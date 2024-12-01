Війська РФ атакують Україну "Шахедами" з півночі, - Повітряні сили (оновлено)

Увечері 30 листопада російська армія запустила по Україні ударні БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Сумської області", - йдеться в повідомленні.

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Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

Станом на 22.30 Повітряні сили повідомили про нову хвилю ворожих дронів на Сумщині.

Оновлення

О 22:57 ПС повідомили про рух ударного БпЛА з півдня Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:33 повідомлено про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Чернігівської області.

"Ударний БпЛА на Полтавщині - курсом на м.Кременчук", - ідеться в повідомленні від 23:46.

Оновлення

О 23:51 ПС повідомили про нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини та півночі Чернігівщини, курс - південний.

О 00:01 повідомлялося про застосування ворожих ударних БпЛА для Кіровоградської області.

О 00:07 ПС повідомляли про:

БпЛА на Сумщині - курс південний, південно-західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини - курс південний, південно-західний;

БпЛА з Полтавщини (повз м.Кременчук) - курс південно-західний.

Оновлення

О 00:48 ПС повідомили про:

БпЛА на Сумщині - курс південний, південно-західний;

БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини - курс південний, південно-західний;

БпЛА на межі Чернігівщини і Полтавщини - курс західний;

БпЛА на сході Кіровоградщини - курс західний.

О 00:51 повідомлялося про БпЛА на сході Кіровоградщини змінює курс на Дніпропетровщину.

О 00:57 ПС попереджали про Ударний БпЛА в напрямку міста Прилуки з північного сходу.

О 00:59 повідомлялося про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Київської, Черкаської, Дніпропетровської областей.

Оновлення

О 01:32 ПС повідомляли про декілька ударних БпЛА в напрямку Прилук з північного сходу.

О 01:36 повідомлялося про:

БпЛА на Сумщині - курс на Чернігівщину;

БпЛА на Чернігівщині - курс на Київщину;

БпЛА на заході Дніпропетровщини - курс східний.

О 01:38 Повітряні сили попередили Київ про ударний БпЛА в напрямку міста зі сходу.

О 01:46 ПС попереджали Білу Церкву про рух "шахеда" в напрямку міста зі сходу.

Оновлення

О 02:19 ПС повідомляли про:

БпЛА на півдні Сумщини - курс на Чернігівщину;

БпЛА на півдні Чернігівщини - курс на Київщину;

БпЛА на півночі Чернігівщини - курс південний;

БпЛА на Київщині - курс на Житомирщину;

БпЛА на межі Черкащини і Полтавщини - курс на північ;

БпЛА на заході Дніпропетровщини - курс південно-східний.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що деякі безпілотники по типу "Шахед" можуть літати над територією України близько 24 годин. Для цього росіяни зменшують їхню бойову частину.