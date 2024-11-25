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Новини
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Керівник ветеранської організації на Буковині за 1500 доларів обіцяв уникнути мобілізації майже 500 ухилянтам, - СБУ

Керівник ГО на Буковині допомагав ухилянтам

Служба безпеки викрила жителя Чернівецької області, який налагодив схему ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації. За членство у секретній організації, яка давала змогу уникати мобілізації, зловмисник  просив 1500 доларів.

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України в Чернівецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Що придумав фігурант?

Для цього фігурант у квітні 2023 року зареєстрував громадську організацію і пропонував "ухилянтам" стати її членами й отримати таким чином "бронь". Він переконував, що посвідчення організації даватиме можливість безперешкодно пересуватись територією України та уникнути перевірок на блокпостах.

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Як діяла схема "бронювання"?

За таке посвідчення кожен потенційний "ветеран" повинен був віддати готівкою до 1500 доларів США, а також зробити 5 тис. грн "внеску"'" на рахунок організації.

Відповідно до "інструкцій" керівника, члени цієї організації вводили в оману військових та правоохоронців, розповідаючи, що "працюють на один із українських спецпідрозділів і виконують спеціальні секретні завдання".

За рік зловмиснику вдалося ошукати близько пів тисячі "клієнтів", які не оновили вчасно дані військового обліку.

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На підставі зібраних доказів протиправної діяльності слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період). Матеріали провадження скеровано до суду.

Триває розслідування для встановлення всіх причетних до незаконної схеми осіб і притягнення винних до відповідальності.

Автор: 

СБУ (12809) ухилянти (898) Чернівецька область (31)


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Нігуя собі він масштабував "бізнес"
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25.11.2024 10:56 Відповісти
А скількох ухилянтів ощасливив одеський воєнком Борисов? Їх вже "обілетили" по другому колу, чи Борисов так і не поділився списком? А може, йому гроші давали просто так, за гарні очі? Де результати розслідування (і чи було воно взагалі)? У нього син працює в СБУ, то нехай і пропрацює це питання.
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25.11.2024 11:00 Відповісти
Щось слабувато,ні тобі знайдено зброї,гранат,фото книжички дозволу на мисливську,купюри на дивані,можливий переворот
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25.11.2024 11:23 Відповісти
Остап Бендер, цитата:
" - Я не хирург, я невропатолог, я психиатр.
Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души."
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25.11.2024 11:23 Відповісти
Демпінгує ****. Бере не якістю, а чисельністью
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25.11.2024 11:27 Відповісти
Союз меча и орала..
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25.11.2024 11:51 Відповісти
Ветерани ухилянти ? Щось нове .
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25.11.2024 12:26 Відповісти
 
 