Враг находит противодействие украинским средствам РЭБ в течение 1-2 недель, - Генштаб

Росіяни знаходять протидію українським РЕБ за 1−2 тижні

Российские оккупанты могут находить противодействие для украинских средств радиоэлектронной борьбы за достаточно короткий период - одну-две недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию NV сообщил источник в Генштабе.

Представитель Генштаба отметил быструю эволюцию вооружения с обеих сторон.

"На некоторые средства РЭБ противодействие появляется в течение недели-двух. Как одно из средств противодействия - дроны, которые управляются через оптоволокно", - сказал собеседник издания.

Правительство включило Силы беспилотных систем в перечень госзаказчиков дронов и средств РЭБ

По словам источника, технологические гонки касаются всех видов и образцов вооружения.

В частности, украинские специалисты анализируют действия противника. Они, как и российская сторона, делают выводы, меняют подходы и тактики и т.д., добавил представитель Генштаба.

Генштаб ВС РЭБ
+8
Русню можна назвати "сильною" у радіосправі тільки якщо забути про те, що більшість розробників і виробників радіотехнічних виробів в СРСР знаходилися в Україні. Єдине що - певний час в СРСР була сильна школа по апаратурі високої і надвисокої частоти (радари, решітки, хвилепроводи, посилювачі НВЧ...). Але центром розробок усе одно був харківський Інститут радіоелектроніки (ІРЕ). Потуги СРСР у обчислювальній техніці реалізувалися у Києві в інституті Глушкова. Однією з причин, чому рашка завжди визвірювалася на Україну, є те що відсотків 80 (плюс/мінус) усієї військової інженерної і виробничої потужності СРСР було в Україні. І розпад СРСР завдав непоправної шкоди рашкостану, бо у кацапів завжди руки стирчали з дупи. Ракетно-космічну галузь СРСР започаткували взагалі у Житомирі. Основа ракетобудування була у Дніпрі. Ядерну галузь СРСР зробили у Харкові і тільки потім потужності переповзли за Урал. Станом на сьогодні рашисти без перебільшення зали.шилися безмозглими мавпами, які навіть скопіювати толком вже не можуть - як за СРСР. Що їх і бісить - страшенний комплекс неповноцінності недоношених макак.
Чого ж рашисти в Україну і лізуть - бо без України русня - дірки від дупи.
Так повелося з давніх давен.
30.10.2024 10:14
+6
Та припиніть. Ніхріна у русні немає своїх "розробок". Оскільки Україна дійсно втратила потенціал у електронній галузі, то зараз русня тупо лямзить все головним чином у китайців і частково у заходу. Адже усі схеми зараз реалізуються на основі монолітних компонентів, які русня не те що розробити, навіть виготовити не здатна. Не кажучи вже про програмне забезпечення, яке навіть північні корейці умудрилися зробити автономним, а русня зараз літає на "гуглі". Чому ж у них навіть дрони-мопеди і ті іранські, а інші - ліцензійні ізраїльські, а ракети чи арабські, чи корейські. Свої ракети у русні тільки радянських розробок за царя панька.
Могутній "інтелект" за часів СРСР і той був фікцією, бо і тоді все дралося з заходу. А зараз ці русо-макаки навіть зрозуміти не здатні, як працює ******* техніка.
30.10.2024 10:23
+4
а скумбрія, і все собі і пливе - і вся по вісім шо самець, а шо і самка...
30.10.2024 09:46
Така ,,еволюція,, незабаром приведе до зв'язківців з катушкою телефонного дроту.
30.10.2024 09:42
Не призведе. Єдина на що не можна впливати, це оптичний сигнал який передається через оптоволокно. А на все що передається за допомогою металу у вигляді електричного чи електромагнітного сигналу можна впливати.
30.10.2024 09:56
... вам дрони і реби - по штукі на рило союзнникі додали?
беріть - не скиглить.
30.10.2024 09:43
У ворога наращується радіолектрона боротьба, а ми отримаємо вовину тисячу.
30.10.2024 09:43
Це не Вовина тисяча, а гроші міжнародних донорів які уряд не може використовувати на ЗСУ. А от коли їх перерахують на рахунки людей то люди можуть задонатити.
30.10.2024 09:58
Ти ж невіть не усвідомлюєш того факту, що вовина тисяча - це сумма коштів, що перевищує всі донати з 2014 року. Всі заслуги волонтерства просто обезцінюються владою зе одним символічним вчинком.
30.10.2024 10:03
Якщо ти такий розумний то задонать цю тисячу на ЗСУ. Але, я впевнений, що ти цього не зробиш. Навіть нещасні ці 20 євро зажмеш.
30.10.2024 10:07
То й що, що на ЗСУ не можна? На марахфон та ОПу можна, а з відти перекинути на ЗСУ. Як гроші вкрасти схеми легко знаходяться, а як для справи - думати ленькі.
30.10.2024 10:13
Ти думаєш якби ці гроші від міжнародних донорів так легко можна було спиндити то вони б не спиндили? Тому ця тисяча не від щедрості, я так думаю...
30.10.2024 10:15
звичайно не від щедрості - бо це не гроші зебілів чи їх спосорів, зате це гроші на підкуп майбутніх виборців
30.10.2024 10:17
Вибори будуть не раніше чим через 6 місяців після війни. Забудуть... Просто там якийсь термін їх використання є, я так думаю. А спиндити не придумали як. І програму з цим кешбеком запустили...
30.10.2024 10:25
Якби хотіли перевести на ЗСУ то профінансували б якусь цивільну статтю бюджету, а гроші які мали її покрити пустили на ЗСУ. Але вирішили попіаритись
31.10.2024 16:05
Ні, якщо почати займатись таким то хер більше хто шо дасть. З міжнародними донорами такі фінти не проходять.
31.10.2024 17:13
та ну перестань, які всраку донори, тобі їздять по вухах а ти їх розвісив як лох зелений. От зараз зєля не просто роздав грошву народу а прописав як одну із опцій допомогу ЗСУ - і шо там донори? Вже припинила всю допомогу? Може хоч протест висловили хоч якось? Ні? то навіщо ці дитячі лякалки зелених ретранслювати?
24.12.2024 12:10
Мова не про "спиндити", мова про те як їх на ЗСУ перекинути. Чи "партнери" сказали, що тільки людям роздати?
30.10.2024 10:18
Ці гроші йдуть за програмою гуманітарної допомоги і перекинути їх на ЗСУ уряд не має права. А от коли роздадуть людям і самі люди задонатять на ЗСУ то так можна.
30.10.2024 10:23
Ще раз уважно почитай:

