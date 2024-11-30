В течение дня россияне с разного вооружения обстреляли семь громад Сумщины, раздалось 60 взрывов
В течение дня пятницы, 29 ноября, российские захватчики совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов на территории семи громад области.
Об этом в соцсети Facebook сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов, FPV-дронами и сбросил с БпЛА взрывные устройства;
- Хотинская громада: две мины сбросили россияне на территорию гроады. Также нанесена атака FPV-дронами;
- Белопольская громада: произошли сбрасывания с БпЛА взрывных устройств, минометные обстрелы;
- Краснопольская громада: зафиксировано сбрасывание с БпЛА взрывчатых предметов, удар FPV-дроном;
- Новослободская громада: осуществлена атака FPV-дроном;
- Зноб-Новгородская громада: враг ударил из ствольной артиллерии;
- Великописаревская громада: осуществлена атака FPV-дронами.
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Vitaliy ua
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НБ
показать весь комментарий30.11.2024 00:30 Ответить Мне нравится 0
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