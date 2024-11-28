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Спасатели ликвидируют последствия массированного ракетного удара РФ в 14 областях, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В 14 областях Украины продолжается ликвидация последствий очередного массированного ракетного удара РФ, который нанес повреждения гражданской и критической инфраструктуре.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Ракеты и обломки дронов повредили жилые дома, транспорт, складские помещения и инфраструктурные объекты. Больше всего разрушений зафиксировано в Киеве, Киевской области, а также в Винницкой, Одесской, Волынской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Сумской областях.

В Харькове пострадал многоэтажный дом, а в Одесской области ранен один человек. Погибших нет.

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Кроме того, российские удары повредили объекты инфраструктуры во Львовской, Ривненской, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой, Николаевской и Винницкой областях.

Над ликвидацией последствий обстрелов работают более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС. В Николаевской и Винницкой областях к работам привлечены саперные группы.

Атака РФ 28 ноября

С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты разного типа, прицельно ударив по энергетике.

Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ровенская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.

Из-за повреждений энергосетей в нескольких регионах внедрены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", возобновление энергоснабжения может продолжаться до вечера.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу

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Автор: 

Винницкая область (1028) Киев (25472) Николаевская область (2106) обстрел (26872) Одесская область (3543) Сумская область (2996) спасатели (206) ГСЧС (4944) Ивано-Франковская область (915) Волынская область (17) Кировоградская область (627) Ровенская область (1228) Харьковская область (670) Хмельницкая область (48) Черновицкая область (25)


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28.11.2024 14:09 Ответить
Разбор полетов после полетов
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28.11.2024 15:27 Ответить
 
 