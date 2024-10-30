Ворог знаходить протидію українським засобам РЕБ упродовж 1-2 тижнів, - Генштаб
Російські окупанти можуть знаходити протидію для українських засобів радіоелектронної боротьби за досить короткий період — один-два тижні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню NV повідомило джерело у Генштабі.
Представник Генштабу наголосив на швидкій еволюції озброєння з обох сторін.
"На деякі засоби РЕБ протидія з’являється протягом тижня-двох. Як один із засобів протидії - дрони, які керуються через оптоволокно", - сказав співрозмовник видання.
За словами джерела, технологічні перегони стосуються усіх видів та зразків озброєння.
Зокрема, українські фахівці аналізують дії противника. Вони, як і російська сторона, роблять висновки, змінюють підходи та тактики тощо, додав представник Генштабу.
беріть - не скиглить.
То й що, що на ЗСУ не можна? На марахфон та ОПу можна, а з відти перекинути на ЗСУ.
Чи "партнери" сказали, що тільки людям роздати?
в мене нема права голосу в Україні - в Америці є,
в Україні нема - тобто ти, чи знову Амеріка?
тільки натяк.
і ти вже тут як здеся...
Дивно, що так довго. Адже купа зрадників і шкідників в українській владі все передає рашистам в режимі он-лайн, закрема і схеми та характеристики нашого РЕБ. Рашисти знають про дії ЗСУ наперед, особливо якщо про це доповісти на "ставці" Зеленському з Єрмаком.
Чого ж рашисти в Україну і лізуть - бо без України русня - дірки від дупи.
Так повелося з давніх давен.
Могутній "інтелект" за часів СРСР і той був фікцією, бо і тоді все дралося з заходу. А зараз ці русо-макаки навіть зрозуміти не здатні, як працює ******* техніка.
Але напряму ГШ цього сказати звісно не може, от і крутиться, як може...
Хіба що ящик який скрутити.
Теж саме і у орків.
Рашисти беруть не якістю ********* озброєння, а кількістю заліза і людей. В України немає такої кількості ні заліза, ні людей. Тож єдиний шлях до перемоги - це наша якість і озброєння і військової думки. Але це вже інша розмова - не про зелену зрадницьку мерзоту.
Але чекати такої необхідної якості від зелених недоносків - пусте зайняття. В Україні є люди і команди, які могли би вирішувати проблеми, але зрадник і самодур Зеленський і його наглядач Єрмак, та вся зелено-ригівська воровська шайка не підпускають патріотів і професіоналів до керівництва.
всього лише реалізація була, де побудували
до речі багато хто вже давно поїхали до них.
це ж не світила, звичайні технічні реалізатори ідей, з вузькою спрямованістю.
я про це.
І на скільки того волокна стане км, при маневруванні воно буде закручуватись і які його будуть витрати та збільшить складність та вартість дронів.
Треба робити якісні дрони та різних частот на один підрозділ а не клепати все під одну частоту і часто дуже неякісної зборки що потім військові самі та разом із волонтерами їх доводять до ладу, а часто через брак часу просто складають або ці дрони йдуть в мусорку і втрачаються.
Друге треба мобільні ретранслятори на дронах виробляти що підсилить сигнал і ще розробити вузьконаправлених антену для доведення до точки початку атаки а дальше уже АІ має вести атаку автоматично після захвату цілі оператором.
Це не якись велосипед в такому напрямку йдуть китайці які зараз являються лідерами в цій галузі.
а вже потім вбивай...
??? это как???