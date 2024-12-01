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Войска РФ атакуют Украину "шахедами" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди з півночі

Вечером 30 ноября российская армия запустила по Украине ударные БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание!" Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Сумской области", - говорится в сообщении.

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Обновлена ​​информация о движении вражеских БПЛА

По состоянию на 22.30 Воздушные силы сообщили о новой волне вражеских дронов Сумской области.

Обновление

В 22:57 ВС сообщили о движении ударного БПЛА с юга Сумской области курсом на Полтавщину.

В 23:33 сообщается об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Черниговской области.

"Ударный БпЛА на Полтавщине - курсом на г.Кременчуг", - говорится в сообщении от 23:46.

Обновление

В 23:51 ВС сообщили о новых группах враждебных БПЛА на севере Сумщины и севере Черниговщины, курс – южный.

В 00:01 сообщалось о применении вражеских ударных БПЛА по Кировоградской области.

В 00:07 ВС сообщали о:

  • БПЛА в Сумской области - курс южный, юго-западный;
  • БПЛА на севере Черниговщины – курс южный, юго-западный;

БПЛА из Полтавщины (мимо г. Кременчуга) - курс юго-западный.

Обновление

В 00:48 ВС сообщили о:

  • БПЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный;
  • БпЛА на севере и в центре Черниговщины – курс южный, юго-западный;
  • БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины – курс западный;
  • БпЛА на востоке Кировоградщины – курс западный.

В 00:51 сообщалось о БпЛА на востоке Кировоградщины меняет курс на Днепропетровщину

В 00:57 ВС предупреждали о Ударный БпЛА в направлении города Прилуки с северо-востока.

В 00:59 сообщалось об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Киевской, Черкасской, Днепропетровской областей.

Обновление

В 01:32 ВС сообщали о нескольких ударных БпЛА в направлении Прилука с северо-востока.

В 01:36 сообщалось о:

  • БпЛА на Сумщине – курс на Черниговщину;
  • БПЛА на Черниговщине – курс на Киевщину;
  • БпЛА на западе Днепропетровщины – курс восточный.

В 01:38 Воздушные силы предупредили Киев об ударном БпЛА в направлении города с востока.

В 01:46 ВС предупреждали Белая Церковь о движении "шахеда" в направлении города с востока.

Обновление

В 02:19 ВС сообщали о:

  • БпЛА на юге Сумщины – курс на Черниговщину;
  • БпЛА на юге Черниговщины – курс на Киевщину;
  • БпЛА на севере Черниговщины – курс южный;
  • БПЛА на Киевщине – курс на Житомирщину;
  • БпЛА на границе Черкасщины и Полтавщины – курс на север;
  • БпЛА на западе Днепропетровщины – курс юго-восточный.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что некоторые беспилотники типа "Шахед" могут летать над территорией Украины около 24 часов. Для этого россияне уменьшают их боевую часть.

Автор: 

Сумская область (3004) Воздушные силы (2251) Шахед (943)


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Топ комментарии
+4
Вовачка в бункері і поціновувачи його таланту можуть не хвилюватися!
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30.11.2024 23:59
+3
Як на мене,мені навіть слова«росія»,«росіяни»язик не повертається вимовить.
Раша,рашисти...
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01.12.2024 06:45
+3
С первым днем зимы. Пусть кацапам все отморозит.
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01.12.2024 07:14
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Москалі кляті , ідіть геть з нашої країни та живіть у своєму мухосранську
і радійте тому , що ще живі 🤬
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30.11.2024 22:50 Ответить
КОЛИ ВЖЕ ВОНИ ЛОПНУТЬ ВІД ЖАДІБНОСТІ !!!???
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30.11.2024 23:51 Ответить
Вовачка в бункері і поціновувачи його таланту можуть не хвилюватися!
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30.11.2024 23:59 Ответить
от нахєра ці обтічні конструкції, які формують на підсвідомому рівні хибне уявлення про нашого ворога: "російська армія запустила по Україні ударні БпЛА"???
Треба писати "росіяни запустили по Україні ударні БпЛА".
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01.12.2024 00:32 Ответить
Як на мене,мені навіть слова«росія»,«росіяни»язик не повертається вимовить.
Раша,рашисти...
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01.12.2024 06:45 Ответить
а у меня язык не поворачивается сказать, извиняюсь за выражение, "россия". Цапорылiя, ягелеядия, мацквабадия, козломордия, лаптеунтия, страна ластоногих оленей - самое то.
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01.12.2024 07:18 Ответить
Тю, чуть не забыл, мол, страна под названием ВОДКАПЕЙгрязиваляйся, або под названием СУРо-ВЫ-е-БУ-дНИ.
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01.12.2024 13:12 Ответить
від "рашиста" кацап може відхрещуватись, а от від свого російського громадянства вже не вийде. Якось так.
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01.12.2024 08:06 Ответить
А його громадянство, мовляв нарассеянин, указывает на то, шо кацап - не сруцкий, а просто, аморфная биомасса всех времен и народов гомосоветикуса, согласно с требованиями уравниловки наций в нараиспеедрации.
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01.12.2024 13:05 Ответить
Сьогодні і завтра в більшості областейсиноптики очікують туман. Я, очікую посилення атак парашинських ударних дронів.
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01.12.2024 05:37 Ответить
С первым днем зимы. Пусть кацапам все отморозит.
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01.12.2024 07:14 Ответить
Цікаво, а ці мусульманські ''шахеди'' морозостійкі?
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01.12.2024 09:18 Ответить
 
 