Ворог знаходить протидію українським засобам РЕБ упродовж 1-2 тижнів, - Генштаб

Російські окупанти можуть знаходити протидію для українських засобів радіоелектронної боротьби за досить короткий період — один-два тижні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню NV повідомило джерело у Генштабі.

Представник Генштабу наголосив на швидкій еволюції озброєння з обох сторін.

"На деякі засоби РЕБ протидія з’являється протягом тижня-двох. Як один із засобів протидії - дрони, які керуються через оптоволокно", - сказав співрозмовник видання.

За словами джерела, технологічні перегони стосуються усіх видів та зразків озброєння.

Зокрема, українські фахівці аналізують дії противника. Вони, як і російська сторона, роблять висновки, змінюють підходи та тактики тощо, додав представник Генштабу.