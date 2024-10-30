УКР
Новини
Роботизовані комплекси скоротили кількість втрат у підрозділах Сил оборони на 30%, - Генштаб

Роботизовані комплекси скоротили кількість втрат у підрозділах Сил оборони на 30%

Завдяки застосуванню роботизованих комплексів у підрозділах Сил оборони Україні вдалося зменшити втрати серед військових на 30%.

Про це NV повідомило джерело у Генштабі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив співрозмовник видання, Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ проводить відповідні моделювання. Згідно з ними, застосування роботизованих комплексів у підрозділах ЗСУ забезпечує зменшення втрат особового складу до 30%. 

У Генштабі пояснили, що невеликі роботизовані логістичні платформи займаються перевезенням на відстань 5 кілометрів.

Завдяки їм українських військових на небезпечних ділянках можна забезпечити їжею, боєприпасами, набоями, а також евакуювати поранених.

Крім того, під час перевезення російські окупанти не можуть завдати додаткових втрат українським захисникам, оскільки керування роботом відбувається у дистанційному режимі.

"Технологічні напрацювання є в більшості військових частин. Наразі ведеться робота щодо забезпечення стимулювання такої інноваційної діяльності", - додав виданню представник Генштабу. 

Генштаб ЗС (7301) робот (125) ЗСУ (7939)
Топ коментарі
+4
А скількі нуль відсотків до цих здобутків і напрацювань має стосунок так звана держава із яйцями по 17 грн?
показати весь коментар
30.10.2024 09:07 Відповісти
+2
Красиво рассказал,а что на самом деле....
показати весь коментар
30.10.2024 09:05 Відповісти
+2
А чи можна за допомогою роботизованих комплексів зменшити наші териториальні втрати?
показати весь коментар
30.10.2024 09:06 Відповісти
А насправді кілька експериментальних моделей ніяк і ні на що не впливають.
показати весь коментар
30.10.2024 09:26 Відповісти
І ті моделі роблять аматори у своїх гаражах за свої гроші.
показати весь коментар
30.10.2024 09:55 Відповісти
Ні. Біороботи русні поки що довершеніші, і їх на порядки більше.
показати весь коментар
30.10.2024 09:11 Відповісти
Поки що ні. Технології для такого будуть десь може через 200-300 років.
показати весь коментар
30.10.2024 09:46 Відповісти
проводить відповідні моделювання

Тобто, це не фактичний стан речей на фронті, а прогнози.

Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ вважає, що в ідеальних умовах при достатній насиченості підрозділів роботизованими системами так повинно бути.

І тут ми згадуємо, що якщо б у бабусі були яйця, то вона була б дідусем.
показати весь коментар
30.10.2024 09:16 Відповісти
Та і в загалі, цей робот почали розробляти при Пороху і завдяки йому ...
показати весь коментар
30.10.2024 09:17 Відповісти
Взагалі то його з 2015 року на Донбасі вже використовували.
показати весь коментар
30.10.2024 09:23 Відповісти
Навіть не "завдяки йому", а, якщо б у підрозділах були роботизовані системи, то на їхній погляд...
показати весь коментар
30.10.2024 09:25 Відповісти
Якщо цей робот для евакуації буде масовим рішенням а не новим відосиком, це буде чудово.

Через неможливість швидкої евакуації гине багато бійців або отримують важкі наслідки поранень як втрати кінцівок. Йому ще б якусь сітку від дронів.
показати весь коментар
30.10.2024 10:10 Відповісти
Слова, млять, имеют смысл!
Талоны на повидло - это ещё не само повидло!
" відповідні моделювання. Згідно з ними, застосування роботизованих комплексів у підрозділах ЗСУ забезпечує зменшення втрат особового складу до 30%"
- это совсем не
"вдалося зменшити втрати серед військових на 30%"
показати весь коментар
30.10.2024 10:13 Відповісти
 
 