Минобороны допустило к использованию в ВСУ украинский баги "Варан". ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный багги "Варан", предназначенный для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что багги "Варан" спроектировали и изготовили на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации.

Характеристики багги

На багги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов - это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

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По данным ведомства, багги проектировал инженер, который имеет многолетний опыт по ремонту и эксплуатации автомобилей.

Его будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и тому подобное.

Двухместный багги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг.

"Вместительности бака хватает на 200 км пути по тяжелому бездорожью. На песке "Варан" развивает скорость более 100 км/ч. Во время тестирования багги ни разу не перевернулся", - добавили в Минобороны.

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