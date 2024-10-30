РУС
Новости
2 371 13

Роботизированные комплексы сократили количество потерь в подразделениях Сил обороны на 30%, - Генштаб

Роботизовані комплекси скоротили кількість втрат у підрозділах Сил оборони на 30%

Благодаря применению роботизированных комплексов в подразделениях Сил обороны Украине удалось уменьшить потери среди военных на 30%.

Об этом NV сообщил источник в Генштабе, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил собеседник издания, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ проводит соответствующие моделирования. Согласно им, применение роботизированных комплексов в подразделениях ВСУ обеспечивает уменьшение потерь личного состава до 30%.

В Генштабе объяснили, что небольшие роботизированные логистические платформы занимаются перевозками на расстояние 5 километров.

Благодаря им украинских военных на опасных участках можно обеспечить едой, боеприпасами, патронами, а также эвакуировать раненых.

Смотрите также: К подразделениям Сил обороны допущен беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", - Минобороны. ФОТО

Кроме того, при перевозке российские оккупанты не могут нанести дополнительные потери украинским защитникам, поскольку управление роботом происходит в дистанционном режиме.

"Технологические наработки есть в большинстве воинских частей. Сейчас ведется работа по обеспечению стимулирования такой инновационной деятельности", - добавил изданию представитель Генштаба.

+4
А скількі нуль відсотків до цих здобутків і напрацювань має стосунок так звана держава із яйцями по 17 грн?
30.10.2024 09:07 Ответить
30.10.2024 09:07 Ответить
+2
Красиво рассказал,а что на самом деле....
30.10.2024 09:05 Ответить
30.10.2024 09:05 Ответить
+2
А чи можна за допомогою роботизованих комплексів зменшити наші териториальні втрати?
30.10.2024 09:06 Ответить
30.10.2024 09:06 Ответить
Красиво рассказал,а что на самом деле....
30.10.2024 09:05 Ответить
30.10.2024 09:05 Ответить
А насправді кілька експериментальних моделей ніяк і ні на що не впливають.
30.10.2024 09:26 Ответить
30.10.2024 09:26 Ответить
І ті моделі роблять аматори у своїх гаражах за свої гроші.
30.10.2024 09:55 Ответить
30.10.2024 09:55 Ответить
А чи можна за допомогою роботизованих комплексів зменшити наші териториальні втрати?
30.10.2024 09:06 Ответить
30.10.2024 09:06 Ответить
Ні. Біороботи русні поки що довершеніші, і їх на порядки більше.
30.10.2024 09:11 Ответить
30.10.2024 09:11 Ответить
Поки що ні. Технології для такого будуть десь може через 200-300 років.
30.10.2024 09:46 Ответить
30.10.2024 09:46 Ответить
А скількі нуль відсотків до цих здобутків і напрацювань має стосунок так звана держава із яйцями по 17 грн?
30.10.2024 09:07 Ответить
30.10.2024 09:07 Ответить
проводить відповідні моделювання

Тобто, це не фактичний стан речей на фронті, а прогнози.

Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ вважає, що в ідеальних умовах при достатній насиченості підрозділів роботизованими системами так повинно бути.

І тут ми згадуємо, що якщо б у бабусі були яйця, то вона була б дідусем.
30.10.2024 09:16 Ответить
30.10.2024 09:16 Ответить
Та і в загалі, цей робот почали розробляти при Пороху і завдяки йому ...
30.10.2024 09:17 Ответить
30.10.2024 09:17 Ответить
Взагалі то його з 2015 року на Донбасі вже використовували.
30.10.2024 09:23 Ответить
30.10.2024 09:23 Ответить
Навіть не "завдяки йому", а, якщо б у підрозділах були роботизовані системи, то на їхній погляд...
30.10.2024 09:25 Ответить
30.10.2024 09:25 Ответить
Якщо цей робот для евакуації буде масовим рішенням а не новим відосиком, це буде чудово.

Через неможливість швидкої евакуації гине багато бійців або отримують важкі наслідки поранень як втрати кінцівок. Йому ще б якусь сітку від дронів.
30.10.2024 10:10 Ответить
30.10.2024 10:10 Ответить
Слова, млять, имеют смысл!
Талоны на повидло - это ещё не само повидло!
" відповідні моделювання. Згідно з ними, застосування роботизованих комплексів у підрозділах ЗСУ забезпечує зменшення втрат особового складу до 30%"
- это совсем не
"вдалося зменшити втрати серед військових на 30%"
30.10.2024 10:13 Ответить
30.10.2024 10:13 Ответить
 
 