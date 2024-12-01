УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10706 відвідувачів онлайн
Новини
3 583 0

Вночі "шахеди" вкотре атакували Київ: сили ППО знешкодили близько десятка ударних БпЛА, зафіксовано падіння уламків в одному з районів

шахеди

Вночі 1 грудня Росія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками. Сили оборони знешкодили близько десятка  БпЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна", - йдеться в повідомленні.

За даними оперативного зведення на цю хвилину - в місті без постраждалих. Але інформація постійно оновлюється та уточнюється.

Зараз в столиці без тривог. Але в Київській області фіксуються ворожі БпЛА. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів": працює ППО

Автор: 

Київ (19448) Повітряні атаки на Київ (755) Шахед (982)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 