Вночі "шахеди" вкотре атакували Київ: сили ППО знешкодили близько десятка ударних БпЛА, зафіксовано падіння уламків в одному з районів

Вночі 1 грудня Росія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками. Сили оборони знешкодили близько десятка БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.

За даними оперативного зведення на цю хвилину - в місті без постраждалих. Але інформація постійно оновлюється та уточнюється.

Зараз в столиці без тривог. Але в Київській області фіксуються ворожі БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів": працює ППО