Керівник ветеранської організації на Буковині за 1500 доларів обіцяв уникнути мобілізації майже 500 ухилянтам, - СБУ

Служба безпеки викрила жителя Чернівецької області, який налагодив схему ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації. За членство у секретній організації, яка давала змогу уникати мобілізації, зловмисник просив 1500 доларів.

Про це повідомила пресслужба Управління СБ України в Чернівецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Що придумав фігурант?

Для цього фігурант у квітні 2023 року зареєстрував громадську організацію і пропонував "ухилянтам" стати її членами й отримати таким чином "бронь". Він переконував, що посвідчення організації даватиме можливість безперешкодно пересуватись територією України та уникнути перевірок на блокпостах.

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Як діяла схема "бронювання"?

За таке посвідчення кожен потенційний "ветеран" повинен був віддати готівкою до 1500 доларів США, а також зробити 5 тис. грн "внеску"'" на рахунок організації.



Відповідно до "інструкцій" керівника, члени цієї організації вводили в оману військових та правоохоронців, розповідаючи, що "працюють на один із українських спецпідрозділів і виконують спеціальні секретні завдання".



За рік зловмиснику вдалося ошукати близько пів тисячі "клієнтів", які не оновили вчасно дані військового обліку.

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На підставі зібраних доказів протиправної діяльності слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період). Матеріали провадження скеровано до суду.



Триває розслідування для встановлення всіх причетних до незаконної схеми осіб і притягнення винних до відповідальності.