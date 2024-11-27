Україна завдяки підміні координат спрямовує "шахеди" у Білорусь та РФ, - Le Monde

Україна за допомогою засобів РЕБ може підміняти координати в російських шахедах і направляє їх назад у РФ і Білорусь.

Про це пише французське видання Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

У матеріалі йдеться, що російські окупанти прагнуть вичерпати ресурси української ППО атаками дронів, які набагато дешевші за ракетні атаки. Частину дронів українській армії вдалося відвернути в бік Росії та її союзника Білорусі.

Уранці 26 листопада російська армія провела одну з наймасованіших атак із використанням безпілотників і ракет по території України. РФ застосувала 188 шахедів.

Згідно із заявою Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 76 дронів з використанням кінетичних засобів, включно з винищувачами, гелікоптерами, мобільними зенітними батареями і ракетами "земля — повітря". Ще 95 безпілотників було знешкоджено завдяки системам радіоелектронної боротьби та технології підробки супутникових координат, що вивело дрони з ладу.

Лише 17 дронів змогли досягти своїх цілей, що підтверджує високу ефективність української ППО на рівні близько 90%.

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За інформацією Беларускі Гаюн, за 24 листопада до Білорусі з України залетіли щонайменше 38 російських дронів-камікадзе типу Shahed. Така кількість БПЛА є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу.