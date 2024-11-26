Зеленский об ударе РФ по Сумам: Защититься от атак реально только уничтожением российского оружия на территории врага. ВИДЕО

В Сумах сейчас продолжается спасательная операция на месте российского удара по СТО 26 ноября, погибли двое гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"Сейчас в Сумах еще продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами есть еще человек. Повреждены этим ударом также и дом, детский сад рядом", - заявил он.

По его словам, предварительно это был обстрел из ракетной системы залпового огня.

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Защититься от этого (российских атак. - Ред.) реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской же территории. И именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать", - резюмировал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех партнеров, которые это понимают и объясняют это другим.

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