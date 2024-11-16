По онлайн-указаниям администратора телеграм-канала пытались попасть в Молдову: В Одесской области задержаны 9 мужчин. ФОТО
В Раздельнянском районе охранники госграницы Подольского отряда задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пограничники получили опережающую информацию от подразделения ВСУ, относительно движения неизвестных лиц в направлении границы, на что немедленно отреагировали.
Девять мужчин, жителей Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областей, обнаружили неподалеку госграницы.
Как выяснилось, мужчины планировали незаконно попасть в соседнюю Молдову. Они получали онлайн-указания по навигации от администратора телеграмм-канала, который в случае удачной переправки клиентов должен был получить на банковскую карточку по 120 тыс. гривен с каждого.
Сообщается, что во время задержания один из группы мужчин пытался убежать, однако пограничник со служебной собакой его задержали.
За попытку незаконного пересечения границы в отношении мужчин составлены админпротоколы по ст.204-1 КУоАП, дела направили в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"А может...... отрежем Сусанину ногу?
-Не надо, не надо. Я вспомнил дорогу"
Було б смішно, якщо б не було так сумно...
Песик був українським: затримав зализуючи ще й "рошенкою"із зазебілом поділився.
Здається, як грунти підморозить, то почнуться штурми вже взводами, без підтримки МСЕКів, щоб встигнути до снігів.
Так, на фронті став «грузом 200» високопоставлений російський військовий Єгор на прізвисько «Щит». Z-пропагандисти повідомили про ліквідацію окупанта 16 листопада: "На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта "Архангел Спецназа" Егор "Щит"", - повідомив канал. Прізвище та посаду свого ліквідованого адміністратора Z-канал приховав.
Молдавская полиция (куда обращаются неухилянты) контролирует перевод денег в Украину.
Но что то пошло не так.