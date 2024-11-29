РФ обстреляла 3 громады Сумщины: били КАБами и артиллерией, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж

Ночью и утром российские войска 5 раз обстреляли территорию Сумщины.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под огнем рашистов - Хотинская, Великописаревская, Эсманьская громады.

"Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).



Хотинская громада: с самолета осуществлен пуск авиационных бомб типа КАБ (3 взрыва). В результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов и разрушено хозяйственное сооружение.



Эсманьская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв). В результате авиаудара поврежден один жилой многоквартирный дом. Ранения получил гражданский", - говорится в сообщении.

Суспільне обнародовало фото последствий удара по Эсману.

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