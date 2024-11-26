Последствия авиаудара РФ по Сумам: повреждены дома и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 26 ноября российские войска нанесли авиационный удар по жилому массиву города Сумы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, в результате обстрела повреждены жилые дома, частные авто, объекты гражданской инфраструктуры.

Спасатели локализовали очаги горения. Вся территория обследована.

На местах происшествий, кроме спасателей, работали пиротехники и кинологи ГСЧС.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские военные днем 26 ноября обстреляли СТО в городе Сумы.

В результате удара по Сумах погибли два человека. Президент Владимир Зеленский сообщил, что, предварительно, это был обстрел из ракетной системы залпового огня (РСЗО).

















