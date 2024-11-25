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38 "Шахедів" залетіли на територію Білорусі за добу, - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

За добу 24-25 листопада на територію Білорусі залітали 38 "Шахедів".  1 збитий, авіація піднімалася 4 рази.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу 24-25 листопада зафіксовано щонайменше 38 заходів російських дронів-камікадзе типу "шахед" до Білорусі з України, що є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу", - ідеться в повідомленні.

Шахеди в Білорусі 25 листопада

Як зазначається, щонайменше один "Шахед" долетів до Мозиря, були десятки проходів через "білоруський коридор", а також не менше трьох разів "Шахеди" залітали в Гомельський район, у районі прикордонного переходу Нова Гута.

За даними моніторингової групи, перший захід був вдень 24 листопада -  о 13:48. Далі шахеди залітали до Білорусі о: 14:04, 14:30, 14:34, 21:56, 22:58, 23:06, 23: 08, 23:30, 05:03, 05:11, 05: 15, 05:29, 05:30, 05:40, 05: 55, 05:55, 06:28, 06:30, 07:10, 07:24, 07:55, 07:55, 08:08, 08:39, 08:49.

Також читайте: Щонайменше 14 "Шахедів" за сьогодні залетіли на територію Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

"Варто зазначити, що шахед, який залетів з Прип'яті до Білорусі о 23:08, далі пішов на Наровлю і до 00:05 досяг передмістя Мозиря. Подальша його доля – невідома. Не виключено, що саме його було збито силами ППО ЗС РБ близько 01:00, про що нам повідомляли джерела", - додали в моніторинговій групі.

За останню добу чергова авіація ВПС РБ піднімалася та літала на південний схід країни 4 рази. О 15:20-16:30, 23:40-01:30, 07:00-09:00 та о 09:00-10:30.

У моніторинговій групі стверджують, що серед 38 зафіксованих заходів точно підтверджено повернення в повітряний простір України лише 9 штук.

Автор: 

Білорусь (7929) Шахед (984)


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Та то, мабуть, "обманки"... Про вибухи ж "Гаюн" не пише...
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25.11.2024 14:50 Відповісти
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25.11.2024 14:50 Відповісти
Фуйово,що не вибухають.Бульбособаки гірши за свинособак..
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25.11.2024 15:01 Відповісти
Ху...ло дало вам системи ппо, якщо, як і все, що є в ху...лостане, воно лайно, то бийте по місцях вильоту.

Бульбафюрер вам на карті може показати
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25.11.2024 15:41 Відповісти
Не з того боку бульбофюрер очікував нападєніє, ой не з того ...
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25.11.2024 15:47 Відповісти
А може так й задумано. Зібрали розвіддані та повернулися.
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25.11.2024 16:29 Відповісти
Частина "обманок", крім виснаження ППО , мабуть збирає розвідувальну інформацію та дані датасету для навчання розподіленої штучної нейронної мережі рою БПЛА.
Рашисти активно працюють над різновидом рою з БПЛА, які обмінюються у польоті даними між бортами і застосовують штучний інтелект для визначення оптимального маршруту до запрограмованої множини цілей, які обиратимуться ШІ. У склад рою у співвідношенні близькому до 50/50 (%) входитимуть, як Герані з бойовими частинами, так і "обманки" без бойових частин.
БПЛА рою отримуватимуть дані як від сусідніх бортів рою, безпосередньо, так і ретрансльовані дані віддалених бортів. ШІ дронів на підставі актуальних даних прокладатиме відносно безпечний (щодо загрози ППО) маршрут ударних БПЛА до обраних цілей.
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25.11.2024 22:46 Відповісти
 
 