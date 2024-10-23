К подразделениям Сил обороны допущен беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", - Минобороны. ФОТО
Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило к использованию в подразделениях Сил обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", разработанный украинскими инженерами.
Об этом информирует пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что "Тарган" имеет небольшие размеры, что позволяет транспортировать его в микроавтобусе или на автомобильном прицепе.
В то же время сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза.
"В зависимости от потребностей способен транспортировать боеприпасы, продукты питания, снаряжение. Бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса и особенности конструкции позволяют двигаться по полю боя незаметно на значительное расстояние", - рассказали в оборонном ведомстве.
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