При відбитті повітряних атак ворога застосовуються засоби підміни координат GPS-навігації, - Генштаб
В ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг).
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу.
Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі ЗСУ.
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Генштаб мабуть попереджає, що у військовий час GPS-наігація та повʼязані з навігаційними супутниками сервіси здатні тимчасово припиняти послуги, або погіршувати їх кількість і якість.
На мапі міського транспорту давно при кожній тривозі висить величезна об'ява про неможливість відстежувати маршрути через "глушилки".
Добре що повідомляють, багато людей не вкурсі про похибки в часі на телефонах.