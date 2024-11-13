Розлучення з позбавленням матері прав на дитину: в одному з Донецьких судів викрито схему уникнення від мобілізації, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру помічнику судді Мар’їнського районного суду Донецької області за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою з працівниками суду за неправомірну вигоду забезпечив ухвалення суддями рішень у цивільних справах за завідомо надуманих обставин. Такі рішення надавали підставу чоловікам для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, а також виїзду за кордон під час дії на території України воєнного стану.

"Правоохоронці задокументували одержання підозрюваним у вересні цього року 3000 доларів США, а в жовтні – 124,5 тис грн за два судових рішення - щодо розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав матері та встановлення факту самостійного виховання й утримання батьком неповнолітньої дитини", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та накладення арешту на майно.

Перевіряється причетність до скоєння злочину інших працівників суду.