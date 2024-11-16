По онлайн-указаниям администратора телеграм-канала пытались попасть в Молдову: В Одесской области задержаны 9 мужчин. ФОТО

В Раздельнянском районе охранники госграницы Подольского отряда задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники получили опережающую информацию от подразделения ВСУ, относительно движения неизвестных лиц в направлении границы, на что немедленно отреагировали.

Девять мужчин, жителей Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областей, обнаружили неподалеку госграницы.

Как выяснилось, мужчины планировали незаконно попасть в соседнюю Молдову. Они получали онлайн-указания по навигации от администратора телеграмм-канала, который в случае удачной переправки клиентов должен был получить на банковскую карточку по 120 тыс. гривен с каждого.

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Сообщается, что во время задержания один из группы мужчин пытался убежать, однако пограничник со служебной собакой его задержали.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении мужчин составлены админпротоколы по ст.204-1 КУоАП, дела направили в суд.

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