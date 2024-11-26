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Зеленський про удар РФ по Сумах: Захиститись від атак реально лише знищенням російської зброї на території ворога. ВIДЕО

У Сумах нині триває рятувальна операція на місці російського удару по СТО 26 листопада, загинули двоє цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні. 

"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч", - заявив він.

За його словами, попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню.

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Захиститись від цього (російських атак — ред.) реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати", - резюмував Зеленський.

Глава держави подякував усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим.

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Автор: 

Зеленський (23653) обстріл (28171) Суми (807)


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Топ коментарі
+9
та ти шо..
сам здогадався
чи єрмак написав?
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26.11.2024 18:45
+9
Який "капітан "Очевидність"! А що казав про гроші для ЗСУ, перед самою війною? Що дороги асфальтовані - важливіші?
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26.11.2024 19:01
+8
параша ударила по Сумах, зражу же у відповідь потужний відосик.
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26.11.2024 18:49
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та ти шо..
сам здогадався
чи єрмак написав?
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26.11.2024 18:45 Відповісти
йбаний кремлівський куєсос.
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26.11.2024 18:46 Відповісти
о..ваван проснувся і почав гундосить )
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26.11.2024 18:47 Відповісти
параша ударила по Сумах, зражу же у відповідь потужний відосик.
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26.11.2024 18:49 Відповісти
Так, незламний асфальт не допомагає
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26.11.2024 18:54 Відповісти
Як потужно, ніколи такого не було і ось знову. Надихнув сирка ще раз і все вийшло б, а не виходе
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26.11.2024 18:53 Відповісти
Так знищуй,у тебе ж 100 ракет! Ти ж не лох!
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26.11.2024 19:00 Відповісти
Який "капітан "Очевидність"! А що казав про гроші для ЗСУ, перед самою війною? Що дороги асфальтовані - важливіші?
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26.11.2024 19:01 Відповісти
Так не просто дороги...а рокадні дороги стратегічного значення...щоб орківські авто їхали вільно і без перешкод
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26.11.2024 19:09 Відповісти
Я знаю... Ще в січні 2022-го співставляв...
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26.11.2024 19:16 Відповісти
Ні,пєтух. Захистить лише твоя відставка разом з дєрьмаками,татаровими,кірілками тимошенками та подібною наволоччю.
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26.11.2024 19:06 Відповісти
якшо в АП кабміні і раді замінити *ПЛАН* на ВЕРТОЛІТ* (винт)))) то Україна отримає ПОТУЖНЕ авіаційне з*днання ))))))) можна атакувати легко москву .... адеякі долетять і владівастока
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26.11.2024 19:17 Відповісти
Так тобі вже Америка дозволила лупити вглиб мордору! Якого милого кацапи ще мають чим стріляти по Україні? д'єрмак не дозволяє своїх обстрілювати?!
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26.11.2024 19:20 Відповісти
І що? Ти знищив? Чи прогундосив просто?
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26.11.2024 19:32 Відповісти
Чекайте! Але ж курська операція була проведена для забезпечення безпеки Сумської області! Наче ж так казали чи нє? Але ПІСЛЯ цієї "операції" обстріли як міста Суми, так і області лише посилились (з огляду кількості повідомлень про обстріли ДО і ПІСЛЯ). Плюс до цього стан фронту на Сході, звідки були зняті бойові підрозділи... Хто ж такий "найвеличніший стратег"? (питання риторичне)

Другого строку ЗЕ! не переживе Україна (с) не моє
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26.11.2024 19:33 Відповісти
Відосіки від бідосіка
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26.11.2024 19:39 Відповісти
Отже, Потвора ! А хто ж винний, що немає ракет з дальністю по території кацапії ? То нехай бере і чіпляє свої 100 мм міни до мільйонної армії дронів, яку він у планах збудував. І ще. Хто вірить у казки про залежність Лідора від рейтингів ? Підніміть руку. Вище. Та чхав він на всі ваші рейтинги. Він вже понад пів року сидить у чужому кріслі. Незаконно. Бо по закону він звільняється за строком та передає владу ... Голові ВРУ. Якого міняти можна й без виборів щоденно. Це по закону, на який насрав ваш Лідор. Вибори його турбують ? Ну, не смішно. Ви вірите в чесні вибори у злодія ? Він же виборами призначив займатись дЄрмака. От і всі вам казочки про цього Негідника, який вам вішає локшину кожного вечора. Нібито він законний без узгодження з Конституційним судом.
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26.11.2024 20:36 Відповісти
Так ці установки валять на 30-40 наче, плюс відстань до кордону. Що і на такій дистанції нічим було в гівно закатати русню.?
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26.11.2024 20:37 Відповісти
Ішак мабуть забув, що раніше плів про те, як він врятував сумщину від обстрілів, почавши курську авантюру.
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26.11.2024 20:53 Відповісти
Тік-ток гавнокомандуючий.
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26.11.2024 21:28 Відповісти
 
 