То й що, що на ЗСУ не можна? На марахфон та ОПу можна, а з відти перекинути на ЗСУ.
Чи "партнери" сказали, що тільки людям роздати?
30.10.2024 10:26
МараХВон це не гуманітарка і ОПа теж.
30.10.2024 10:31
Гуманітарка це - людям роздати? Такі умови?
30.10.2024 10:34
П'ятий раз говорю. Вони ж людям і роздають. Шо не понятно?
30.10.2024 10:35
П"ятий раз питаю: це умова "партнерів": роздати людям?
30.10.2024 10:43
це твій голос за бубу...
30.10.2024 10:47
Мій?
30.10.2024 10:50
саме твій...
в мене нема права голосу в Україні - в Америці є,
в Україні нема - тобто ти, чи знову Амеріка?
30.10.2024 10:56
Ні хера собі закрутив! Мабуть нічка важка - пишеш не думаючи.
30.10.2024 10:58
тебе закрути?
тільки натяк.
і ти вже тут як здеся...
30.10.2024 11:04
Знову. Логіки - нуль. А тролінгу - як у трампуши. За нього гАлАсуєш?
30.10.2024 11:07
твоє шахтарске собаче діло за кого я голосну?
30.10.2024 11:09
І дійсно! Яке мені діло до кацапського троля?
30.10.2024 11:11
а і правда - іди рубай нікому нах.й не потрібнуй вугіль- і по дві норми давай !
30.10.2024 11:16
Шостий раз, для особо АдАрьйонних пояснюю. Це гуманітарна допомога партнерів, яка не передбачає використання цих коштів на ЗСУ. Їх можна використовувати тільки для гуманітарних цілей.
30.10.2024 12:04
Шостий раз для не АдАрьйоних питаю: УМОВА РОЗДАТИ ГРОШІ? Саме це й є "гуманітарні цілі"?
30.10.2024 12:39
"...Ворог знаходить протидію українським засобам РЕБ упродовж 1-2 тижнів..."

