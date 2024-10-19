К использованию в войсках допущен имитационный индивидуальный комплект бойца Kit 3.0 отечественной разработки, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в войсках имитационный индивидуальный комплект бойца Kit 3.0.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, комплект изготовлен одним из отечественных предприятий для практической подготовки воинов в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

Индивидуальный комплект состоит из:

лазерного излучателя, который закрепляется на стрелковом оружии и амуниции, фиксирующего поражение,

"стресс-белт" (браслет).

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Навесной излучатель на личном оружии имитирует ведение огня. Он посылает лазерные импульсы, которые фиксируются датчиками на шлеме или жилете условного противника. Браслет надевается на руку для тактильного ощущения попаданий. Во время поражения боец чувствует электрический импульс "стресс-белта", а его амуниция подсвечивается красным светом.

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В Минобороны рассказали, что использование таких комплектов во время тактических тренировок позволяет инструкторам определять эффективность каждого из участников занятия по многим параметрам: меткость, ловкость перемещения и тому подобное. Соответственно, потом можно провести анализ действий и давать рекомендации для дальнейшего совершенствования практических навыков.