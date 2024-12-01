Рашисти запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

Вдень 1 грудня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски КАБ на Донеччині!", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць на цю хвилину не відомо.

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Нагадаємо, як зазначав президент України Володимир Зеленський, понад 500 КАБів, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет випустили окупанти по Україні за тиждень.