Дивно, що так довго. Адже купа зрадників і шкідників в українській владі все передає рашистам в режимі он-лайн, закрема і схеми та характеристики нашого РЕБ. Рашисти знають про дії ЗСУ наперед, особливо якщо про це доповісти на "ставці" Зеленському з Єрмаком.
30.10.2024 09:44
Тут зрадники вже не грають першу скрипку. Русня в принципі сильна у радіосправі. Попов хоч принципово радіо не відкрив, але росія з царських часів була в авангарді цієї справи.
30.10.2024 09:54
Русню можна назвати "сильною" у радіосправі тільки якщо забути про те, що більшість розробників і виробників радіотехнічних виробів в СРСР знаходилися в Україні. Єдине що - певний час в СРСР була сильна школа по апаратурі високої і надвисокої частоти (радари, решітки, хвилепроводи, посилювачі НВЧ...). Але центром розробок усе одно був харківський Інститут радіоелектроніки (ІРЕ). Потуги СРСР у обчислювальній техніці реалізувалися у Києві в інституті Глушкова. Однією з причин, чому рашка завжди визвірювалася на Україну, є те що відсотків 80 (плюс/мінус) усієї військової інженерної і виробничої потужності СРСР було в Україні. І розпад СРСР завдав непоправної шкоди рашкостану, бо у кацапів завжди руки стирчали з дупи. Ракетно-космічну галузь СРСР започаткували взагалі у Житомирі. Основа ракетобудування була у Дніпрі. Ядерну галузь СРСР зробили у Харкові і тільки потім потужності переповзли за Урал. Станом на сьогодні рашисти без перебільшення зали.шилися безмозглими мавпами, які навіть скопіювати толком вже не можуть - як за СРСР. Що їх і бісить - страшенний комплекс неповноцінності недоношених макак.
Чого ж рашисти в Україну і лізуть - бо без України русня - дірки від дупи.
Так повелося з давніх давен.
30.10.2024 10:14
Але всі свої розробки зараз вони ведуть зовсім без України.
30.10.2024 10:16
Та припиніть. Ніхріна у русні немає своїх "розробок". Оскільки Україна дійсно втратила потенціал у електронній галузі, то зараз русня тупо лямзить все головним чином у китайців і частково у заходу. Адже усі схеми зараз реалізуються на основі монолітних компонентів, які русня не те що розробити, навіть виготовити не здатна. Не кажучи вже про програмне забезпечення, яке навіть північні корейці умудрилися зробити автономним, а русня зараз літає на "гуглі". Чому ж у них навіть дрони-мопеди і ті іранські, а інші - ліцензійні ізраїльські, а ракети чи арабські, чи корейські. Свої ракети у русні тільки радянських розробок за царя панька.
Могутній "інтелект" за часів СРСР і той був фікцією, бо і тоді все дралося з заходу. А зараз ці русо-макаки навіть зрозуміти не здатні, як працює ******* техніка.
30.10.2024 10:23
До чого ж тоді ця новина про 1-2 тижні на пошук протидії? Та й інші блогери писали, що по РЕБу русня нас значно випереджає. Он нещодавно новітній радар "Гармонь" знищили. Пару місяців тому на озброєння став, може знаходити малі БПЛА на відстані до 40 км. Ще "Фари" є, які піхоту можуть виявляти. Інших розробок багато. Супутники над бухтою Севастополя глушать, були скріни з радарів, де дійсно суцільні перешкоди замість картинки.
30.10.2024 10:27
Для чого новина? Можу припустити що ГШ, на якому зараз таки висить уся відповідальність за конкретні результати, таки хотів би, щоб вище віськово-політичне керівництво повідривало свої дупи від зручних крісел і зайнялося таки впритул оборонним виробнцтвом.
Але напряму ГШ цього сказати звісно не може, от і крутиться, як може...
30.10.2024 10:34
Ну хай так буде.
30.10.2024 10:37
Оборонне виробництво електроніки...Вся елементарна база імпортна, плати імпортні.
Хіба що ящик який скрутити.
Теж саме і у орків.
30.10.2024 10:55
Безмохглі мавпи, чмобіки, руки з сраки, але чогось наші міста стираються в пилюку, ворог повзе, люди гинуть. Може треба вже вилізти з теплої паруючої субстанції в які укунає тебе зе пропаганда? Усвідомлення небезпеки від ворога коли прийте має?
30.10.2024 10:20
Щодо пилюки. Це вони роблять КАБами з літаків. Все це - розробки і накопичення з часів СРСР. Нажаль, СРСР розробив і накопичив у часи СРСР купу озброєння. Але і Україна за часів СРСР вкладалася у це. І сьогодні Україну бомбить авіація на українських двигунах. А погрожують нам нашими ж ядерними бомбами.

Рашисти беруть не якістю ********* озброєння, а кількістю заліза і людей. В України немає такої кількості ні заліза, ні людей. Тож єдиний шлях до перемоги - це наша якість і озброєння і військової думки. Але це вже інша розмова - не про зелену зрадницьку мерзоту.
30.10.2024 10:30
Має бути раціональне й виважене виробництво без вундервафляного романтизму типу того, що був в третього рейху. Так німці робили іноваційні і передові технологічні машини, але їх дороговизна абсолютно не допомогла з масовим виробництвом совка і США. В України немає ніякого вирішальної першості, окрім іновативної першості в технологіях БпЛА. У всьому іншом опір йде на захід і на совок. Якось не корилюється це з супер-пупер крутими українцями і мавпами з болот.
30.10.2024 10:47
Згоден з усім, окрім останнього. Українці таки супер-пупер, бо вже третій рік Україна досить ефективно обороняється проти країни уп'ятеро більшої за населенням; в рази більшої за матеріальними і фінансовими ресурсами, яка ще й користується накопиченнями СРСР. Мисля тільки одна - подальше протистояння Україна може витримати тільки якістю, якістю озброєння, якістю організації, якістю управління військом і економікою.
Але чекати такої необхідної якості від зелених недоносків - пусте зайняття. В Україні є люди і команди, які могли би вирішувати проблеми, але зрадник і самодур Зеленський і його наглядач Єрмак, та вся зелено-ригівська воровська шайка не підпускають патріотів і професіоналів до керівництва.
30.10.2024 10:58
знаходилося, не означає що там сиділи самі мізки ідей.

