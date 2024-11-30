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Новости Война
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В течение дня россияне с разного вооружения обстреляли семь громад Сумщины, раздалось 60 взрывов

Ворожі обстріли Сумщини

В течение дня пятницы, 29 ноября, российские захватчики совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов на территории семи громад области.

Об этом в соцсети Facebook сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов, FPV-дронами и сбросил с БпЛА взрывные устройства;
  • Хотинская громада: две мины сбросили россияне на территорию гроады. Также нанесена атака FPV-дронами;
  • Белопольская громада: произошли сбрасывания с БпЛА взрывных устройств, минометные обстрелы;
  • Краснопольская громада: зафиксировано сбрасывание с БпЛА взрывчатых предметов, удар FPV-дроном;
  • Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном;
  • Зноб-Новгородская громада: враг ударил из ствольной артиллерии;
  • Великописаревская громада: осуществлена атака FPV-дронами.

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Автор: 

обстрел (26906) Сумская область (3004)


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30.11.2024 00:11 Ответить
І так буде доти поки ми не почнемо бити у відповідь по "мірним руzкім".
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30.11.2024 00:30 Ответить
 
 