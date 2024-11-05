При отражении воздушных атак врага применяются средства подмены координат GPS-навигации, - Генштаб

В ходе проведения мероприятий по отражению воздушных атак российских оккупантов применяются средства радиоэлектронной борьбы. В частности, для повышения эффективности воздействия на противника применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени.

Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться," - объяснили специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генштабе ВСУ.

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