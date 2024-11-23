Более 400 тыс. гривен за резиновую лодку и информацию о "безопасном мелководье": Задержаны четыре нарушителя, пытавшихся переплыть Тису. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Четверо нарушителей пытались переплыть полноводную Тису на резиновой лодке, их с предупредительными выстрелами задержали пограничники.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Более 400 тысяч гривен - именно столько стоила информация о "безопасном мелководье" и резиновой лодке для переправы через Тису. Однако гарантий на выживание в холодной воде со стремительным течением организаторы незаконного пересечения границы не давали. Трое жителей Донецкой области и один из Ивано-Франковской области согласились на такие рискованные условия. Трое из них даже успели заплатить организаторам по 10 тысяч долларов США каждый", - говорится в сообщении.
Как отмечается, после того, как мужчины получили резиновую лодку и указания относительно маршрута, они отправились к украинско-венгерской границе. Однако их планы разрушили пограничники. Нарушители покинули лодку и пытались убежать, но после нескольких предупредительных выстрелов пограничники остановили беглецов.
Мужчин задержали и доставили в пограничное подразделение. На них составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы". Их действия будет оценивать суд.
В ГПСУ добавили, что продолжается установление лиц, причастных к организации этого незаконного путешествия.
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вони навіть помічника бригадира в Європі на стройці будуть сцятись
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А взагалі, якщо серйозно, то все це схоже на Сухий Закон в США. Котрий в результаті не стільки зменшив масштаби продажу алкогольних засобів в країні, скільки створив мафію. Боюсь нас чекає те саме, бо з закінченням війни зникнуть лише клієнти для ТЦК/медиків/прикордонників/контрабандистів/голів ОВА (Шлях)/...... а от їх апетити залишаться, більше того - зростуть.
Он місцеві дикі кабани перетинають Тису туди/сюди, навіть пісюна не намочивши
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бо потрібно не тікати , а звільняти Украіну від дикунів із мухосранська 😡
не бздо, познайомишся.
коли будеш топитись у Тисі, побачиш обличчя погранців.
і це буде останнє видіння твого поганого існування
.
всім силовим силам не світити пиками
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чи не від тебе, сцикуна ?
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ці гівнюки не варті жодної згадки,
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вчи українську історію
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давно пропонував.
чому рідних та майно цих гівнюків має захищати хтось інший?
виходить, що їм не потрібні а ні батько з матір'ю, а ні майно
.
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