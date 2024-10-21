Міноборони допустило до використання в ЗСУ український багі "Варан". ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання в ЗСУ вітчизняний багі "Варан", призначений для переміщення особового складу, евакуації поранених і підвезення боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що багі "Варан" спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації.

Характеристики багі

На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробників.

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За даними відомства, багі проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту та експлуатації автомобілів.

Його використовуватимуть для переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг.

"Місткості бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску "Варан" розвиває швидкість понад 100 км/год. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся", - додали у Міноборони.

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