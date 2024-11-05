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Новини Війна
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При відбитті повітряних атак ворога застосовуються засоби підміни координат GPS-навігації, - Генштаб

антидронова рушниця

В ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.

 Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі ЗСУ.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6873) ППО (3329) РЕБ (165)


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Топ коментарі
+8
а нахіба про це говорити?
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05.11.2024 18:00 Відповісти
+6
Технологія GPS-спуфінгу давно відома, застосовується і ворогом, і нашою ППО, підрозділами РЕБ. Це не є військовою таємницею.
Генштаб мабуть попереджає, що у військовий час GPS-наігація та повʼязані з навігаційними супутниками сервіси здатні тимчасово припиняти послуги, або погіршувати їх кількість і якість.
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05.11.2024 18:12 Відповісти
+1
Спуф ! Спуф ! Спуф ! Спуф !
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05.11.2024 17:59 Відповісти
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Спуф ! Спуф ! Спуф ! Спуф !
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05.11.2024 17:59 Відповісти
а нахіба про це говорити?
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05.11.2024 18:00 Відповісти
часи сами переводяться на фонах
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05.11.2024 18:02 Відповісти
коди зломали
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05.11.2024 18:06 Відповісти
Технологія GPS-спуфінгу давно відома, застосовується і ворогом, і нашою ППО, підрозділами РЕБ. Це не є військовою таємницею.
Генштаб мабуть попереджає, що у військовий час GPS-наігація та повʼязані з навігаційними супутниками сервіси здатні тимчасово припиняти послуги, або погіршувати їх кількість і якість.
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05.11.2024 18:12 Відповісти
От це "таємниця"!

На мапі міського транспорту давно при кожній тривозі висить величезна об'ява про неможливість відстежувати маршрути через "глушилки".
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05.11.2024 18:13 Відповісти
кацапня а ви проводок пров'язувати не пробували
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05.11.2024 18:00 Відповісти
сьогодні таке спостерігав офігели трохи від сюру
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05.11.2024 18:07 Відповісти
кацапи пишіть рекламацію Ірану
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05.11.2024 18:10 Відповісти
Зросте попит на механічні годинники. Хтось знає, всі швейцарські медведчука продали, чи щось залишось?
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05.11.2024 18:11 Відповісти
Я останній забрав
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05.11.2024 18:14 Відповісти
залишилось... в кабінеті того хто їх типу продавав
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05.11.2024 18:15 Відповісти
Орки мабуть їхню більше використовують або Beidou китайську, але глушити треба всі.

Добре що повідомляють, багато людей не вкурсі про похибки в часі на телефонах.
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05.11.2024 18:39 Відповісти
спуфлять геть усе
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05.11.2024 19:56 Відповісти
А які ще засоби використовуються? Розкажіть усе,не соромтесь. При таких" друзях" і ворогів не треба.
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05.11.2024 22:48 Відповісти
 
 