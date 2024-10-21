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Минобороны допустило к использованию в ВСУ украинский баги "Варан". ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный багги "Варан", предназначенный для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что багги "Варан" спроектировали и изготовили на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации.

Характеристики багги

На багги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов - это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К использованию в войсках допущен имитационный индивидуальный комплект бойца Kit 3.0 отечественной разработки, - Минобороны. ФОТО

Україна допустила до експлуатації в ЗСУ вітчизняний багі Варан

По данным ведомства, багги проектировал инженер, который имеет многолетний опыт по ремонту и эксплуатации автомобилей.

Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и тому подобное.

Двухместный багги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг.

"Вместительности бака хватает на 200 км пути по тяжелому бездорожью. На песке "Варан" развивает скорость более 100 км/ч. Во время тестирования багги ни разу не перевернулся", - добавили в Минобороны.

Также читайте: К эксплуатации в ВСУ допустили украинский дрон "Чаклун", - Минобороны. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9423) техника (1750) ВСУ (6694)


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Топ комментарии
+8
Думаю, ніхто не здивується, якщо з'ясується, що ця «багі» коштує в 2 рази дорожче, ніж новий Land Cruiser 300. Саме тому в новині немає найсекретнішої характеристики - ціни.
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21.10.2024 12:55 Ответить
+3
волинянка на мінімалках
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21.10.2024 13:12 Ответить
+3
В них свій Дипстейт - наступ орків зупинено, ситуація нормалізована
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21.10.2024 13:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Думаю, ніхто не здивується, якщо з'ясується, що ця «багі» коштує в 2 рази дорожче, ніж новий Land Cruiser 300. Саме тому в новині немає найсекретнішої характеристики - ціни.
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21.10.2024 12:55 Ответить
волинянка на мінімалках
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21.10.2024 13:12 Ответить
пулимет Максим хде ?
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21.10.2024 13:18 Ответить
Может на его место будут раненых класть?
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21.10.2024 13:51 Ответить
лучше б в МО на карту Дипстейт смотрело....
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21.10.2024 13:22 Ответить
В них свій Дипстейт - наступ орків зупинено, ситуація нормалізована
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21.10.2024 13:26 Ответить
І що там карта показує, до твого дивану вже близько?
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21.10.2024 13:38 Ответить
Автоматична коробка в такій техніці? Її що для ''блондинок'' проектували?
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21.10.2024 13:26 Ответить
Там не лише питання по коробці, хай покажуть, де на ньому, щось перевозити, в тому числі поранених, і скільки чоловік він вивезе, за раз....
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21.10.2024 13:35 Ответить
Там багажник спереді , це Запор
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21.10.2024 13:44 Ответить
хамві також для блондинок, на автоматі..
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21.10.2024 13:48 Ответить
автоматична коробка дає можливість пораненому бійцю продовжувати керувати авто.
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21.10.2024 15:52 Ответить
Кому цікаво, поцікавтеся баггі Раптор, умільці роблять його з самого початку війни,
але він цікавий лише хлопцям....і так у нас повсюди, і у всьому.
А малиб вже бути лінії по виробництву....
Він мені чимось нагадав порохові еваки Богдани...
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21.10.2024 13:44 Ответить
 
 