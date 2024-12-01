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Новини
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Війська РФ атакують Україну "Шахедами" з півночі, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди з півночі

Увечері 30 листопада російська армія запустила по Україні ударні БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Майже 1 млн повітряних цілей РФ зафіксували радіотехнічні війська з початку повномасштабної війни, - Повітряні сили

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

Станом на 22.30 Повітряні сили повідомили про нову хвилю ворожих дронів на Сумщині.

Оновлення

О 22:57 ПС повідомили про рух ударного БпЛА з півдня Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:33 повідомлено про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Чернігівської області.

"Ударний БпЛА на Полтавщині - курсом на м.Кременчук", - ідеться в повідомленні від 23:46.

Оновлення

О 23:51 ПС повідомили про нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини та півночі Чернігівщини, курс - південний.

О 00:01 повідомлялося про застосування ворожих ударних БпЛА для Кіровоградської області.

О 00:07 ПС повідомляли про:

  • БпЛА на Сумщині - курс південний, південно-західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівщини - курс південний, південно-західний;
  • БпЛА з Полтавщини (повз м.Кременчук) - курс південно-західний.

Оновлення

О 00:48 ПС повідомили про:

  • БпЛА на Сумщині - курс південний, південно-західний;
  • БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини - курс південний, південно-західний;
  • БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини - курс західний;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини - курс західний.

О 00:51 повідомлялося про БпЛА на сході Кіровоградщини змінює курс на Дніпропетровщину.

О 00:57 ПС попереджали про Ударний БпЛА в напрямку міста Прилуки з північного сходу.

О 00:59 повідомлялося про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей.

Оновлення

О 01:32 ПС повідомляли про декілька ударних БпЛА в напрямку Прилук з північного сходу.

О 01:36 повідомлялося про:

  • БпЛА на Сумщині - курс на Чернігівщину;
  • БпЛА на Чернігівщині - курс на Київщину;
  • БпЛА на заході Дніпропетровщини - курс східний.

О 01:38 Повітряні сили попередили Київ про ударний БпЛА в напрямку міста зі сходу.

О 01:46 ПС попереджали Білу Церкву про рух "шахеда" в напрямку міста зі сходу.

Оновлення

О 02:19 ПС повідомляли про:

БпЛА на півдні Сумщини - курс на Чернігівщину;

БпЛА на півдні Чернігівщини - курс на Київщину;

БпЛА на півночі Чернігівщини - курс південний;

БпЛА на Київщині - курс на Житомирщину;

БпЛА на межі Черкащини і Полтавщини - курс на північ;

БпЛА на заході Дніпропетровщини - курс південно-східний.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що деякі безпілотники по типу "Шахед" можуть літати над територією України близько 24 годин. Для цього росіяни зменшують їхню бойову частину.

Автор: 

Сумська область (3655) Повітряні сили (2625) Шахед (982)


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Топ коментарі
+4
Вовачка в бункері і поціновувачи його таланту можуть не хвилюватися!
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30.11.2024 23:59
+3
Як на мене,мені навіть слова«росія»,«росіяни»язик не повертається вимовить.
Раша,рашисти...
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01.12.2024 06:45
+3
С первым днем зимы. Пусть кацапам все отморозит.
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01.12.2024 07:14
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Москалі кляті , ідіть геть з нашої країни та живіть у своєму мухосранську
і радійте тому , що ще живі 🤬
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30.11.2024 22:50 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ ВОНИ ЛОПНУТЬ ВІД ЖАДІБНОСТІ !!!???
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30.11.2024 23:51 Відповісти
Вовачка в бункері і поціновувачи його таланту можуть не хвилюватися!
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30.11.2024 23:59 Відповісти
от нахєра ці обтічні конструкції, які формують на підсвідомому рівні хибне уявлення про нашого ворога: "російська армія запустила по Україні ударні БпЛА"???
Треба писати "росіяни запустили по Україні ударні БпЛА".
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01.12.2024 00:32 Відповісти
Як на мене,мені навіть слова«росія»,«росіяни»язик не повертається вимовить.
Раша,рашисти...
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01.12.2024 06:45 Відповісти
а у меня язык не поворачивается сказать, извиняюсь за выражение, "россия". Цапорылiя, ягелеядия, мацквабадия, козломордия, лаптеунтия, страна ластоногих оленей - самое то.
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01.12.2024 07:18 Відповісти
Тю, чуть не забыл, мол, страна под названием ВОДКАПЕЙгрязиваляйся, або под названием СУРо-ВЫ-е-БУ-дНИ.
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01.12.2024 13:12 Відповісти
від "рашиста" кацап може відхрещуватись, а от від свого російського громадянства вже не вийде. Якось так.
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01.12.2024 08:06 Відповісти
А його громадянство, мовляв нарассеянин, указывает на то, шо кацап - не сруцкий, а просто, аморфная биомасса всех времен и народов гомосоветикуса, согласно с требованиями уравниловки наций в нараиспеедрации.
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01.12.2024 13:05 Відповісти
Сьогодні і завтра в більшості областейсиноптики очікують туман. Я, очікую посилення атак парашинських ударних дронів.
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01.12.2024 05:37 Відповісти
С первым днем зимы. Пусть кацапам все отморозит.
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01.12.2024 07:14 Відповісти
Цікаво, а ці мусульманські ''шахеди'' морозостійкі?
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01.12.2024 09:18 Відповісти
 
 