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Новости Война
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Отдельные модели "Шахедов" могут летать над Украиной до 24 часов, - Воздушные силы

шахеди

Некоторые беспилотники по типу "Шахед" могут летать над территорией Украины около 24 часов. Для этого россияне уменьшают их боевую часть.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я лично видел, как он летал более 24 часов. Он кружил над различными заповедниками. На него там долго охотились, но в итоге все же сбили. Но продолжаться это может достаточно долго, где-то 24 часа", - рассказал Евлаш.

По его словам, "Шахеды" различаются между собой. Ведь некоторые из них имеют меньшую боевую часть, но увеличенный бак для горючего. Именно это влияет на продолжительность полетов. Евлаш отметил, что кроме "Шахедов" россияне имеют их аналоги и беспилотники "пустышки". Их цель - истощить украинскую ПВО.

Представитель Воздушных сил также объяснил, что означает термин "локационная потеря" в отчетах - это означает, что беспилотник мог упасть как из-за плохой сборки или работы РЭБ, так и из-за того, что у него закончилось топливо.

Читайте также: Украина благодаря замене координат направляет "шахеды" в Беларусь и РФ, - Le Monde

Автор: 

Воздушные силы (2251) Евлаш Илья (138) Шахед (943)


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Топ комментарии
+5
"Я особисто бачив, як він літав понад 24 години".
Гарна посада, спостерігати добу за безпілотниками. Тому, що некуй що робити.
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29.11.2024 23:12
+2
Не чув жодних чудових новин щодо так гучно розрекламованої «Паляниці».
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30.11.2024 00:54
+2
Єдиний рекор встановлений паляницею, це вартість крадівництва виробництва одної одиниці
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30.11.2024 07:05
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Час гундосікам підтянутися до такого часу.
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29.11.2024 23:00 Ответить
«Украину берегите, она - надежда человечества» Валерия Новодворская

https://x.com/NashaCanada/status/1862486097403449618/photo/1



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29.11.2024 23:00 Ответить
Ілля, ескінченно можна дивитися на чотири речі: як горить вогонь, як тече вода і як працюють інші люди, та як воює хтось замість тебе воює.
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29.11.2024 23:03 Ответить
Так є дуже багато часу збити
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29.11.2024 23:04 Ответить
Нігуя собі! - це ж цілодобова тривога
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29.11.2024 23:07 Ответить
"Я особисто бачив, як він літав понад 24 години".
Гарна посада, спостерігати добу за безпілотниками. Тому, що некуй що робити.
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29.11.2024 23:12 Ответить
24 години може літати Гербера без БЧ - її і збивати не потрібно - сама впаде як бензин закінчиться
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30.11.2024 00:51 Ответить
А як локаційно розпізнати, що це літає саме Гербера без бойової частини і вона є безпечною для людей і обʼєктів на землі?
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30.11.2024 09:06 Ответить
Не чув жодних чудових новин щодо так гучно розрекламованої «Паляниці».
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30.11.2024 00:54 Ответить
Єдиний рекор встановлений паляницею, це вартість крадівництва виробництва одної одиниці
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30.11.2024 07:05 Ответить
рекорд*
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30.11.2024 07:06 Ответить
 
 