всього лише реалізація була, де побудували

до речі багато хто вже давно поїхали до них.
30.10.2024 11:28
Більшість науково-інженерного складу віськового комплексу СРСР вже давно поїхав значно далі, ніж у рашку - хто на захід, хто у інший світ. Знаю не з газет...
30.10.2024 11:34
заходу мало цікаво
це ж не світила, звичайні технічні реалізатори ідей, з вузькою спрямованістю.
30.10.2024 11:37
30.10.2024 13:59
Як на мене, то ця новина про 72-річного дідугана з Харкова, який щось там креслив для рашистів, свідчить тільки про те, що у самих рашистів ніхрена спеціалістів немає. Якби були - нашо рашистам древній заскорузлий дід?
30.10.2024 14:11
крім них його роботи нікому не потрібні.
я про це.
30.10.2024 14:34
а скумбрія, і все собі і пливе - і вся по вісім шо самець, а шо і самка...
30.10.2024 09:46
То яка може бути довжина того ''волокна'' воно ж не безмежне, за все чіпляється. Та й перебити його легко
30.10.2024 09:49
катушка стоїть на дроні і розмотує "волокно", стелиться по землі та деревах , 5-10км, міцне руками не порвеш.
30.10.2024 11:23
сурдже - час нудоти...
30.10.2024 09:55
Які засоби РЕБ? Виробляйте автоматичні сканери в широкому діапазоні, з 500 кгц до 10 ггц, генератори в цьому діапазоні, передавачі та підсилювачі які будуть мати більшу потужність чим ординські, синхронізуйте свої дії зі своїми зв'язківцями та полем бою в одному центрі керування.
30.10.2024 10:03
Орки який день хваляться оптоволоконними дронами. Нібито вони "невосприимчивы к радиопомехам".
30.10.2024 10:03
Оптоволокно так, а далі плата яка працюючи створує електромагнітне поле і ту плату можна ''накрити'' направленим електромагнітним імпульсом
30.10.2024 10:10
Підтримую. Попросити у американців більше мікрохвильових пічок, зачепити їх за аеростати разом з акумуляторами та запустити в сторону орків.
30.10.2024 10:14
можемо і не додати - як свої маєте...
30.10.2024 10:21
так донатити чи якби своїми зеленими соплями розберетеся?
30.10.2024 10:28
Вони застосовуються ще з літа. І те що вони досі не стали масовими напевно говорить про деякі недоліки. У міських боях, де відстані близькі, такі дрони явно матимуть перевагу. Потрібно дивитися як вони будуть розвиватися. Самі кацапи пишуть що Україна теж займається розробкою цих дронів.
30.10.2024 10:20
буба садить другу половину мілліарда дерев - я би не мішав.....
30.10.2024 10:40
Зараз такий шалений розвиток штучного інтелекту, що повертатись до часів другої світової війни це цирк,
І на скільки того волокна стане км, при маневруванні воно буде закручуватись і які його будуть витрати та збільшить складність та вартість дронів.

Треба робити якісні дрони та різних частот на один підрозділ а не клепати все під одну частоту і часто дуже неякісної зборки що потім військові самі та разом із волонтерами їх доводять до ладу, а часто через брак часу просто складають або ці дрони йдуть в мусорку і втрачаються.

Друге треба мобільні ретранслятори на дронах виробляти що підсилить сигнал і ще розробити вузьконаправлених антену для доведення до точки початку атаки а дальше уже АІ має вести атаку автоматично після захвату цілі оператором.

Це не якись велосипед в такому напрямку йдуть китайці які зараз являються лідерами в цій галузі.
30.10.2024 10:26
катушка стоїть на дроні і розмотує "волокно", стелиться по землі та деревах , 5-10км, міцне руками не порвеш.
30.10.2024 11:26
правило війни - не вбивай .... порань і чекай,
а вже потім вбивай...
30.10.2024 10:44
> дрони, які керуються через оптоволокно"
??? это как???
30.10.2024 11:29
30.10.2024 12:42
Чушь какая-то. Кабель хрупкий. Длинный кабель тяжелый.
30.10.2024 13:32
 
 