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Рашисты нанесли ракетный удар по Сумам: разрушены СТО, много поврежденных транспортных средств (обновлено)

ракета,крилата

Днем 26 ноября 2024 года войска РФ нанесли удар по Сумам. Вероятно, враг бил ракетой.

Об этом сообщил в фейсбуке и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, помещение СТО разрушено, очень много поврежденных транспортных средств. На месте работают ГСЧС, представители Общества Красного Креста и полиция.

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Впоследствии пресс-служба ОВА сообщила, что оккупанты нанесли авиационный удар.

"Предварительно - гражданское население не пострадало. Повреждены жилые дома, частные авто, объекты гражданской инфраструктуры", - отметили там.

Автор: 

обстрел (27036) Сумы (1130)


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Вже другий день гатять чи то по Дружбі, чи по С-Буді. По годині-дві вдень. Бува, й вночі. Але трішки менш. Це вам не Шахеди. Тут і РСЗО, і важка артилерія. Чим відповідати ? Тими мінами, що від Лідора ?
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26.11.2024 15:29 Ответить
 
 