних БпЛА на Сумщині напрямок західний.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

група ударних БпЛА на півночі Полтавщини напрямок південний.

БпЛА на півночі Київщини напрямок західний.

ударний БпЛА на сході Київщини напрямок західний.

група ударних БпЛА на Житомирщині напрямок південно-західний.

ударний БпЛА півночі Вінниччини курсом на південь.

БпЛА на півдні Вінниччини курс західний.

ударний БпЛА на півдні Хмельниччини напрямок на Тернопільщину.

Оновлення станом на 00:41

група ударних БпЛА на Сумщині напрямок західний, південно-західний.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА на Київщині напрямок західний.

БпЛА на Полтавщини напрямок південний.

БпЛА на сході Черкащини напрямок західний.

група ударних БпЛА Житомирщині курсом на захід.

БпЛА на Тернопільщині курс на Івано-Франківщину.

Оновлення станом на 01:13

БпЛА на Сумщині напрямок західний, південно-західний.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА на Київщині напрямок західний.

БпЛА на Полтавщини напрямок південний.

БпЛА на сході Черкащини напрямок західний.

група ударних БпЛА Житомирщині курсом на захід.

БпЛА на Дніпропетровщині курс на південь.

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