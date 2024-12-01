Войска РФ атакуют Украину "шахедами" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 30 ноября российская армия запустила по Украине ударные БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание!" Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Сумской области", - говорится в сообщении.

Также читайте: В течение дня россияне с разного вооружения обстреляли семь громад Сумщины, было 60 взрывов

Обновлена ​​информация о движении вражеских БПЛА

По состоянию на 22.30 Воздушные силы сообщили о новой волне вражеских дронов Сумской области.

Обновление

В 22:57 ВС сообщили о движении ударного БПЛА с юга Сумской области курсом на Полтавщину.

В 23:33 сообщается об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Черниговской области.

"Ударный БпЛА на Полтавщине - курсом на г.Кременчуг", - говорится в сообщении от 23:46.

Обновление

В 23:51 ВС сообщили о новых группах враждебных БПЛА на севере Сумщины и севере Черниговщины, курс – южный.

В 00:01 сообщалось о применении вражеских ударных БПЛА по Кировоградской области.

В 00:07 ВС сообщали о:

БПЛА в Сумской области - курс южный, юго-западный;

БПЛА на севере Черниговщины – курс южный, юго-западный;

БПЛА из Полтавщины (мимо г. Кременчуга) - курс юго-западный.

Обновление

В 00:48 ВС сообщили о:

БПЛА на Сумщине – курс южный, юго-западный;

БпЛА на севере и в центре Черниговщины – курс южный, юго-западный;

БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины – курс западный;

БпЛА на востоке Кировоградщины – курс западный.

В 00:51 сообщалось о БпЛА на востоке Кировоградщины меняет курс на Днепропетровщину

В 00:57 ВС предупреждали о Ударный БпЛА в направлении города Прилуки с северо-востока.

В 00:59 сообщалось об угрозе применения вражеских ударных БПЛА для Киевской, Черкасской, Днепропетровской областей.

Обновление

В 01:32 ВС сообщали о нескольких ударных БпЛА в направлении Прилука с северо-востока.

В 01:36 сообщалось о:

БпЛА на Сумщине – курс на Черниговщину;

БПЛА на Черниговщине – курс на Киевщину;

БпЛА на западе Днепропетровщины – курс восточный.

В 01:38 Воздушные силы предупредили Киев об ударном БпЛА в направлении города с востока.

В 01:46 ВС предупреждали Белая Церковь о движении "шахеда" в направлении города с востока.

Обновление

В 02:19 ВС сообщали о:

БпЛА на юге Сумщины – курс на Черниговщину;

БпЛА на юге Черниговщины – курс на Киевщину;

БпЛА на севере Черниговщины – курс южный;

БПЛА на Киевщине – курс на Житомирщину;

БпЛА на границе Черкасщины и Полтавщины – курс на север;

БпЛА на западе Днепропетровщины – курс юго-восточный.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что некоторые беспилотники типа "Шахед" могут летать над территорией Украины около 24 часов. Для этого россияне уменьшают их боевую часть.