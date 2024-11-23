Более 400 тыс. гривен за резиновую лодку и информацию о "безопасном мелководье": Задержаны четыре нарушителя, пытавшихся переплыть Тису. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо нарушителей пытались переплыть полноводную Тису на резиновой лодке, их с предупредительными выстрелами задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Более 400 тысяч гривен - именно столько стоила информация о "безопасном мелководье" и резиновой лодке для переправы через Тису. Однако гарантий на выживание в холодной воде со стремительным течением организаторы незаконного пересечения границы не давали. Трое жителей Донецкой области и один из Ивано-Франковской области согласились на такие рискованные условия. Трое из них даже успели заплатить организаторам по 10 тысяч долларов США каждый", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Четверо мужчин пытались горами попасть в Румынию, - ГПСУ. ВИДЕО

Как отмечается, после того, как мужчины получили резиновую лодку и указания относительно маршрута, они отправились к украинско-венгерской границе. Однако их планы разрушили пограничники. Нарушители покинули лодку и пытались убежать, но после нескольких предупредительных выстрелов пограничники остановили беглецов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По онлайн-указаниям администратора телеграм-канала пытались попасть в Молдову: В Одесской области задержаны 9 мужчин. ФОТО

Мужчин задержали и доставили в пограничное подразделение. На них составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы". Их действия будет оценивать суд.

В ГПСУ добавили, что продолжается установление лиц, причастных к организации этого незаконного путешествия.

Также смотрите: Двое мужчин застряли в колючей проволоке, убегая от пограничников в Румынию. ФОТО