УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10911 відвідувач онлайн
Новини Війна
10 173 43

Україна завдяки підміні координат спрямовує "шахеди" у Білорусь та РФ, - Le Monde

шахеди

Україна за допомогою засобів РЕБ може підміняти координати в російських шахедах і направляє їх назад у РФ і Білорусь.

Про це пише французське видання Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

У матеріалі йдеться, що російські окупанти прагнуть вичерпати ресурси української ППО атаками дронів, які набагато дешевші за ракетні атаки. Частину дронів українській армії вдалося відвернути в бік Росії та її союзника Білорусі.

Уранці 26 листопада російська армія провела одну з наймасованіших атак із використанням безпілотників і ракет по території України. РФ застосувала 188 шахедів.

Згідно із заявою Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 76 дронів з використанням кінетичних засобів, включно з винищувачами, гелікоптерами, мобільними зенітними батареями і ракетами "земля — повітря". Ще 95 безпілотників було знешкоджено завдяки системам радіоелектронної боротьби та технології підробки супутникових координат, що вивело дрони з ладу.

Лише 17 дронів змогли досягти своїх цілей, що підтверджує високу ефективність української ППО на рівні близько 90%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При відбитті повітряних атак ворога застосовуються засоби підміни координат GPS-навігації, - Генштаб

За інформацією Беларускі Гаюн, за 24 листопада до Білорусі з України залетіли щонайменше 38 російських дронів-камікадзе типу Shahed. Така кількість БПЛА є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу.

Автор: 

