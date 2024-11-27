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Новости Война
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Украина благодаря замене координат направляет "шахеды" в Беларусь и РФ, - Le Monde

шахеди

Украина с помощью средств РЭБ может подменять координаты в российских шахедах и направляет их обратно в РФ и Беларусь.

Об этом пишет французское издание Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

В материале говорится, что российские оккупанты стремятся исчерпать ресурсы украинской ПВО атаками дронов, которые гораздо дешевле ракетных атак. Часть дронов украинской армии удалось отвлечь в сторону России и ее союзника Беларуси.

Утром 26 ноября российская армия провела одну из самых массированных атак с использованием беспилотников и ракет по территории Украины. РФ применила 188 шахедов.

Согласно заявлению Воздушных сил ВСУ, удалось уничтожить 76 дронов с использованием кинетических средств, включая истребители, вертолеты, мобильные зенитные батареи и ракеты "земля - воздух". Еще 95 беспилотников были обезврежены благодаря системам радиоэлектронной борьбы и технологии подделки спутниковых координат, что вывело дроны из строя.

Лишь 17 дронов смогли достичь своих целей, что подтверждает высокую эффективность украинской ПВО на уровне около 90%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При отражении воздушных атак врага применяются средства подмены координат GPS-навигации, - Генштаб

По информации Беларускі Гаюн, за 24 ноября в Беларусь из Украины залетели по меньшей мере 38 российских дронов-камикадзе типа Shahed. Такое количество БПЛА является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга.

Автор: 

Беларусь (7889) ПВО (2728) РЭБ (127) Шахед (964)


