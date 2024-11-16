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По онлайн-указаниям администратора телеграм-канала пытались попасть в Молдову: В Одесской области задержаны 9 мужчин. ФОТО

В Раздельнянском районе охранники госграницы Подольского отряда задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники получили опережающую информацию от подразделения ВСУ, относительно движения неизвестных лиц в направлении границы, на что немедленно отреагировали.

Девять мужчин, жителей Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областей, обнаружили неподалеку госграницы.

Затримано групу із 9 чоловіків на кордоні з Молдовою

Как выяснилось, мужчины планировали незаконно попасть в соседнюю Молдову. Они получали онлайн-указания по навигации от администратора телеграмм-канала, который в случае удачной переправки клиентов должен был получить на банковскую карточку по 120 тыс. гривен с каждого.

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Сообщается, что во время задержания один из группы мужчин пытался убежать, однако пограничник со служебной собакой его задержали.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении мужчин составлены админпротоколы по ст.204-1 КУоАП, дела направили в суд.

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Госпогранслужба (6431) граница (5270) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+9
Куди вони? Адже ось ось буде новий план від Найвеличнішого!
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16.11.2024 17:17
+5
"Куда ты завел нас, не видно ни зги..."
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16.11.2024 16:58
+3
Вот интересно когда наводчик ракет корректирует ракетный обстрел через телеграмм его находят, а когда торговец наркотиками торгует наркотой через телеграмм его не находят парадокс!
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16.11.2024 16:48
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Вот интересно когда наводчик ракет корректирует ракетный обстрел через телеграмм его находят, а когда торговец наркотиками торгует наркотой через телеграмм его не находят парадокс!
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16.11.2024 16:48 Ответить
Хотя и дураку понятно что и расстрел и торговля наркотиков это звенья одного ДЖ ИХ АДА!
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16.11.2024 16:54 Ответить
"Куда ты завел нас, не видно ни зги..."
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16.11.2024 16:58 Ответить
"...Идите вы накуй, я сам заблудился, не е*ите мозги!".
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16.11.2024 18:30 Ответить
Ничего страшного.
"А может...... отрежем Сусанину ногу?
-Не надо, не надо. Я вспомнил дорогу"
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16.11.2024 19:58 Ответить
один із групи чоловіків намагався втекти, однак прикордонник зі службовим собакою його затримали. Джерело:

Було б смішно, якщо б не було так сумно...
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16.11.2024 17:12 Ответить
Это не сумно. Это страшно. Нас, с Донецкой области при Союзе отправляли на иранскую границу. Инструкторы в погранотряда натаскивали собак хватать нарушителя за.... ниже живота.
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16.11.2024 20:02 Ответить
з вашою фантазією чи спогадами, тільки в темній чорній кімнаті про чорну, чорну, пречорну руку розказувати.
Песик був українським: затримав зализуючи ще й "рошенкою"із зазебілом поділився.
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16.11.2024 20:38 Ответить
Куди вони? Адже ось ось буде новий план від Найвеличнішого!
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16.11.2024 17:17 Ответить
оптом дешевше
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16.11.2024 17:28 Ответить
це ще можно рахувати як штурм малою групою, чи відділення вже не вважається малою групою?.
Здається, як грунти підморозить, то почнуться штурми вже взводами, без підтримки МСЕКів, щоб встигнути до снігів.
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16.11.2024 18:56 Ответить
І якого *ера їх затримали? Хто дав права ухилянтам з автоматами когось затримувати і вирішувати чиюсь долю?
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16.11.2024 19:07 Ответить
Повідомляють, що на війні проти України було ліквідовано іще одного небезпечного ворога України, високопоставленого окупанта, адміністратора Z-каналу -мільйонника «архангел спецназа Z».
Так, на фронті став «грузом 200» високопоставлений російський військовий Єгор на прізвисько «Щит». Z-пропагандисти повідомили про ліквідацію окупанта 16 листопада: "На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта "Архангел Спецназа" Егор "Щит"", - повідомив канал. Прізвище та посаду свого ліквідованого адміністратора Z-канал приховав.
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16.11.2024 19:30 Ответить
Никто не обратил внимания на международную мафию. Только мелкие детали обсуждаете. Деньги они должны были отдать после перехода. А значит люди которые их отправляли не сомневались что их не кинут и переведут их деньги.
Молдавская полиция (куда обращаются неухилянты) контролирует перевод денег в Украину.
Но что то пошло не так.
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16.11.2024 20:08 Ответить
 
 