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Зеленский об ударе РФ по Сумам: Защититься от атак реально только уничтожением российского оружия на территории врага. ВИДЕО

В Сумах сейчас продолжается спасательная операция на месте российского удара по СТО 26 ноября, погибли двое гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"Сейчас в Сумах еще продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами есть еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, детский сад рядом", - заявил он.

По его словам, предварительно это был обстрел из ракетной системы залпового огня.

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Защититься от этого (российских атак. - Ред.) реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской же территории. И именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать", - резюмировал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех партнеров, которые это понимают и объясняют это другим.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) обстрел (27036) Сумы (1130)


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Топ комментарии
+9
та ти шо..
сам здогадався
чи єрмак написав?
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26.11.2024 18:45
+9
Який "капітан "Очевидність"! А що казав про гроші для ЗСУ, перед самою війною? Що дороги асфальтовані - важливіші?
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26.11.2024 19:01
+8
параша ударила по Сумах, зражу же у відповідь потужний відосик.
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26.11.2024 18:49
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та ти шо..
сам здогадався
чи єрмак написав?
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26.11.2024 18:45 Ответить
йбаний кремлівський куєсос.
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26.11.2024 18:46 Ответить
о..ваван проснувся і почав гундосить )
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26.11.2024 18:47 Ответить
параша ударила по Сумах, зражу же у відповідь потужний відосик.
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26.11.2024 18:49 Ответить
Так, незламний асфальт не допомагає
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26.11.2024 18:54 Ответить
Як потужно, ніколи такого не було і ось знову. Надихнув сирка ще раз і все вийшло б, а не виходе
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26.11.2024 18:53 Ответить
Так знищуй,у тебе ж 100 ракет! Ти ж не лох!
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26.11.2024 19:00 Ответить
Який "капітан "Очевидність"! А що казав про гроші для ЗСУ, перед самою війною? Що дороги асфальтовані - важливіші?
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26.11.2024 19:01 Ответить
Так не просто дороги...а рокадні дороги стратегічного значення...щоб орківські авто їхали вільно і без перешкод
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26.11.2024 19:09 Ответить
Я знаю... Ще в січні 2022-го співставляв...
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26.11.2024 19:16 Ответить
Ні,пєтух. Захистить лише твоя відставка разом з дєрьмаками,татаровими,кірілками тимошенками та подібною наволоччю.
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26.11.2024 19:06 Ответить
якшо в АП кабміні і раді замінити *ПЛАН* на ВЕРТОЛІТ* (винт)))) то Україна отримає ПОТУЖНЕ авіаційне з*днання ))))))) можна атакувати легко москву .... адеякі долетять і владівастока
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26.11.2024 19:17 Ответить
Так тобі вже Америка дозволила лупити вглиб мордору! Якого милого кацапи ще мають чим стріляти по Україні? д'єрмак не дозволяє своїх обстрілювати?!
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26.11.2024 19:20 Ответить
І що? Ти знищив? Чи прогундосив просто?
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26.11.2024 19:32 Ответить
Чекайте! Але ж курська операція була проведена для забезпечення безпеки Сумської області! Наче ж так казали чи нє? Але ПІСЛЯ цієї "операції" обстріли як міста Суми, так і області лише посилились (з огляду кількості повідомлень про обстріли ДО і ПІСЛЯ). Плюс до цього стан фронту на Сході, звідки були зняті бойові підрозділи... Хто ж такий "найвеличніший стратег"? (питання риторичне)

Другого строку ЗЕ! не переживе Україна (с) не моє
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26.11.2024 19:33 Ответить
Відосіки від бідосіка
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26.11.2024 19:39 Ответить
Отже, Потвора ! А хто ж винний, що немає ракет з дальністю по території кацапії ? То нехай бере і чіпляє свої 100 мм міни до мільйонної армії дронів, яку він у планах збудував. І ще. Хто вірить у казки про залежність Лідора від рейтингів ? Підніміть руку. Вище. Та чхав він на всі ваші рейтинги. Він вже понад пів року сидить у чужому кріслі. Незаконно. Бо по закону він звільняється за строком та передає владу ... Голові ВРУ. Якого міняти можна й без виборів щоденно. Це по закону, на який насрав ваш Лідор. Вибори його турбують ? Ну, не смішно. Ви вірите в чесні вибори у злодія ? Він же виборами призначив займатись дЄрмака. От і всі вам казочки про цього Негідника, який вам вішає локшину кожного вечора. Нібито він законний без узгодження з Конституційним судом.
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26.11.2024 20:36 Ответить
Так ці установки валять на 30-40 наче, плюс відстань до кордону. Що і на такій дистанції нічим було в гівно закатати русню.?
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26.11.2024 20:37 Ответить
Ішак мабуть забув, що раніше плів про те, як він врятував сумщину від обстрілів, почавши курську авантюру.
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26.11.2024 20:53 Ответить
Тік-ток гавнокомандуючий.
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26.11.2024 21:28 Ответить
 
 