Роботизированные комплексы сократили количество потерь в подразделениях Сил обороны на 30%, - Генштаб
Благодаря применению роботизированных комплексов в подразделениях Сил обороны Украине удалось уменьшить потери среди военных на 30%.
Об этом NV сообщил источник в Генштабе, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил собеседник издания, Центральный научно-исследовательский институт ВСУ проводит соответствующие моделирования. Согласно им, применение роботизированных комплексов в подразделениях ВСУ обеспечивает уменьшение потерь личного состава до 30%.
В Генштабе объяснили, что небольшие роботизированные логистические платформы занимаются перевозками на расстояние 5 километров.
Благодаря им украинских военных на опасных участках можно обеспечить едой, боеприпасами, патронами, а также эвакуировать раненых.
Кроме того, при перевозке российские оккупанты не могут нанести дополнительные потери украинским защитникам, поскольку управление роботом происходит в дистанционном режиме.
"Технологические наработки есть в большинстве воинских частей. Сейчас ведется работа по обеспечению стимулирования такой инновационной деятельности", - добавил изданию представитель Генштаба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто, це не фактичний стан речей на фронті, а прогнози.
Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ вважає, що в ідеальних умовах при достатній насиченості підрозділів роботизованими системами так повинно бути.
І тут ми згадуємо, що якщо б у бабусі були яйця, то вона була б дідусем.
Через неможливість швидкої евакуації гине багато бійців або отримують важкі наслідки поранень як втрати кінцівок. Йому ще б якусь сітку від дронів.
Талоны на повидло - это ещё не само повидло!
" відповідні моделювання. Згідно з ними, застосування роботизованих комплексів у підрозділах ЗСУ забезпечує зменшення втрат особового складу до 30%"
- это совсем не
"вдалося зменшити втрати серед військових на 30%"