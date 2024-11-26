Рашисти завдали авіаудару по Сумах: зруйновано СТО, багато пошкоджених транспортних засобів (оновлено)

Вдень 26 листопада 2024 року війська РФ завдали удару по Сумах. Ймовірно, ворог бив ракетою.

Про це повідомив у фейсбуці в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, приміщення СТО зруйновано, дуже багато пошкоджених транспортних засобів. На місці працюють ДСНС, представники Товариства Червоного Хреста та поліція.

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Згодом пресслужба ОВА повідомила, що окупанти завдали авіаційного удару.

"Попередньо, цивільне населення не постраждало. Пошкоджені житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначили там.