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Рашисти запускають КАБи на Донеччину, - Повітряні сили

Запуск КАБів

Вдень 1 грудня 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски КАБ на Донеччині!", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБом по Ківшарівці на Харківщині: загинув чоловік

Нагадаємо, як зазначав президент України Володимир Зеленський, понад 500 КАБів, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет випустили окупанти по Україні за тиждень.

Автор: 

обстріл (28392) Донецька область (8423) Повітряні сили (2625) КАБ (355)


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01.12.2024 12:57 Відповісти
а я памʼятаю час коли тремпелі збиралися юрбою і волали: «путєн ввєді вайска», ну і мрії збулися
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01.12.2024 12:57 Відповісти
 
 