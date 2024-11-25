РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9970 посетителей онлайн
Новости
2 002 7

Руководитель ветеранской организации на Буковине за 1500 долларов обещал избежать мобилизации почти 500 уклонистам, - СБУ

Керівник ГО на Буковині допомагав ухилянтам

Служба безопасности разоблачила жителя Черновицкой области, который наладил схему уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. За членство в секретной организации, которая позволяла избегать мобилизации, злоумышленник просил 1500 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Что придумал фигурант?

Для этого фигурант в апреле 2023 года зарегистрировал общественную организацию и предлагал "уклонистам" стать ее членами и получить таким образом "бронь". Он убеждал, что удостоверение организации будет давать возможность беспрепятственно передвигаться по территории Украины и избежать проверок на блокпостах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Переправляли военнообязанных в Беларусь: Разоблачена организованная преступная группа на Волыни, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как действовала схема "бронирования"?

За такое удостоверение каждый потенциальный "ветеран" должен был отдать наличными до 1500 долларов США, а также сделать 5 тыс. грн "взноса" на счет организации.

Согласно "инструкциям" руководителя, члены этой организации вводили в заблуждение военных и правоохранителей, рассказывая, что "работают на одно из украинских спецподразделений и выполняют специальные секретные задания".

За год злоумышленнику удалось обмануть около полутысячи "клиентов", которые не обновили вовремя данные воинского учета.

Смотрите также: Более 400 тыс. гривен за резиновую лодку и информацию о "безопасном мелководье": Задержаны четыре нарушителя, пытавшихся переплыть Тису. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На основании собранных доказательств противоправной деятельности следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период). Материалы производства направлены в суд.

Продолжается расследование для установления всех причастных к незаконной схеме лиц и привлечения виновных к ответственности.

Автор: 

СБУ (19871) уклонисты (816) Черновицкая область (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нігуя собі він масштабував "бізнес"
показать весь комментарий
25.11.2024 10:56 Ответить
А скількох ухилянтів ощасливив одеський воєнком Борисов? Їх вже "обілетили" по другому колу, чи Борисов так і не поділився списком? А може, йому гроші давали просто так, за гарні очі? Де результати розслідування (і чи було воно взагалі)? У нього син працює в СБУ, то нехай і пропрацює це питання.
показать весь комментарий
25.11.2024 11:00 Ответить
Щось слабувато,ні тобі знайдено зброї,гранат,фото книжички дозволу на мисливську,купюри на дивані,можливий переворот
показать весь комментарий
25.11.2024 11:23 Ответить
Остап Бендер, цитата:
" - Я не хирург, я невропатолог, я психиатр.
Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души."
показать весь комментарий
25.11.2024 11:23 Ответить
Демпінгує ****. Бере не якістю, а чисельністью
показать весь комментарий
25.11.2024 11:27 Ответить
Союз меча и орала..
показать весь комментарий
25.11.2024 11:51 Ответить
Ветерани ухилянти ? Щось нове .
показать весь комментарий
25.11.2024 12:26 Ответить
 
 