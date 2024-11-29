РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11768 посетителей онлайн
Новости Фото Война
435 0

РФ обстреляла 3 громады Сумщины: били КАБами и артиллерией, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж

Ночью и утром российские войска 5 раз обстреляли территорию Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под огнем рашистов - Хотинская, Великописаревская, Эсманьская громады.

"Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).

Хотинская громада: с самолета осуществлен пуск авиационных бомб типа КАБ (3 взрыва). В результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов и разрушено хозяйственное сооружение.

Эсманьская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв). В результате авиаудара поврежден один жилой многоквартирный дом. Ранения получил гражданский", - говорится в сообщении.

Суспільне обнародовало фото последствий удара по Эсману.

Читайте: Спасатели ликвидируют последствия массированного ракетного удара РФ в 14 областях, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Наслідки ударів по Сумській обасті
Наслідки ударів по Сумській обасті
Наслідки ударів по Сумській обасті
Наслідки ударів по Сумській обасті
Наслідки ударів по Сумській обасті

Автор: 

обстрел (26872) Сумская область (2996) Великая Писаревка (2) Хотень (1) Эсмань (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 