РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4142 посетителя онлайн
Новости Фото
3 556 52

Более 400 тыс. гривен за резиновую лодку и информацию о "безопасном мелководье": Задержаны четыре нарушителя, пытавшихся переплыть Тису. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо нарушителей пытались переплыть полноводную Тису на резиновой лодке, их с предупредительными выстрелами задержали пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Более 400 тысяч гривен - именно столько стоила информация о "безопасном мелководье" и резиновой лодке для переправы через Тису. Однако гарантий на выживание в холодной воде со стремительным течением организаторы незаконного пересечения границы не давали. Трое жителей Донецкой области и один из Ивано-Франковской области согласились на такие рискованные условия. Трое из них даже успели заплатить организаторам по 10 тысяч долларов США каждый", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Четверо мужчин пытались горами попасть в Румынию, - ГПСУ. ВИДЕО

Затримано чотирьох порушників на Тисі

Как отмечается, после того, как мужчины получили резиновую лодку и указания относительно маршрута, они отправились к украинско-венгерской границе. Однако их планы разрушили пограничники. Нарушители покинули лодку и пытались убежать, но после нескольких предупредительных выстрелов пограничники остановили беглецов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По онлайн-указаниям администратора телеграм-канала пытались попасть в Молдову: В Одесской области задержаны 9 мужчин. ФОТО

Мужчин задержали и доставили в пограничное подразделение. На них составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы". Их действия будет оценивать суд.

В ГПСУ добавили, что продолжается установление лиц, причастных к организации этого незаконного путешествия.

Также смотрите: Двое мужчин застряли в колючей проволоке, убегая от пограничников в Румынию. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6389) граница (5260) уклонисты (814)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Ідіоти ,
бо потрібно не тікати , а звільняти Украіну від дикунів із мухосранська 😡
показать весь комментарий
23.11.2024 12:59
+10
Човен, мілководдя...
Он місцеві дикі кабани перетинають Тису туди/сюди, навіть пісюна не намочивши
показать весь комментарий
23.11.2024 12:58
+8
Організую курси підготовки до форсування Тиси. За практичними курсами звертатись до рекрутерів Морської піхоти, а 400тисяч переказуйте на рахунки ЗСУ.
А взагалі, якщо серйозно, то все це схоже на Сухий Закон в США. Котрий в результаті не стільки зменшив масштаби продажу алкогольних засобів в країні, скільки створив мафію. Боюсь нас чекає те саме, бо з закінченням війни зникнуть лише клієнти для ТЦК/медиків/прикордонників/контрабандистів/голів ОВА (Шлях)/...... а от їх апетити залишаться, більше того - зростуть.
показать весь комментарий
23.11.2024 12:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому ці лохи платять такі бабки невідомо за що? Тцкашники менше беруть за відмазування.
показать весь комментарий
23.11.2024 12:46 Ответить
солдати з цих пісьцюнів ніякі, а риб'ячий корм був би гарний

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:14 Ответить
Свобода і життя в Європі краще, ніж бути відмазаним в корумпованій Україні
показать весь комментарий
23.11.2024 13:15 Ответить
Я бачу на фото їхню свободу. Та й власне життя вони оцінили недорого. 400тис. гривень.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:19 Ответить
гівнюки не бувають вільними,

вони навіть помічника бригадира в Європі на стройці будуть сцятись

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:23 Ответить
Віталію, згоден 100 %
показать весь комментарий
23.11.2024 13:57 Ответить
То без гарантії, "мудрий нарід" уже павумньел і урозумєм, що про "відмазаного" все відомо (дело падшито), це як консерва на чорний день, якщо ТЦКашникам хвоста притиснуть (ну типа нема плану - шнеля на хронт), а тут бац і "відмазаний" на тарьелочкє с галубой кайомачкай.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:24 Ответить
Організую курси підготовки до форсування Тиси. За практичними курсами звертатись до рекрутерів Морської піхоти, а 400тисяч переказуйте на рахунки ЗСУ.
А взагалі, якщо серйозно, то все це схоже на Сухий Закон в США. Котрий в результаті не стільки зменшив масштаби продажу алкогольних засобів в країні, скільки створив мафію. Боюсь нас чекає те саме, бо з закінченням війни зникнуть лише клієнти для ТЦК/медиків/прикордонників/контрабандистів/голів ОВА (Шлях)/...... а от їх апетити залишаться, більше того - зростуть.
показать весь комментарий
23.11.2024 12:47 Ответить
СКоро Zеля презентує ПЛАН перепливання Тиси , ПОТУЖНИЙ !!!!
показать весь комментарий
23.11.2024 13:08 Ответить
Як то так.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:25 Ответить
А на хера информация о мелководье, если есть лодка? И наоборот. Навязывание услуг
показать весь комментарий
23.11.2024 12:57 Ответить
Човен, мілководдя...
Он місцеві дикі кабани перетинають Тису туди/сюди, навіть пісюна не намочивши
показать весь комментарий
23.11.2024 12:58 Ответить
рівняєте вепрів з гівнюками

