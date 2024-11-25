Підпалили приймальні ТЦК та військові авто: затримано паліїв у Сумах та на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Київщині та в Сумах затримано двох підпалювачів, які діяли на замовлення РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Цілями" зловмисників були будівлі державних установ України, а також автомобілі українських захисників.

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Київщина

Затримано 18-річного жителя Кагарлицького району, який підпалив будівлю місцевої територіальної громади.

"Для вчинення злочину молодик розбив металопластикове вікно держустанови та вилив легкозаймисту суміш усередину приміщення. Потім фігурант відзняв відео загоряння на камеру телефону та відправив "звіт" своєму російському куратору.

Після виконання першого завдання зловмисник мав приступити до другого – спалити будівлю Укрпошти в сусідньому населеному пункті. Втім, він не встиг цього зробити, оскільки був затриманий "по гарячих слідах", - йдеться в повідомленні.

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Суми

Викрито 35-річного безробітного. Він підпали 2 приймальні ТЦК і 3 службових авто українських військових.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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