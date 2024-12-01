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Понад 500 КАБів, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет випустили окупанти по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж цього тижня російські війська атакували територію України із застосуванням понад 500 керованих авіаційних бомб (КАБ), майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Цієї ночі й цього тижня наші сили ППО, мобільні вогневі групи, усі підрозділи захисту неба працювали задля захисту українців від російського повітряного терору. Протягом ночі збито більш ніж 30 ударних безпілотників. Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів", - розповів Зеленський.

Також читайте: Вночі "шахеди" вкотре атакували Київ: сили ППО знешкодили близько десятка ударних БпЛА, зафіксовано падіння уламків в одному з районів

Президент наголосив, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого тривалого часу.

"Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас", - додав він.

Також дивіться: Нічна атака на Київщину: повітряна тривога тривала понад 9 годин, є пошкодження будинків у трьох районах. ФОТО

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня 2024 року ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один - в повітрі!

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) ракети (4021) КАБ (355) Шахед (982)


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Топ коментарі
+7
Статист вийшов до наріду після тарілки мівіни ранкової кави
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01.12.2024 12:10
+6
Да прилаштуйте вже його до київського метрополітену, нехай зупинки оголошує, або на телемарахвон ведучим погоди , нехай розповідає про міліметри ртутного стовпчика, хоч якась користь буде!
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01.12.2024 12:21
+3
О смарагдовий підрахуй виліз знову
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01.12.2024 12:31
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Статист вийшов до наріду після тарілки мівіни ранкової кави
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01.12.2024 12:10 Відповісти
"не хотите ли посчитать, состоятельные кроты с оп-ы?" - сказав дєрьмак. і зєлі дружно отвєтілі - "Єть! І то дєло!" ))
https://www.youtube.com/watch?v=s44X6l-MgGY
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01.12.2024 12:11 Відповісти
Ти ,як той Фукс з мультика ,бомби як крокодилів рахуєш((
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01.12.2024 12:18 Відповісти
Да прилаштуйте вже його до київського метрополітену, нехай зупинки оголошує, або на телемарахвон ведучим погоди , нехай розповідає про міліметри ртутного стовпчика, хоч якась користь буде!
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01.12.2024 12:21 Відповісти
О смарагдовий підрахуй виліз знову
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01.12.2024 12:31 Відповісти
Плановик з нього нікудишній. Пішов у статисти. Артист шукає свою роль, і не може знайти таку, щоб всю свою бездіяльність за 6 років перетворити у нескінченний потік перемог. ЯКЩО ТИ ЗРАДИШ ТОГО, ХТО ТЕБЕ ВРЯТУВАВ ВІД МОТУЗКИ ВОРОГА, ТО БОГ ТОБІ МОТУЗКУ САМ ПОДАСТЬ !
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01.12.2024 12:32 Відповісти
Рахувати чужі ракети та бомби, які впали нам на голови (не йому!)-особливого розуму непотрібно. А ось прокоментувати чому за 3 роки ми так і не зробили ЖОДНОЇ своєї дальної ракети слабо.
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01.12.2024 12:50 Відповісти
І жодного збитого носія тих кабів...
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01.12.2024 12:59 Відповісти
підоре зелений, а що там з бракованими мінами? чи переповідати статистику цікавіше, тварь ******?!
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01.12.2024 13:58 Відповісти
А які цифри ударів України по Росії за цей період аналогічним озброєнням? Чи наша відповідь-це автоматні постріли та "м'ясні" штурми?
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01.12.2024 15:29 Відповісти
Дякуємо Головкому за інформацію про досягнення ворога! Чекаємо про досягнення ЗСУ!
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01.12.2024 16:25 Відповісти
 
 