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:15 Ответить
Ідіоти ,
бо потрібно не тікати , а звільняти Украіну від дикунів із мухосранська 😡
показать весь комментарий
23.11.2024 12:59 Ответить
Ти вже багато звільнив?
показать весь комментарий
23.11.2024 13:21 Ответить
Якщо звільняти - це строчити коменти на цензорів, то я згоден )
показать весь комментарий
23.11.2024 13:26 Ответить
Може краще спочатку від зелекомісарів та 95 кварталу
показать весь комментарий
23.11.2024 13:52 Ответить
Що за хрєнь! Знову ті, що з автоматами відвертаються та своі пики ховають! Вони чогось бояться? В них же автомати!
показать весь комментарий
23.11.2024 13:01 Ответить
Тому що переважна більшість випадків "затримання порушників", стається за 3-10 км до кордону. І при нормальній судовій системі, не можливо було б "прив'язати" статтю КУАП. І прикордонникі це знають. І знають, що, можливо, колись за це будуть відповідати
показать весь комментарий
23.11.2024 13:18 Ответить
можуть і повернутись, з попереджувальним для тебе

не бздо, познайомишся.
коли будеш топитись у Тисі, побачиш обличчя погранців.
і це буде останнє видіння твого поганого існування

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:19 Ответить
То все зрозуміло, а нафіга вони рожи своі ховають?
показать весь комментарий
23.11.2024 13:26 Ответить
є загальна світова практика -

всім силовим силам не світити пиками

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:31 Ответить
Помсти вони бояться. Що незрозуміло.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:19 Ответить
від кого?
чи не від тебе, сцикуна ?

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:24 Ответить
Незабаром очікуємо-підводний човен за 4000000 грн.Карта з мілководдями-в подарунок.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:16 Ответить
і попутного...... "вітра" в спину

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:27 Ответить
О, тут не 200 баксів.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:18 Ответить
+100!

ці гівнюки не варті жодної згадки,

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:26 Ответить
Вам хлопці, до адептів вусатого Коби
показать весь комментарий
23.11.2024 13:28 Ответить
Гетьман Сірко стратив всіх бранців, які не хотіли повертатись з Криму на Батьківщину в Україну.

вчи українську історію

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:34 Ответить
А Богдан, вирізав євреїв. Пропонуєш повернутися в сімнадцяте сторіччя?
показать весь комментарий
23.11.2024 13:54 Ответить
Треба цю сволоту виявити і викинути за кордон! все їх майно відібрати і передати на потреби фронту. Як вам ідея?)
показать весь комментарий
23.11.2024 13:31 Ответить
+💯!

давно пропонував.

чому рідних та майно цих гівнюків має захищати хтось інший?

виходить, що їм не потрібні а ні батько з матір'ю, а ні майно

.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:37 Ответить
Викинь мене за кордон, я за. Ось тільки майна у мене, ніякого немає
показать весь комментарий
23.11.2024 13:56 Ответить
В мене та сама ситуація, тому я не проти бути викинутим )
показать весь комментарий
23.11.2024 15:00 Ответить
А подумати чому немає альтернативної служби чи відкупитись по закону ?людям лишили тільки білетики в зелебанди купити або на мясо і ще є третій варіант через ріку
показать весь комментарий
23.11.2024 13:58 Ответить
тому,що країна і нація на межі знищення. я розумію,що з такого піддиванного щура,як ти,солдат,як з гівна батіг але копати окопи ти ж можеш? чистити нужники у військових частинах,годувати свиней,розбирати пошкоджену техніку?
показать весь комментарий
23.11.2024 14:57 Ответить
А при ''поганому баризі'' всі бажаючі могли наче білі люди переїхати кордон... Але. Комусь захотілося ''поржать''. Як вам іржеться ЗЄ-неофітики?
показать весь комментарий
23.11.2024 13:24 Ответить
А мені більше подобається - зефілітики (нове невиліковне політичне захворювання, передається телевізором, особливо "95-м кварталом" та серіалом "слуга народа", найбільш вразливий охлос-73%).
показать весь комментарий
23.11.2024 13:31 Ответить
Колись за 10 000, долярів, можна було гарний човен з мотором купити, а не це барахло гумове. Часи змінюються
показать весь комментарий
23.11.2024 13:27 Ответить
У Берліні суд відправив до в'язниці 26-річного українця Костянтина Д., який зґвалтував свою вагітну сусідку по квартирі, також з України. Про це повідомив Bild у суботу, 23 листопада.

Вказано, що кухар із Харкова втік від війни до Німеччини, де знайшов притулок у земляків у берлінському районі Хеллерсдорф. На суді чоловік зізнався, що витрачав гроші на горілку, пиво, екстазі, кокаїн та марихуану, а також займався крадіжками.

У вересні 2023 року Костянтин напав на свою 25-річну сусідку по квартирі, також з України. Вона була на дев'ятому місяці вагітності.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:41 Ответить
Нахер ти це пишеш поляка зеленосрака
показать весь комментарий
23.11.2024 14:01 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2024 14:59 Ответить
Клімат підвів...
показать весь комментарий
23.11.2024 14:48 Ответить
Тупі ухилянти не розуміють, що платять прямо погранцям. І видодять їх прямо на зачекавшийся патруль.
показать весь комментарий
23.11.2024 16:08 Ответить
Незабаром річка замерзне.
показать весь комментарий
24.11.2024 14:02 Ответить
Чергова партія лохів, що не знають, що організатори "туру" і ті, хто їх затримує з однієї контори.
показать весь комментарий
25.11.2024 15:05 Ответить
 
 