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Топ комментарии
+9
А можно на Польшу координаты у парочки подменить, транзитом через Бяларусь? Нам кровь из носу нужен "казус Бульбы" и второй фронт
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27.11.2024 17:04
+9
це всі вже давно знають
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27.11.2024 17:08
+9
Це було зрозуміло щє з перших шухєдів, які полетіли в ********.
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27.11.2024 17:23
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Ле Монд здав Украіну - от нагуя так робити?
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27.11.2024 17:01 Ответить
А хто Ле Монду здав інформацію? Чи не наші 5-6 менеджерів, або агрохімії,- для задоволення свого его?
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27.11.2024 17:04 Ответить
Цілком згоден.
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27.11.2024 17:22 Ответить
Це було зрозуміло щє з перших шухєдів, які полетіли в ********.
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27.11.2024 17:23 Ответить
Ну то ж кацап не видит, что его дрон перестает реагировать на команды и летит в другую сторону. Он только сидит и ждёт свежий номер Ле Монде
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27.11.2024 17:39 Ответить
Спуфінгом - це називається
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27.11.2024 18:18 Ответить
От нафіга таке писати, щоб завтра лука знову армію по кордону взад вперед тягав, чи нашому ппо мало роботи...
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27.11.2024 17:04 Ответить
Перші пишуть опозиційні білоруські видання. Наші через два дні.
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27.11.2024 17:09 Ответить
Останім часом їхня опозиція ( може тільки мені) нагадує опозицію покійного " кримського бутерброда".
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27.11.2024 17:12 Ответить
А можно на Польшу координаты у парочки подменить, транзитом через Бяларусь? Нам кровь из носу нужен "казус Бульбы" и второй фронт
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27.11.2024 17:04 Ответить
А із якою метою тебе заставили це написати?
Дуже в " севєрной странє" хотілось би розбрату між союзниками України?
Та хоч би явні ростолі тебе ще не лайкали
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27.11.2024 17:48 Ответить
а шахеди чиї кловуне? а які у них цілі, а хз, може вони самі вирішили Польщу атакувати, а нас звинуватити.
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27.11.2024 18:52 Ответить
Нє, нє прокатіт.
Шахєд падає в Польщі, розкопують, бац, а там ти того Шахеда осідлав, а в кармані довідка
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27.11.2024 19:27 Ответить
38 мопедов в белорусю і тільки один бульбаши збили
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27.11.2024 17:04 Ответить
А решта куди поділися?
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27.11.2024 17:16 Ответить
на бульбу попадали
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27.11.2024 17:21 Ответить
Сер'йозно. Впали в бульбостані, чи залетіли назад? Щось ніякої інфи.
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27.11.2024 17:24 Ответить
Ну якщо бєларуси їх в польоті не дозаправляли з літаків, то вочевидь впали, бо закінчилось пальне.
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27.11.2024 17:33 Ответить
Ну кудись же впали. А воплів немає.
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27.11.2024 19:04 Ответить
а звідки ти хочеш інфу, від бульбофюрера, так він правди не скаже.
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27.11.2024 18:53 Ответить
Думаю, що це ми у Ізраїля навчились, там таке роблять. Але нащо шановна Ле Монд такі чутливі речі розголошує?
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27.11.2024 17:07 Ответить
це всі вже давно знають
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27.11.2024 17:08 Ответить
Щодо дронів Ізраіль в нас вчиться, а не ми у Ізраіля
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27.11.2024 17:46 Ответить
Власне щодо дронів - Ізраїль у нас, а щодо РЕБу - так ми у Ізраїлю. Це нормально, бо ворог реально той самий.
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27.11.2024 18:03 Ответить
Маячня. Ворог Ізраілю, це поодинокі бандюки, а не всі види військ ядерної держави. РЕБу вони також вчаться у нас, бо в нас є бойовий досвід, а в них нема.
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27.11.2024 18:33 Ответить
що ти кажеш, у Ізраїлю немає бойового досвіду, хочеш сказати, що Залізний купол вони просто так зробили, що рушникоголові їх не атакують всім чим можуть?
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27.11.2024 18:54 Ответить
На жаль, запоребрик є також ворогом Ізраїлю. Поки що прямих сутичок немає, але це питання часу.
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27.11.2024 22:26 Ответить
Якраз зараз ізраільські експерти вивчають досвід повномаштабного застосування дронів і методів боротьби з ними в Україні.
Потім опрацюють і може нам якусь цікаву штучку продадуть..
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27.11.2024 17:51 Ответить
Ось тут, щойно відповів: https://censor.net/ua/comments/locate/3522214/00d32bfd-c0ba-4f45-95da-8e49af4ed7f8
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27.11.2024 18:04 Ответить
Ізраілю це банально не треба, бо ніяка суміжна країна по ньому масово не пускає, а відвернути можна тільки в країну біля своїх кордонів. Тому Ізраілю достатньо глушити, а підміняти нічого не треба.
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27.11.2024 18:46 Ответить
Я читав, що Ізраїль блокує GPS та підміняє gps-координати біля кордону з Ліваном.
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27.11.2024 22:32 Ответить
как будто бы это военная тайна, включите навигатор и будете летать со скоростью 100 км/ч
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27.11.2024 17:13 Ответить
А можна х шахедів з них зробити плашиний ключ і на маскву відправити?
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27.11.2024 17:15 Ответить
зя
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27.11.2024 17:19 Ответить
Напишіть ще, як це робиться.
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27.11.2024 17:17 Ответить
як два пальці
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27.11.2024 17:20 Ответить
Якась гнида квартальна пале все ,тварюка
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27.11.2024 17:54 Ответить
"Може" і "підміняє" - різні речі... І, взагалі - "Тонеми"... То "жопорукі" в Алабузі неправильно збирають БПЛА... А то ще Лука в Раду безпеки ООН поскаржиться - що ми створюємо небезпеку його підданим, підмінюючи координати і направляючи "шахеди" на білоруську територію...
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27.11.2024 18:15 Ответить
а на польщу не можна випадково направити? а то там фермери на кордоні нудьгують. Ну і ексгумація само собою, ср*чка у них. Хоча б в зону ексгуматорів направляти. Зразу людям веселіше стане. То було б діло
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28.11.2024 00:15 Ответить
НАКОНЕЦ ТО !)
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28.11.2024 12:23 Ответить
 
 