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Нічна атака на Київщину: повітряна тривога тривала понад 9 годин, є пошкодження будинків у трьох районах. ФОТО

У ніч проти 1 грудня російські загарбники вкотре атакували Київщину "шахедами". Тривога тривала понад 9 годин. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в трьох районах пошкоджено 3 приватні будинки, квартиру, 3 автомобілі та гаражне приміщення. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено фасади та дахи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі "шахеди" вкотре атакували Київ: сили ППО знешкодили близько десятка ударних БпЛА, зафіксовано падіння уламків в одному з районів

Атака на Київщину 1 грудня
Атака на Київщину 1 грудня

Автор: 

Київська область (4014) обстріл (28392) Шахед (982)


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Коли вже таке буде на мААЦквє, плять?!
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01.12.2024 10:59 Відповісти
 
 