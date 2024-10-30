Роботизированные комплексы сократили количество потерь в подразделениях Сил обороны на 30%, - Генштаб

Благодаря применению роботизированных комплексов в подразделениях Сил обороны Украине удалось уменьшить потери среди военных на 30%.

Об этом NV сообщил источник в Генштабе, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил собеседник издания, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ проводит соответствующие моделирования. Согласно им, применение роботизированных комплексов в подразделениях ВСУ обеспечивает уменьшение потерь личного состава до 30%.

В Генштабе объяснили, что небольшие роботизированные логистические платформы занимаются перевозками на расстояние 5 километров.

Благодаря им украинских военных на опасных участках можно обеспечить едой, боеприпасами, патронами, а также эвакуировать раненых.

Смотрите также: К подразделениям Сил обороны допущен беспилотный наземный роботизированный комплекс "Тарган", - Минобороны. ФОТО

Кроме того, при перевозке российские оккупанты не могут нанести дополнительные потери украинским защитникам, поскольку управление роботом происходит в дистанционном режиме.

"Технологические наработки есть в большинстве воинских частей. Сейчас ведется работа по обеспечению стимулирования такой инновационной деятельности", - добавил изданию представитель Генштаба.