Рашисты нанесли ракетный удар по Сумам: разрушены СТО, много поврежденных транспортных средств (обновлено)
Днем 26 ноября 2024 года войска РФ нанесли удар по Сумам. Вероятно, враг бил ракетой.
Об этом сообщил в фейсбуке и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, помещение СТО разрушено, очень много поврежденных транспортных средств. На месте работают ГСЧС, представители Общества Красного Креста и полиция.
Впоследствии пресс-служба ОВА сообщила, что оккупанты нанесли авиационный удар.
"Предварительно - гражданское население не пострадало. Повреждены жилые дома, частные авто, объекты гражданской инфраструктуры", - отметили там.
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Grigoriy1959 #595881
показать весь комментарий26.11.2024 15:29 Ответить Мне нравится 0
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