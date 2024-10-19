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До використання у військах допущено імітаційний індивідуальний комплект бійця Kit 3.0 вітчизняної розробки, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у військах імітаційний індивідуальний комплект бійця Kit 3.0.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, комплект виготовлений одним із вітчизняних підприємств для практичної підготовки воїнів в умовах, максимально наближених до реального бою.

Індивідуальний комплект складається з:

  • лазерного випромінювача, який закріплюється на стрілецькій зброї та амуніції, що фіксує ураження,
  • "стрес-белта" (браслета).

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імітаційний індивідуальний комплект бійця Kit 3.0.

Навісний випромінювач на особистій зброї імітує ведення вогню. Він посилає лазерні імпульси, які фіксуються датчиками на шоломі чи жилеті умовного противника. Браслет надівається на руку для тактильного відчуття влучань. Під час ураження боєць відчуває електричний імпульс "стрес-белта", а його амуніція підсвічується червоним світлом.

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У Міноборони розповіли, що використання таких комплектів під час тактичних тренувань дозволяє інструкторам визначати ефективність кожного з учасників заняття за багатьма параметрами: влучність, вправність переміщення тощо. Відповідно, потім можна провести аналіз дій і надавати рекомендації для подальшого удосконалення практичних навичок.

Автор: 

Міноборони (7475) військовослужбовці (4808)


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Треба снаряди 155мм.
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19.10.2024 13:41 Відповісти
не на часі...
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19.10.2024 13:42 Відповісти
Татаров в такому "і і к б Kit 2.0" тренувався перед знищенням чеченців кадирівців чи на простих "кошичках"?
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19.10.2024 13:46 Відповісти
Китайська грачка запакована в коробку на українській мові.
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19.10.2024 14:34 Відповісти
Талановиті люди є у всьому в Україні, не тільки в пограбуванні країни як наприклад. бубочки зелені.

Багато талантів, які розробляють, в збройній/війсьоковій, і в культурній і у лікарській, в усіх сферах життя. Але ж таланти непотрібні, у кращому випадку їх вижмуть досуха і кинуть напризволяще як той же Азов у Маріуполі, або як шлють елітних вояків у часто найкривавіші бої тільки для того щоб в тилу хтось від незламності вчергове кайфонув.

Як талановиті лікарі працюють днями і ночами просто до повного вигорання. І їх теж не особливо є кому замінити.

Як тіж розробники зброї вже з 2014 видали і видають нагора дуже багато гарних прототипів від військових автомобілів зброї піхотинця до ракет, якими завалили ''Москву'', яка була розроблена щоб топити авіаносці США і мала дуже сильний захист і безпілотних систем, які долітають на багато сотень кілометрів в тил росіянам і багато іншого. Але ж підтримки теж небагато. Замість того щоб випускати масово найкращі прототипи які себе показали вже на війні, влада будує дороги, купує гниле м'ясо для вояків, створила ціле болото з приводу виїзду людей за кордон, коли на корупції стають всі причетні мільйонерами в євро і доларах, замість того, щоб ці ж гроші йшли офіційно в державу і на підтримку країни, що воює.

Не кажу про культурну сферу. Їх взагалі ніяк не підтримують і часто навіть свої громадяни не знають ******** української культури взагалі. А коли ті їдуть і добиваються успіху в інших державах одразу ліплять ярлики це ж наше українське.

Маємо що маємо.
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19.10.2024 14:13 Відповісти
Який брєд... в такі цяцькі вже років 15 як діти грають
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19.10.2024 14:21 Відповісти
І ця байда точно китайська
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19.10.2024 14:35 Відповісти
 
 