Рашисты нанесли ракетный удар по Сумам: разрушены СТО, много поврежденных транспортных средств (обновлено)

Днем 26 ноября 2024 года войска РФ нанесли удар по Сумам. Вероятно, враг бил ракетой.

Об этом сообщил в фейсбуке и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, помещение СТО разрушено, очень много поврежденных транспортных средств. На месте работают ГСЧС, представители Общества Красного Креста и полиция.

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Впоследствии пресс-служба ОВА сообщила, что оккупанты нанесли авиационный удар.

"Предварительно - гражданское население не пострадало. Повреждены жилые дома, частные авто, объекты гражданской инфраструктуры", - отметили там.