Керівник ветеранської організації на Буковині за 1500 доларів обіцяв уникнути мобілізації майже 500 ухилянтам, - СБУ
Служба безпеки викрила жителя Чернівецької області, який налагодив схему ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації. За членство у секретній організації, яка давала змогу уникати мобілізації, зловмисник просив 1500 доларів.
Про це повідомила пресслужба Управління СБ України в Чернівецькій області, інформує Цензор.НЕТ.
Що придумав фігурант?
Для цього фігурант у квітні 2023 року зареєстрував громадську організацію і пропонував "ухилянтам" стати її членами й отримати таким чином "бронь". Він переконував, що посвідчення організації даватиме можливість безперешкодно пересуватись територією України та уникнути перевірок на блокпостах.
Як діяла схема "бронювання"?
За таке посвідчення кожен потенційний "ветеран" повинен був віддати готівкою до 1500 доларів США, а також зробити 5 тис. грн "внеску"'" на рахунок організації.
Відповідно до "інструкцій" керівника, члени цієї організації вводили в оману військових та правоохоронців, розповідаючи, що "працюють на один із українських спецпідрозділів і виконують спеціальні секретні завдання".
За рік зловмиснику вдалося ошукати близько пів тисячі "клієнтів", які не оновили вчасно дані військового обліку.
На підставі зібраних доказів протиправної діяльності слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період). Матеріали провадження скеровано до суду.
Триває розслідування для встановлення всіх причетних до незаконної схеми осіб і притягнення винних до відповідальності.
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