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Рашисти завдали авіаудару по Сумах: зруйновано СТО, багато пошкоджених транспортних засобів (оновлено)

ракета,крилата

Вдень 26 листопада 2024 року війська РФ завдали удару по Сумах. Ймовірно, ворог бив ракетою.

Про це повідомив у фейсбуці в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, приміщення СТО зруйновано, дуже багато пошкоджених транспортних засобів. На місці працюють ДСНС, представники Товариства Червоного Хреста та поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 листопада оголошено днем жалоби в Сумах

Згодом пресслужба ОВА повідомила, що окупанти завдали авіаційного удару.

"Попередньо, цивільне населення не постраждало. Пошкоджені житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначили там.

Автор: 

обстріл (28171) Суми (807)


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Вже другий день гатять чи то по Дружбі, чи по С-Буді. По годині-дві вдень. Бува, й вночі. Але трішки менш. Це вам не Шахеди. Тут і РСЗО, і важка артилерія. Чим відповідати ? Тими мінами, що від Лідора ?
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26.11.2024 15:29 Відповісти
 
 