Спасатели ликвидируют последствия массированного ракетного удара РФ в 14 областях, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В 14 областях Украины продолжается ликвидация последствий очередного массированного ракетного удара РФ, который нанес повреждения гражданской и критической инфраструктуре.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Ракеты и обломки дронов повредили жилые дома, транспорт, складские помещения и инфраструктурные объекты. Больше всего разрушений зафиксировано в Киеве, Киевской области, а также в Винницкой, Одесской, Волынской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Сумской областях.
В Харькове пострадал многоэтажный дом, а в Одесской области ранен один человек. Погибших нет.
Кроме того, российские удары повредили объекты инфраструктуры во Львовской, Ривненской, Кировоградской, Волынской, Хмельницкой, Николаевской и Винницкой областях.
Над ликвидацией последствий обстрелов работают более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС. В Николаевской и Винницкой областях к работам привлечены саперные группы.
Атака РФ 28 ноября
С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты разного типа, прицельно ударив по энергетике.
Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ровенская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.
Из-за повреждений энергосетей в нескольких регионах внедрены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", возобновление энергоснабжения может продолжаться до вечера.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
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