До використання у військах допущено імітаційний індивідуальний комплект бійця Kit 3.0 вітчизняної розробки, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах імітаційний індивідуальний комплект бійця Kit 3.0.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, комплект виготовлений одним із вітчизняних підприємств для практичної підготовки воїнів в умовах, максимально наближених до реального бою.

Індивідуальний комплект складається з:

лазерного випромінювача, який закріплюється на стрілецькій зброї та амуніції, що фіксує ураження,

"стрес-белта" (браслета).

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Навісний випромінювач на особистій зброї імітує ведення вогню. Він посилає лазерні імпульси, які фіксуються датчиками на шоломі чи жилеті умовного противника. Браслет надівається на руку для тактильного відчуття влучань. Під час ураження боєць відчуває електричний імпульс "стрес-белта", а його амуніція підсвічується червоним світлом.

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У Міноборони розповіли, що використання таких комплектів під час тактичних тренувань дозволяє інструкторам визначати ефективність кожного з учасників заняття за багатьма параметрами: влучність, вправність переміщення тощо. Відповідно, потім можна провести аналіз дій і надавати рекомендації для подальшого удосконалення практичних навичок.