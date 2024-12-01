Рашисти запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили
Вдень 1 грудня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски КАБ на Донеччині!", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць на цю хвилину не відомо.
Нагадаємо, як зазначав президент України Володимир Зеленський, понад 500 КАБів, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет випустили окупанти по Україні за тиждень.
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Grigoriy1959 #595881
показати весь коментар01.12.2024 12:57 Відповісти Мені подобається 0
Orest Zaulichnyy
показати весь коментар01.12.2024 12:57 Відповісти Мені подобається 0
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