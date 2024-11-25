Руководитель ветеранской организации на Буковине за 1500 долларов обещал избежать мобилизации почти 500 уклонистам, - СБУ

Служба безопасности разоблачила жителя Черновицкой области, который наладил схему уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации. За членство в секретной организации, которая позволяла избегать мобилизации, злоумышленник просил 1500 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБ Украины в Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Что придумал фигурант?

Для этого фигурант в апреле 2023 года зарегистрировал общественную организацию и предлагал "уклонистам" стать ее членами и получить таким образом "бронь". Он убеждал, что удостоверение организации будет давать возможность беспрепятственно передвигаться по территории Украины и избежать проверок на блокпостах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Переправляли военнообязанных в Беларусь: Разоблачена организованная преступная группа на Волыни, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как действовала схема "бронирования"?

За такое удостоверение каждый потенциальный "ветеран" должен был отдать наличными до 1500 долларов США, а также сделать 5 тыс. грн "взноса" на счет организации.



Согласно "инструкциям" руководителя, члены этой организации вводили в заблуждение военных и правоохранителей, рассказывая, что "работают на одно из украинских спецподразделений и выполняют специальные секретные задания".



За год злоумышленнику удалось обмануть около полутысячи "клиентов", которые не обновили вовремя данные воинского учета.

Смотрите также: Более 400 тыс. гривен за резиновую лодку и информацию о "безопасном мелководье": Задержаны четыре нарушителя, пытавшихся переплыть Тису. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На основании собранных доказательств противоправной деятельности следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период). Материалы производства направлены в суд.



Продолжается расследование для установления всех причастных к незаконной схеме лиц и привлечения виновных к ответственности.