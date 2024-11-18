Двое мужчин застряли в колючей проволоке, убегая от пограничников в Румынию. ФОТО
На границе с Румынией двое мужчин, убегая от пограничников, застряли в колючей проволоке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Движение двух мужчин в сторону государственной границы с Румынией пограничный патруль обнаружил поздно вечером на участке отдела "Порубное". На требование пограничников остановиться нарушители не отреагировали и прибегли к бегству. Однако далеко убежать им не удалось. Один из нарушителей запутался в проволочных заграждениях, другой порвал куртку. Оба были задержаны в нескольких метрах от границы.
Пограничники выяснили, что нарушители являются жителями Одесской и Винницкой областей 2001 и 2002 годов рождения.
В отношении задержанных составили материалы об административном правонарушении.
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Треба було патронний завод будувати, а не у Віденську опери сраки перти.
Поки моталися по Відням, рашка готувалася до великої війни.
А ви за Віднями забули, що в АТО гитнуть люди.
Що патронного заводу не було і не намагалися будувати.