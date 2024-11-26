Рашисти завдали авіаудару по Сумах: зруйновано СТО, багато пошкоджених транспортних засобів (оновлено)
Вдень 26 листопада 2024 року війська РФ завдали удару по Сумах. Ймовірно, ворог бив ракетою.
Про це повідомив у фейсбуці в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, приміщення СТО зруйновано, дуже багато пошкоджених транспортних засобів. На місці працюють ДСНС, представники Товариства Червоного Хреста та поліція.
Згодом пресслужба ОВА повідомила, що окупанти завдали авіаційного удару.
"Попередньо, цивільне населення не постраждало. Пошкоджені житлові будинки, приватні авто, об'єкти цивільної інфраструктури", - зазначили там.
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Grigoriy1959 #595881
показати весь коментар26.11.2024 15:29 Відповісти Мені подобається 0
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