Білорусь (7922) ППО (3138) РЕБ (148) Шахед (931)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
А можно на Польшу координаты у парочки подменить, транзитом через Бяларусь? Нам кровь из носу нужен "казус Бульбы" и второй фронт
показати весь коментар
27.11.2024 17:04
+9
це всі вже давно знають
показати весь коментар
27.11.2024 17:08
+9
Це було зрозуміло щє з перших шухєдів, які полетіли в ********.
показати весь коментар
27.11.2024 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ле Монд здав Украіну - от нагуя так робити?
показати весь коментар
27.11.2024 17:01 Відповісти
А хто Ле Монду здав інформацію? Чи не наші 5-6 менеджерів, або агрохімії,- для задоволення свого его?
показати весь коментар
27.11.2024 17:04 Відповісти
Цілком згоден.
показати весь коментар
27.11.2024 17:22 Відповісти
Це було зрозуміло щє з перших шухєдів, які полетіли в ********.
показати весь коментар
27.11.2024 17:23 Відповісти
Ну то ж кацап не видит, что его дрон перестает реагировать на команды и летит в другую сторону. Он только сидит и ждёт свежий номер Ле Монде
показати весь коментар
27.11.2024 17:39 Відповісти
Спуфінгом - це називається
показати весь коментар
27.11.2024 18:18 Відповісти
От нафіга таке писати, щоб завтра лука знову армію по кордону взад вперед тягав, чи нашому ппо мало роботи...
показати весь коментар
27.11.2024 17:04 Відповісти
Перші пишуть опозиційні білоруські видання. Наші через два дні.
показати весь коментар
27.11.2024 17:09 Відповісти
Останім часом їхня опозиція ( може тільки мені) нагадує опозицію покійного " кримського бутерброда".
показати весь коментар
27.11.2024 17:12 Відповісти
А можно на Польшу координаты у парочки подменить, транзитом через Бяларусь? Нам кровь из носу нужен "казус Бульбы" и второй фронт
показати весь коментар
27.11.2024 17:04 Відповісти
А із якою метою тебе заставили це написати?
Дуже в " севєрной странє" хотілось би розбрату між союзниками України?
Та хоч би явні ростолі тебе ще не лайкали
показати весь коментар
27.11.2024 17:48 Відповісти
а шахеди чиї кловуне? а які у них цілі, а хз, може вони самі вирішили Польщу атакувати, а нас звинуватити.
показати весь коментар
27.11.2024 18:52 Відповісти
Нє, нє прокатіт.
Шахєд падає в Польщі, розкопують, бац, а там ти того Шахеда осідлав, а в кармані довідка
показати весь коментар
27.11.2024 19:27 Відповісти
38 мопедов в белорусю і тільки один бульбаши збили
показати весь коментар
27.11.2024 17:04 Відповісти
А решта куди поділися?
показати весь коментар
27.11.2024 17:16 Відповісти
на бульбу попадали
показати весь коментар
27.11.2024 17:21 Відповісти
Сер'йозно. Впали в бульбостані, чи залетіли назад? Щось ніякої інфи.
показати весь коментар
27.11.2024 17:24 Відповісти
Ну якщо бєларуси їх в польоті не дозаправляли з літаків, то вочевидь впали, бо закінчилось пальне.
показати весь коментар
27.11.2024 17:33 Відповісти
Ну кудись же впали. А воплів немає.
показати весь коментар
27.11.2024 19:04 Відповісти
а звідки ти хочеш інфу, від бульбофюрера, так він правди не скаже.
показати весь коментар
27.11.2024 18:53 Відповісти
Думаю, що це ми у Ізраїля навчились, там таке роблять. Але нащо шановна Ле Монд такі чутливі речі розголошує?
показати весь коментар
27.11.2024 17:07 Відповісти
це всі вже давно знають
показати весь коментар
27.11.2024 17:08 Відповісти
Щодо дронів Ізраіль в нас вчиться, а не ми у Ізраіля
показати весь коментар
27.11.2024 17:46 Відповісти
Власне щодо дронів - Ізраїль у нас, а щодо РЕБу - так ми у Ізраїлю. Це нормально, бо ворог реально той самий.
показати весь коментар
27.11.2024 18:03 Відповісти
Маячня. Ворог Ізраілю, це поодинокі бандюки, а не всі види військ ядерної держави. РЕБу вони також вчаться у нас, бо в нас є бойовий досвід, а в них нема.
показати весь коментар
27.11.2024 18:33 Відповісти
що ти кажеш, у Ізраїлю немає бойового досвіду, хочеш сказати, що Залізний купол вони просто так зробили, що рушникоголові їх не атакують всім чим можуть?
показати весь коментар
27.11.2024 18:54 Відповісти
На жаль, запоребрик є також ворогом Ізраїлю. Поки що прямих сутичок немає, але це питання часу.
показати весь коментар
27.11.2024 22:26 Відповісти
Якраз зараз ізраільські експерти вивчають досвід повномаштабного застосування дронів і методів боротьби з ними в Україні.
Потім опрацюють і може нам якусь цікаву штучку продадуть..
показати весь коментар
27.11.2024 17:51 Відповісти
Ось тут, щойно відповів: https://censor.net/ua/comments/locate/3522214/00d32bfd-c0ba-4f45-95da-8e49af4ed7f8
показати весь коментар
27.11.2024 18:04 Відповісти
Ізраілю це банально не треба, бо ніяка суміжна країна по ньому масово не пускає, а відвернути можна тільки в країну біля своїх кордонів. Тому Ізраілю достатньо глушити, а підміняти нічого не треба.
показати весь коментар
27.11.2024 18:46 Відповісти
Я читав, що Ізраїль блокує GPS та підміняє gps-координати біля кордону з Ліваном.
показати весь коментар
27.11.2024 22:32 Відповісти
как будто бы это военная тайна, включите навигатор и будете летать со скоростью 100 км/ч
показати весь коментар
27.11.2024 17:13 Відповісти
А можна х шахедів з них зробити плашиний ключ і на маскву відправити?
показати весь коментар
27.11.2024 17:15 Відповісти
зя
показати весь коментар
27.11.2024 17:19 Відповісти
Напишіть ще, як це робиться.
показати весь коментар
27.11.2024 17:17 Відповісти
як два пальці
показати весь коментар
27.11.2024 17:20 Відповісти
Якась гнида квартальна пале все ,тварюка
показати весь коментар
27.11.2024 17:54 Відповісти
"Може" і "підміняє" - різні речі... І, взагалі - "Тонеми"... То "жопорукі" в Алабузі неправильно збирають БПЛА... А то ще Лука в Раду безпеки ООН поскаржиться - що ми створюємо небезпеку його підданим, підмінюючи координати і направляючи "шахеди" на білоруську територію...
показати весь коментар
27.11.2024 18:15 Відповісти
а на польщу не можна випадково направити? а то там фермери на кордоні нудьгують. Ну і ексгумація само собою, ср*чка у них. Хоча б в зону ексгуматорів направляти. Зразу людям веселіше стане. То було б діло
показати весь коментар
28.11.2024 00:15 Відповісти
НАКОНЕЦ ТО !)
показати весь коментар
28.11.2024 12:23 Відповісти
 
 