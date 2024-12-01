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Знищено 32 із 78 "Шахедів", ще 45 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Сили ППО знищують Шахеди

У ніч на 1 грудня 2024 року ворог атакував Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Також читайте: Війська РФ атакують Україну "Шахедами" з півночі, - Повітряні сили (оновлено)

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 09.00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, ще один - в повітрі!
Інформація уточнюється та оновлюється.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі 1 грудня Росія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками. Сили оборони знешкодили близько десятка БпЛА.

Автор: 

ППО (3180) Повітряні сили (2625) Шахед (982)


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Нащо цей цирк з "локаційно втрачені"? Любий "шахед", який прилетів до свого місця призначення і зробив свою справу стає "локаційно втраченим". Невже не можна просто написати : "З 75 дронів збили 32"? Крапка.
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01.12.2024 10:21 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
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01.12.2024 13:03 Відповісти
 
 