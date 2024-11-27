Украина благодаря замене координат направляет "шахеды" в Беларусь и РФ, - Le Monde

Украина с помощью средств РЭБ может подменять координаты в российских шахедах и направляет их обратно в РФ и Беларусь.

Об этом пишет французское издание Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В материале говорится, что российские оккупанты стремятся исчерпать ресурсы украинской ПВО атаками дронов, которые гораздо дешевле ракетных атак. Часть дронов украинской армии удалось отвлечь в сторону России и ее союзника Беларуси.

Утром 26 ноября российская армия провела одну из самых массированных атак с использованием беспилотников и ракет по территории Украины. РФ применила 188 шахедов.

Согласно заявлению Воздушных сил ВСУ, удалось уничтожить 76 дронов с использованием кинетических средств, включая истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи и ракеты "земля - воздух". Еще 95 беспилотников были обезврежены благодаря системам радиоэлектронной борьбы и технологии подделки спутниковых координат, что вывело дроны из строя.

Лишь 17 дронов смогли достичь своих целей, что подтверждает высокую эффективность украинской ПВО на уровне около 90%.

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По информации Беларускі Гаюн, за 24 ноября в Беларусь из Украины залетели по меньшей мере 38 российских дронов-камикадзе типа Shahed. Такое количество БПЛА является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.