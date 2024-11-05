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Новости Война
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При отражении воздушных атак врага применяются средства подмены координат GPS-навигации, - Генштаб

антидронова рушниця

В ходе проведения мероприятий по отражению воздушных атак российских оккупантов применяются средства радиоэлектронной борьбы. В частности, для повышения эффективности воздействия на противника применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг).

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени.

Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться," - объяснили специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генштабе ВСУ.

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Автор: 

Генштаб ВС (6567) ПВО (2884) РЭБ (138)


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Топ комментарии
+8
а нахіба про це говорити?
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05.11.2024 18:00 Ответить
+6
Технологія GPS-спуфінгу давно відома, застосовується і ворогом, і нашою ППО, підрозділами РЕБ. Це не є військовою таємницею.
Генштаб мабуть попереджає, що у військовий час GPS-наігація та повʼязані з навігаційними супутниками сервіси здатні тимчасово припиняти послуги, або погіршувати їх кількість і якість.
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05.11.2024 18:12 Ответить
+1
Спуф ! Спуф ! Спуф ! Спуф !
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05.11.2024 17:59 Ответить
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Спуф ! Спуф ! Спуф ! Спуф !
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05.11.2024 17:59 Ответить
а нахіба про це говорити?
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05.11.2024 18:00 Ответить
часи сами переводяться на фонах
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05.11.2024 18:02 Ответить
коди зломали
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05.11.2024 18:06 Ответить
Технологія GPS-спуфінгу давно відома, застосовується і ворогом, і нашою ППО, підрозділами РЕБ. Це не є військовою таємницею.
Генштаб мабуть попереджає, що у військовий час GPS-наігація та повʼязані з навігаційними супутниками сервіси здатні тимчасово припиняти послуги, або погіршувати їх кількість і якість.
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05.11.2024 18:12 Ответить
От це "таємниця"!

На мапі міського транспорту давно при кожній тривозі висить величезна об'ява про неможливість відстежувати маршрути через "глушилки".
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05.11.2024 18:13 Ответить
кацапня а ви проводок пров'язувати не пробували
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05.11.2024 18:00 Ответить
сьогодні таке спостерігав офігели трохи від сюру
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05.11.2024 18:07 Ответить
кацапи пишіть рекламацію Ірану
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05.11.2024 18:10 Ответить
Зросте попит на механічні годинники. Хтось знає, всі швейцарські медведчука продали, чи щось залишось?
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05.11.2024 18:11 Ответить
Я останній забрав
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05.11.2024 18:14 Ответить
залишилось... в кабінеті того хто їх типу продавав
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05.11.2024 18:15 Ответить
Орки мабуть їхню більше використовують або Beidou китайську, але глушити треба всі.

Добре що повідомляють, багато людей не вкурсі про похибки в часі на телефонах.
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05.11.2024 18:39 Ответить
спуфлять геть усе
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05.11.2024 19:56 Ответить
А які ще засоби використовуються? Розкажіть усе,не соромтесь. При таких" друзях" і ворогів не треба.
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05.11.2024 22:48 Ответить
 
 