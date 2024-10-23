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До підрозділів Сил оборони допущено безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами.

Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Тарган" має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.

Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу.

Міноборони дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс Тарган

"Залежно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження. Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань", - розповіли в оборонному відомстві. 

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Український тарган російського таракана однією лапою затопчить!
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23.10.2024 13:19 Відповісти
І це теж, розробка команди Пороха !!!
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23.10.2024 13:34 Відповісти
хочу такий... ти себе йдеш поруч, а він тягне сумки, мішки..., та все що завгодно ))
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23.10.2024 14:11 Відповісти
Сіли зверху та поїхали
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23.10.2024 15:08 Відповісти
Хорошая вещь. Название конечно то еще.
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23.10.2024 17:46 Відповісти
 
 