До підрозділів Сил оборони допущено безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", - Міноборони. ФОТО
Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами.
Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Тарган" має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.
Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу.
"Залежно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження. Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань", - розповіли в оборонному відомстві.
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віктор федорович #394174
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