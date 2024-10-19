К использованию в войсках допущен имитационный индивидуальный комплект бойца Kit 3.0 отечественной разработки, - Минобороны. ФОТО
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в войсках имитационный индивидуальный комплект бойца Kit 3.0.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, комплект изготовлен одним из отечественных предприятий для практической подготовки воинов в условиях, максимально приближенных к реальному бою.
Индивидуальный комплект состоит из:
- лазерного излучателя, который закрепляется на стрелковом оружии и амуниции, фиксирующего поражение,
- "стресс-белт" (браслет).
Навесной излучатель на личном оружии имитирует ведение огня. Он посылает лазерные импульсы, которые фиксируются датчиками на шлеме или жилете условного противника. Браслет надевается на руку для тактильного ощущения попаданий. Во время поражения боец чувствует электрический импульс "стресс-белта", а его амуниция подсвечивается красным светом.
В Минобороны рассказали, что использование таких комплектов во время тактических тренировок позволяет инструкторам определять эффективность каждого из участников занятия по многим параметрам: меткость, ловкость перемещения и тому подобное. Соответственно, потом можно провести анализ действий и давать рекомендации для дальнейшего совершенствования практических навыков.
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чеченцівкадирівців чи на простих "кошичках"?
Багато талантів, які розробляють, в збройній/війсьоковій, і в культурній і у лікарській, в усіх сферах життя. Але ж таланти непотрібні, у кращому випадку їх вижмуть досуха і кинуть напризволяще як той же Азов у Маріуполі, або як шлють елітних вояків у часто найкривавіші бої тільки для того щоб в тилу хтось від незламності вчергове кайфонув.
Як талановиті лікарі працюють днями і ночами просто до повного вигорання. І їх теж не особливо є кому замінити.
Як тіж розробники зброї вже з 2014 видали і видають нагора дуже багато гарних прототипів від військових автомобілів зброї піхотинця до ракет, якими завалили ''Москву'', яка була розроблена щоб топити авіаносці США і мала дуже сильний захист і безпілотних систем, які долітають на багато сотень кілометрів в тил росіянам і багато іншого. Але ж підтримки теж небагато. Замість того щоб випускати масово найкращі прототипи які себе показали вже на війні, влада будує дороги, купує гниле м'ясо для вояків, створила ціле болото з приводу виїзду людей за кордон, коли на корупції стають всі причетні мільйонерами в євро і доларах, замість того, щоб ці ж гроші йшли офіційно в державу і на підтримку країни, що воює.
Не кажу про культурну сферу. Їх взагалі ніяк не підтримують і часто навіть свої громадяни не знають ******** української культури взагалі. А коли ті їдуть і добиваються успіху в інших державах одразу ліплять ярлики це ж наше українське.
Маємо що маємо.