Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 1 грудня російські війська запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
Рух ударних БпЛА
- Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини продовжують рухатись в південно-західному напрямку.
- БпЛА на сході Харківщини курс на захід.
- Група БпЛА на межі Харківської та Донецької області курсом на південний захід.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Нова група ударнихБпЛА на Сумщині курс на Чернігівщину.
- Група ворожих БпЛА на Чернігівщині напрямок на Київщину.
- Ударний БпЛА на півдні Чернігівщини курс на Полтавщину.
- БпЛА на сході Полтавщини напрямок західний.
- Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині курс західний.
Оновлення станом на 21:00
- Група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Сумщині в напрямку на Чернігівщину та Полтавщину.
- Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини курсом Полтавщину та Київщину.
- Ударні БпЛА на заході Полтавщини курс на Черкащину.
- БпЛА на сході Полтавщини курс на південь.
- Ударний БпЛА на Кіровоградщині курс на південний захід.
- "Шахеди" з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
Оновлення
О 21:08 повідомлялося про "шахеди" з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
О 21:47 ПС повідомляли про:
- Нова група ворожих БпЛА на півночі Чернігівщини напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Полтавщині в напрямку на південь та схід.
- Ударниі БпЛА на Київщині курсом на захід.
- Ударні БпЛА на Черкащині курс західний.
- БпЛА на заході Кіровоградщини курс на Вінниччину.
- Нова група ударних БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря.
- БпЛА на Одещині напрямок північний.
Також повідомлялося про ударний БпЛА на Київщині курс на м. Київ, а згодом ПС попередили Київ про ворожі БпЛА зі сходу та півдня в напрямку міста.
О 22:28 ПС повідомляли про:
- Нову групу ворожих БпЛА на Сумщині напрямок південно-західний.
- Група ударних БпЛА на Чернігівщині в напрямку на південий захід.
- Ударні БпЛА на півдні Київщини курсом на захід.
- ударний БпЛА на межі Київщини та Житомирщини курс західний.
- Ударні БпЛА на Черкащині курс західний.
- БпЛА на заході Черкащині курс на Вінниччину.
- ударні БпЛА на Одещині в напрямку Вінниччини.
- БпЛА на Вінниччині курс західний.
- БпЛА на Полтавщині курс західний.
Оновлення станом на 23:13
- група ударних БпЛА на Сумщині напрямок південно-східний.
- група ударних БпЛА на Чернігівщині напрямок південно-західний, південний.
- БпЛА на півночі Київщин напрямок західний.
- ударний БпЛА на Житомирщині напрямок південно-східний.
- ударні БпЛА на заході Одещини в напрямку Вінниччини.
- БпЛА на півдні Вінниччини курс західний.
- ударний БпЛА на півночі Черкащини напрямок північний.
- ударний БпЛА на півдні Черкащини напрямок південний.
Оновлення станом на 00:02
- група ударних БпЛА на Сумщині напрямок західний.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
- група ударних БпЛА на півночі Полтавщини напрямок південний.
- БпЛА на півночі Київщини напрямок західний.
- ударний БпЛА на сході Київщини напрямок західний.
- група ударних БпЛА на Житомирщині напрямок південно-західний.
- ударний БпЛА півночі Вінниччини курсом на південь.
- БпЛА на півдні Вінниччини курс західний.
- ударний БпЛА на півдні Хмельниччини напрямок на Тернопільщину.
Оновлення станом на 00:41
- група ударних БпЛА на Сумщині напрямок західний, південно-західний.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА на Київщині напрямок західний.
- БпЛА на Полтавщини напрямок південний.
- БпЛА на сході Черкащини напрямок західний.
- група ударних БпЛА Житомирщині курсом на захід.
- БпЛА на Тернопільщині курс на Івано-Франківщину.
Оновлення станом на 01:13
- БпЛА на Сумщині напрямок західний, південно-західний.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА на Київщині напрямок західний.
- БпЛА на Полтавщини напрямок південний.
- БпЛА на сході Черкащини напрямок західний.
- група ударних БпЛА Житомирщині курсом на захід.
- БпЛА на Дніпропетровщині курс на південь.
Топ коментарі
+9 krot_lub
показати весь коментар01.12.2024 19:46
+6 AbOriginal_UA
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+3 Марина Нєчаєва #561431
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Потрібно: "Фашисти тероризують неньку Україну своїми бл@дськими безпілотниками щоб вбити більше українців".
Під час атаки на енергосистему України в четвер Росія завдала удару по ключових об'єктах передачі електроенергії, пов'язаних з атомними електростанціями, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
У відомстві заявили, що російські удари вразили підстанції, що мають фундаментальне значення для трьох працюючих атомних електростанцій України, які передають та приймають електроенергію. На три атомні електростанції України з дев'ятьма реакторами припадає близько двох третин існуючої потужності країни з виробництва електроенергії.
«Відмова функції охолодження на одному або декількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива і великомасштабного радіоактивного викиду», - попередив Грінпіс у записці, отриманій The New York Times.
Повітряни силии - статистами, піар?
Статисти, як верховний?
правда десь у США де у кожного третього карабін у хаті воно і 10 км б не пролетіло.
Е дебіл?