Понад 500 КАБів, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет випустили окупанти по Україні за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж цього тижня російські війська атакували територію України із застосуванням понад 500 керованих авіаційних бомб (КАБ), майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Цієї ночі й цього тижня наші сили ППО, мобільні вогневі групи, усі підрозділи захисту неба працювали задля захисту українців від російського повітряного терору. Протягом ночі збито більш ніж 30 ударних безпілотників. Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів", - розповів Зеленський.

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Президент наголосив, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого тривалого часу.

"Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі. Дякую всім, хто це розуміє та підтримує нас", - додав він.

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Нагадаємо, у ніч на 1 грудня 2024 року ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один - в повітрі!