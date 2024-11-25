38 "Шахедів" залетіли на територію Білорусі за добу, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

За добу 24-25 листопада на територію Білорусі залітали 38 "Шахедів". 1 збитий, авіація піднімалася 4 рази.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу 24-25 листопада зафіксовано щонайменше 38 заходів російських дронів-камікадзе типу "шахед" до Білорусі з України, що є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, щонайменше один "Шахед" долетів до Мозиря, були десятки проходів через "білоруський коридор", а також не менше трьох разів "Шахеди" залітали в Гомельський район, у районі прикордонного переходу Нова Гута.

За даними моніторингової групи, перший захід був вдень 24 листопада - о 13:48. Далі шахеди залітали до Білорусі о: 14:04, 14:30, 14:34, 21:56, 22:58, 23:06, 23: 08, 23:30, 05:03, 05:11, 05: 15, 05:29, 05:30, 05:40, 05: 55, 05:55, 06:28, 06:30, 07:10, 07:24, 07:55, 07:55, 08:08, 08:39, 08:49.

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"Варто зазначити, що шахед, який залетів з Прип'яті до Білорусі о 23:08, далі пішов на Наровлю і до 00:05 досяг передмістя Мозиря. Подальша його доля – невідома. Не виключено, що саме його було збито силами ППО ЗС РБ близько 01:00, про що нам повідомляли джерела", - додали в моніторинговій групі.

За останню добу чергова авіація ВПС РБ піднімалася та літала на південний схід країни 4 рази. О 15:20-16:30, 23:40-01:30, 07:00-09:00 та о 09:00-10:30.

У моніторинговій групі стверджують, що серед 38 зафіксованих заходів точно підтверджено повернення в повітряний простір України лише 9 штук.