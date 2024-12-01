Нічна атака на Київщину: повітряна тривога тривала понад 9 годин, є пошкодження будинків у трьох районах. ФОТО
У ніч проти 1 грудня російські загарбники вкотре атакували Київщину "шахедами". Тривога тривала понад 9 годин. У регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в трьох районах пошкоджено 3 приватні будинки, квартиру, 3 автомобілі та гаражне приміщення. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено фасади та дахи.
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Грицько Злий
показати весь коментар01.12.2024 10:59 Відповісти Мені подобається 10
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