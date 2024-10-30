Враг находит противодействие украинским средствам РЭБ в течение 1-2 недель, - Генштаб

Российские оккупанты могут находить противодействие для украинских средств радиоэлектронной борьбы за достаточно короткий период - одну-две недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию NV сообщил источник в Генштабе.

Представитель Генштаба отметил быструю эволюцию вооружения с обеих сторон.

"На некоторые средства РЭБ противодействие появляется в течение недели-двух. Как одно из средств противодействия - дроны, которые управляются через оптоволокно", - сказал собеседник издания.

По словам источника, технологические гонки касаются всех видов и образцов вооружения.

В частности, украинские специалисты анализируют действия противника. Они, как и российская сторона, делают выводы, меняют подходы и тактики и т.д., добавил представитель Генштаба.