Зеленский об ударе РФ по Сумам: Защититься от атак реально только уничтожением российского оружия на территории врага. ВИДЕО
В Сумах сейчас продолжается спасательная операция на месте российского удара по СТО 26 ноября, погибли двое гражданских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.
"Сейчас в Сумах еще продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами есть еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, детский сад рядом", - заявил он.
По его словам, предварительно это был обстрел из ракетной системы залпового огня.
Защититься от этого (российских атак. - Ред.) реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской же территории. И именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать", - резюмировал Зеленский.
Глава государства поблагодарил всех партнеров, которые это понимают и объясняют это другим.
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сам здогадався
чи єрмак написав?
Другого строку ЗЕ! не переживе Україна (с) не моє