Враг находит противодействие украинским средствам РЭБ в течение 1-2 недель, - Генштаб
Российские оккупанты могут находить противодействие для украинских средств радиоэлектронной борьбы за достаточно короткий период - одну-две недели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию NV сообщил источник в Генштабе.
Представитель Генштаба отметил быструю эволюцию вооружения с обеих сторон.
"На некоторые средства РЭБ противодействие появляется в течение недели-двух. Как одно из средств противодействия - дроны, которые управляются через оптоволокно", - сказал собеседник издания.
По словам источника, технологические гонки касаются всех видов и образцов вооружения.
В частности, украинские специалисты анализируют действия противника. Они, как и российская сторона, делают выводы, меняют подходы и тактики и т.д., добавил представитель Генштаба.
беріть - не скиглить.
То й що, що на ЗСУ не можна? На марахфон та ОПу можна, а з відти перекинути на ЗСУ.
Чи "партнери" сказали, що тільки людям роздати?
в мене нема права голосу в Україні - в Америці є,
в Україні нема - тобто ти, чи знову Амеріка?
тільки натяк.
і ти вже тут як здеся...
Дивно, що так довго. Адже купа зрадників і шкідників в українській владі все передає рашистам в режимі он-лайн, закрема і схеми та характеристики нашого РЕБ. Рашисти знають про дії ЗСУ наперед, особливо якщо про це доповісти на "ставці" Зеленському з Єрмаком.
Чого ж рашисти в Україну і лізуть - бо без України русня - дірки від дупи.
Так повелося з давніх давен.
Могутній "інтелект" за часів СРСР і той був фікцією, бо і тоді все дралося з заходу. А зараз ці русо-макаки навіть зрозуміти не здатні, як працює ******* техніка.
Але напряму ГШ цього сказати звісно не може, от і крутиться, як може...
Хіба що ящик який скрутити.
Теж саме і у орків.
Рашисти беруть не якістю ********* озброєння, а кількістю заліза і людей. В України немає такої кількості ні заліза, ні людей. Тож єдиний шлях до перемоги - це наша якість і озброєння і військової думки. Але це вже інша розмова - не про зелену зрадницьку мерзоту.
Але чекати такої необхідної якості від зелених недоносків - пусте зайняття. В Україні є люди і команди, які могли би вирішувати проблеми, але зрадник і самодур Зеленський і його наглядач Єрмак, та вся зелено-ригівська воровська шайка не підпускають патріотів і професіоналів до керівництва.
всього лише реалізація була, де побудували
до речі багато хто вже давно поїхали до них.
це ж не світила, звичайні технічні реалізатори ідей, з вузькою спрямованістю.
я про це.
І на скільки того волокна стане км, при маневруванні воно буде закручуватись і які його будуть витрати та збільшить складність та вартість дронів.
Треба робити якісні дрони та різних частот на один підрозділ а не клепати все під одну частоту і часто дуже неякісної зборки що потім військові самі та разом із волонтерами їх доводять до ладу, а часто через брак часу просто складають або ці дрони йдуть в мусорку і втрачаються.
Друге треба мобільні ретранслятори на дронах виробляти що підсилить сигнал і ще розробити вузьконаправлених антену для доведення до точки початку атаки а дальше уже АІ має вести атаку автоматично після захвату цілі оператором.
Це не якись велосипед в такому напрямку йдуть китайці які зараз являються лідерами в цій галузі.
а вже потім вбивай...
??? это как???