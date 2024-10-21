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Міноборони допустило до використання в ЗСУ український багі "Варан". ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання в ЗСУ вітчизняний багі "Варан", призначений для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що багі "Варан" спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації.

Характеристики багі 

На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До використання у військах допущено імітаційний індивідуальний комплект бійця Kit 3.0 вітчизняної розробки, - Міноборони. ФОТО 

Україна допустила до експлуатації в ЗСУ вітчизняний багі Варан

За даними відомства, багі проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту та експлуатації автомобілів.

Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг.

"Місткості бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску "Варан" розвиває швидкість понад 100 км/год. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся", - додали у Міноборони.

Також читайте: До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон "Чаклун", - Міноборони. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7475) техніка (1853) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+8
Думаю, ніхто не здивується, якщо з'ясується, що ця «багі» коштує в 2 рази дорожче, ніж новий Land Cruiser 300. Саме тому в новині немає найсекретнішої характеристики - ціни.
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21.10.2024 12:55 Відповісти
+3
волинянка на мінімалках
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21.10.2024 13:12 Відповісти
+3
В них свій Дипстейт - наступ орків зупинено, ситуація нормалізована
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21.10.2024 13:26 Відповісти
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Думаю, ніхто не здивується, якщо з'ясується, що ця «багі» коштує в 2 рази дорожче, ніж новий Land Cruiser 300. Саме тому в новині немає найсекретнішої характеристики - ціни.
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21.10.2024 12:55 Відповісти
волинянка на мінімалках
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21.10.2024 13:12 Відповісти
пулимет Максим хде ?
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21.10.2024 13:18 Відповісти
Может на его место будут раненых класть?
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21.10.2024 13:51 Відповісти
лучше б в МО на карту Дипстейт смотрело....
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21.10.2024 13:22 Відповісти
В них свій Дипстейт - наступ орків зупинено, ситуація нормалізована
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21.10.2024 13:26 Відповісти
І що там карта показує, до твого дивану вже близько?
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21.10.2024 13:38 Відповісти
Автоматична коробка в такій техніці? Її що для ''блондинок'' проектували?
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21.10.2024 13:26 Відповісти
Там не лише питання по коробці, хай покажуть, де на ньому, щось перевозити, в тому числі поранених, і скільки чоловік він вивезе, за раз....
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21.10.2024 13:35 Відповісти
Там багажник спереді , це Запор
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21.10.2024 13:44 Відповісти
хамві також для блондинок, на автоматі..
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21.10.2024 13:48 Відповісти
автоматична коробка дає можливість пораненому бійцю продовжувати керувати авто.
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21.10.2024 15:52 Відповісти
Кому цікаво, поцікавтеся баггі Раптор, умільці роблять його з самого початку війни,
але він цікавий лише хлопцям....і так у нас повсюди, і у всьому.
А малиб вже бути лінії по виробництву....
Він мені чимось нагадав порохові еваки Богдани...
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21.10.2024 13:44 Відповісти
 
 