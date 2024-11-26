Зеленський про удар РФ по Сумах: Захиститись від атак реально лише знищенням російської зброї на території ворога. ВIДЕО
У Сумах нині триває рятувальна операція на місці російського удару по СТО 26 листопада, загинули двоє цивільних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні.
"Зараз у Сумах ще триває рятувальна операція на місці обстрілу по СТО. Дві людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені цим ударом також і будинок, дитячий садок поруч", - заявив він.
За його словами, попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню.
Захиститись від цього (російських атак — ред.) реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати", - резюмував Зеленський.
Глава держави подякував усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим.
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сам здогадався
чи єрмак написав?
Другого строку ЗЕ! не переживе Україна (с) не моє