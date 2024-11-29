Отдельные модели "Шахедов" могут летать над Украиной до 24 часов, - Воздушные силы

Некоторые беспилотники по типу "Шахед" могут летать над территорией Украины около 24 часов. Для этого россияне уменьшают их боевую часть.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я лично видел, как он летал более 24 часов. Он кружил над различными заповедниками. На него там долго охотились, но в итоге все же сбили. Но продолжаться это может достаточно долго, где-то 24 часа", - рассказал Евлаш.

По его словам, "Шахеды" различаются между собой. Ведь некоторые из них имеют меньшую боевую часть, но увеличенный бак для горючего. Именно это влияет на продолжительность полетов. Евлаш отметил, что кроме "Шахедов" россияне имеют их аналоги и беспилотники "пустышки". Их цель - истощить украинскую ПВО.

Представитель Воздушных сил также объяснил, что означает термин "локационная потеря" в отчетах - это означает, что беспилотник мог упасть как из-за плохой сборки или работы РЭБ, так и из-за того, что у него закончилось топливо.

Читайте также: Украина благодаря замене координат направляет "шахеды" в Беларусь и РФ, - Le Monde