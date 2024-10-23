До підрозділів Сил оборони допущено безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "Тарган", розроблений українськими інженерами.

Про це інформує пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Тарган" має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі.

Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу.

"Залежно від потреб здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження. Безшумний електричний двигун, великі гумові колеса і особливості конструкції дозволяють рухатись полем бою непомітно на значну відстань", - розповіли в оборонному відомстві.

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