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Двое мужчин застряли в колючей проволоке, убегая от пограничников в Румынию. ФОТО

На границе с Румынией двое мужчин, убегая от пограничников, застряли в колючей проволоке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Движение двух мужчин в сторону государственной границы с Румынией пограничный патруль обнаружил поздно вечером на участке отдела "Порубное". На требование пограничников остановиться нарушители не отреагировали и прибегли к бегству. Однако далеко убежать им не удалось. Один из нарушителей запутался в проволочных заграждениях, другой порвал куртку. Оба были задержаны в нескольких метрах от границы.

Двох ухилянтів затримано на кордоні з Румунією

Пограничники выяснили, что нарушители являются жителями Одесской и Винницкой областей 2001 и 2002 годов рождения.

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Двох ухилянтів затримано на кордоні з Румунією

В отношении задержанных составили материалы об административном правонарушении.

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+12
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18.11.2024 22:06
+12
Що,вже витягли і зеленкою обтицяли? Для мене кожен підар-ухилянт ,що втікає з України або підтримує подібне у соцмережах-це лайно,не варте громадянства України. Я-не втікаю і не ухиляюсь-а тому я-не лайно. Хто є ти-визнач сам.
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18.11.2024 22:40
+10
Зразу подивись на себе, може ти сам лайно, обзиваючи інших.
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18.11.2024 22:32
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18.11.2024 22:02 Ответить
І навіщо їм втікати? Війна за 2 роки точно закінчиться. Трамп пообіцяв.
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18.11.2024 22:04 Ответить
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18.11.2024 22:06 Ответить
Війна шла, про яку каву він казав?
Треба було патронний завод будувати, а не у Віденську опери сраки перти.
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18.11.2024 22:38 Ответить
НІчого, поговорив з інвесторами про патронний завод, а ввечері в оперу. Корисне з красивим можна поєднувати.
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18.11.2024 23:11 Ответить
поєднав. плть
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18.11.2024 23:22 Ответить
Так а где ж завод?
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19.11.2024 23:36 Ответить
В Австрії, ясна справа. В Україні заводи під ударами. Будуть після нашої Перемоги і в Україні.
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19.11.2024 23:43 Ответить
А моя родичка, яка живе в селі, таки попила тоді каву у Відні.
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19.11.2024 08:14 Ответить
Та не питання. Нехай хоч дупою тістечка у Відні зажовує.
Поки моталися по Відням, рашка готувалася до великої війни.
А ви за Віднями забули, що в АТО гитнуть люди.
Що патронного заводу не було і не намагалися будувати.
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19.11.2024 08:18 Ответить
Та нехай би залишались-навіщо це лайно виколупувати зі спіралі Бруно?
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18.11.2024 22:13 Ответить
Зразу подивись на себе, може ти сам лайно, обзиваючи інших.
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18.11.2024 22:32 Ответить
Що,вже витягли і зеленкою обтицяли? Для мене кожен підар-ухилянт ,що втікає з України або підтримує подібне у соцмережах-це лайно,не варте громадянства України. Я-не втікаю і не ухиляюсь-а тому я-не лайно. Хто є ти-визнач сам.
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18.11.2024 22:40 Ответить
Санчес то дерьмаковський ботяра, навіть час на нього не витрачайте.
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19.11.2024 21:32 Ответить
а сложно поднять палкой снизу пока один лезет, а потом второй ?
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18.11.2024 22:14 Ответить
... вони не проходили початкову військову підготовку! Мамина черешня...
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18.11.2024 22:18 Ответить
Буде нагода-спробуєш
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18.11.2024 22:19 Ответить
Тю, а для чого лізти через колючий дріт і наражати себе на небезпеку, якщо можна скористатись офіційними пунктами пропуску.
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18.11.2024 23:00 Ответить
екстрємали
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18.11.2024 23:14 Ответить
прикордонник спражний патриот и герой, треба медаль за знищенних зрадникив клопотати.
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19.11.2024 00:00 Ответить
Не істери. Можливо в тебе вийде краще подолати перешкоду.
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19.11.2024 00:38 Ответить
руSSьге горлянку об таке ріжуть... Еньті обсцикаються...
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19.11.2024 01:11 Ответить
кому воно потрібне це українське громадянство ха ха
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19.11.2024 08:44 Ответить
Українцям-потрібно. Лайно нехай плине далі. По Тисині.
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19.11.2024 13:29 Ответить
А какое тебя устроит?
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19.11.2024 20:35 Ответить
впіймали недорумунів...
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19.11.2024 21:40 Ответить
 
 