Роботизовані комплекси скоротили кількість втрат у підрозділах Сил оборони на 30%, - Генштаб

Завдяки застосуванню роботизованих комплексів у підрозділах Сил оборони Україні вдалося зменшити втрати серед військових на 30%.

Про це NV повідомило джерело у Генштабі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив співрозмовник видання, Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ проводить відповідні моделювання. Згідно з ними, застосування роботизованих комплексів у підрозділах ЗСУ забезпечує зменшення втрат особового складу до 30%.

У Генштабі пояснили, що невеликі роботизовані логістичні платформи займаються перевезенням на відстань 5 кілометрів.

Завдяки їм українських військових на небезпечних ділянках можна забезпечити їжею, боєприпасами, набоями, а також евакуювати поранених.

Крім того, під час перевезення російські окупанти не можуть завдати додаткових втрат українським захисникам, оскільки керування роботом відбувається у дистанційному режимі.

"Технологічні напрацювання є в більшості військових частин. Наразі ведеться робота щодо забезпечення стимулювання такої інноваційної діяльності", - додав виданню представник Генштабу.