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Підпалили приймальні ТЦК та військові авто: затримано паліїв у Сумах та на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Київщині та в Сумах затримано двох підпалювачів, які діяли на замовлення РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Цілями" зловмисників були будівлі державних установ України, а також автомобілі українських захисників.

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Київщина

Затримано 18-річного жителя Кагарлицького району, який підпалив будівлю місцевої територіальної громади.

"Для вчинення злочину молодик розбив металопластикове вікно держустанови та вилив легкозаймисту суміш усередину приміщення. Потім фігурант відзняв відео загоряння на камеру телефону та відправив "звіт" своєму російському куратору.

Після виконання першого завдання зловмисник мав приступити до другого – спалити будівлю Укрпошти в сусідньому населеному пункті. Втім, він не встиг цього зробити, оскільки був затриманий "по гарячих слідах", - йдеться в повідомленні.

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Суми

Викрито 35-річного безробітного. Він підпали 2 приймальні ТЦК і 3 службових авто українських військових.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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СБУ затримала двох паліїв у Сумах та на Київщині
СБУ затримала двох паліїв у Сумах та на Київщині
СБУ затримала двох паліїв у Сумах та на Київщині
СБУ затримала двох паліїв у Сумах та на Київщині

Автор: 

Київська область (4017) підпал (673) СБУ (12809) Суми (883)


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Топ коментарі
+6
Чергові мерзенні гниди...
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25.11.2024 13:25
+5
Тільки вішати,бо по іншому ці тварі не розуміють!
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25.11.2024 13:26
+4
якщо під час затримання вони не ставатимуть одноокими чи повзучими на 3-ох кінцівках- це не закінчиться ніколи.
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25.11.2024 13:24
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якщо під час затримання вони не ставатимуть одноокими чи повзучими на 3-ох кінцівках- це не закінчиться ніколи.
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25.11.2024 13:24 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
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25.11.2024 13:25 Відповісти
Тільки вішати,бо по іншому ці тварі не розуміють!
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25.11.2024 13:26 Відповісти
Каються?
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25.11.2024 13:30 Відповісти
Та тут багато коментаторів які ладні палити (здебільшого - палити віртуально, просто дряпаючи по клавіатурі у психозі) ті ТЦК й без замовлення від кацапів.
Звичайно я розумію що отой психоз забезпечила зеленоригівська влада своїми дебільними діями та злочинною бездіяльністю.
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25.11.2024 13:30 Відповісти
Що робити, якщо у баранів немає мозку і тим більше критичного мислення
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25.11.2024 13:39 Відповісти
Скасувати вибори?
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25.11.2024 13:52 Відповісти
Наслідки вже не скасуєш.
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25.11.2024 14:27 Відповісти
Майбутні
Навіщо вони потрібні
Якщо виходить як з бараном з шортсів, якого витягнули з траншеї, відпустили, а він через два кроки знову у траншею заскочив.
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25.11.2024 17:15 Відповісти
Я тільки за! Але тільки при адекватній владі яка хоч і повільно але впевнено веде країну шляхом реформ до розвитку.
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25.11.2024 18:27 Відповісти
А сумской матёрый скот...
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25.11.2024 13:52 Відповісти
Оце оперативно! Оце молодці! Ордени їм з медалями повісити!
А кого затримано за браковані міни по всьому фронту? Ау, СБУ?
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25.11.2024 14:08 Відповісти
На розмінування!
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25.11.2024 14:25 Відповісти
Приймальня тцк - це там, де вони гроші приймають? Тобто каса?
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25.11.2024 14:39 Відповісти
Якби розстріляли пару цих діячів, то швидко припинили б цю куйню...
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25.11.2024 15:43 Відповісти
ВИМАГАЄМО РОЗСТРІЛІВ! ЦЕ ЗУПИНІТЬ ВНУТРІШНІХ ВОРОГІВ!
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26.11.2024 19:22 Відповісти
 
 