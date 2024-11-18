Двое мужчин застряли в колючей проволоке, убегая от пограничников в Румынию. ФОТО

На границе с Румынией двое мужчин, убегая от пограничников, застряли в колючей проволоке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Движение двух мужчин в сторону государственной границы с Румынией пограничный патруль обнаружил поздно вечером на участке отдела "Порубное". На требование пограничников остановиться нарушители не отреагировали и прибегли к бегству. Однако далеко убежать им не удалось. Один из нарушителей запутался в проволочных заграждениях, другой порвал куртку. Оба были задержаны в нескольких метрах от границы.

Пограничники выяснили, что нарушители являются жителями Одесской и Винницкой областей 2001 и 2002 годов рождения.

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В отношении задержанных составили материалы об административном правонарушении.