Роботизовані комплекси скоротили кількість втрат у підрозділах Сил оборони на 30%, - Генштаб
Завдяки застосуванню роботизованих комплексів у підрозділах Сил оборони Україні вдалося зменшити втрати серед військових на 30%.
Про це NV повідомило джерело у Генштабі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив співрозмовник видання, Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ проводить відповідні моделювання. Згідно з ними, застосування роботизованих комплексів у підрозділах ЗСУ забезпечує зменшення втрат особового складу до 30%.
У Генштабі пояснили, що невеликі роботизовані логістичні платформи займаються перевезенням на відстань 5 кілометрів.
Завдяки їм українських військових на небезпечних ділянках можна забезпечити їжею, боєприпасами, набоями, а також евакуювати поранених.
Крім того, під час перевезення російські окупанти не можуть завдати додаткових втрат українським захисникам, оскільки керування роботом відбувається у дистанційному режимі.
"Технологічні напрацювання є в більшості військових частин. Наразі ведеться робота щодо забезпечення стимулювання такої інноваційної діяльності", - додав виданню представник Генштабу.
Тобто, це не фактичний стан речей на фронті, а прогнози.
Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ вважає, що в ідеальних умовах при достатній насиченості підрозділів роботизованими системами так повинно бути.
І тут ми згадуємо, що якщо б у бабусі були яйця, то вона була б дідусем.
Через неможливість швидкої евакуації гине багато бійців або отримують важкі наслідки поранень як втрати кінцівок. Йому ще б якусь сітку від дронів.
Талоны на повидло - это ещё не само повидло!
" відповідні моделювання. Згідно з ними, застосування роботизованих комплексів у підрозділах ЗСУ забезпечує зменшення втрат особового складу до 30%"
- это совсем не
"вдалося зменшити втрати серед військових на 30%"