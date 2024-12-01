Вночі "шахеди" вкотре атакували Київ: сили ППО знешкодили близько десятка ударних БпЛА, зафіксовано падіння уламків в одному з районів
Вночі 1 грудня Росія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками. Сили оборони знешкодили близько десятка БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко
"Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.
За даними оперативного зведення на цю хвилину - в місті без постраждалих. Але інформація постійно оновлюється та уточнюється.
Зараз в столиці без тривог. Але в Київській області фіксуються ворожі БпЛА.
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