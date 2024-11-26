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Последствия авиаудара РФ по Сумам: повреждены дома и гражданская инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 26 ноября российские войска нанесли авиационный удар по жилому массиву города Сумы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, в результате обстрела повреждены жилые дома, частные авто, объекты гражданской инфраструктуры.

Спасатели локализовали очаги горения. Вся территория обследована.

На местах происшествий, кроме спасателей, работали пиротехники и кинологи ГСЧС.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские военные днем 26 ноября обстреляли СТО в городе Сумы.

В результате удара по Сумах погибли два человека. Президент Владимир Зеленский сообщил, что, предварительно, это был обстрел из ракетной системы залпового огня (РСЗО).

Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року
Наслідки атаки РФ по місту Суми 26 листопада 2024 року

Автор: 

обстрел (27036) Сумы (1130) ГСЧС (4958)


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Ось так варварська рашиська орда знищує міста ,знищує населення ,адже відповіді по рашиських містах не буде як і по терористичних лднр ,ворог відчуває свою безкарність.
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26.11.2024 19:33 Ответить
вони спасають і по мирняку не б"ють. ванькі і ещонарожалкі в це вірнять.
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26.11.2024 19:56 Ответить
Авіаційний удар з РСЗВ?
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26.11.2024 22:01 Ответить
 
 