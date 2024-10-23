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К подразделениям Сил обороны допущен беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", разработанный украинскими инженерами.

Об этом информирует пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Тарган" имеет небольшие размеры, что позволяет транспортировать его в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.

В то же время сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза.

Міноборони дозволило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс Тарган

"В зависимости от потребностей способен транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение. Бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса и особенности конструкции позволяют двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние", - рассказали в оборонном ведомстве.

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Український тарган російського таракана однією лапою затопчить!
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23.10.2024 13:19 Ответить
І це теж, розробка команди Пороха !!!
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23.10.2024 13:34 Ответить
хочу такий... ти себе йдеш поруч, а він тягне сумки, мішки..., та все що завгодно ))
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23.10.2024 14:11 Ответить
Сіли зверху та поїхали
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23.10.2024 15:08 Ответить
Хорошая вещь. Название конечно то еще.
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23.10.2024 17:46 Ответить
 
 