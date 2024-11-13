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Развод с лишением матери прав на ребенка: в одном из донецких судов разоблачена схема избегания мобилизации, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении помощнику судьи Марьинского районного суда Донецкой области по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору с работниками суда за неправомерную выгоду обеспечил принятие судьями решений по гражданским делам по заведомо надуманным обстоятельствам. Такие решения давали основание мужчинам для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, а также выезда за границу во время действия на территории Украины военного положения.

"Правоохранители задокументировали получение подозреваемым в сентябре этого года 3000 долларов США, а в октябре - 124,5 тыс грн за два судебных решения - о расторжении брака, лишение родительских прав матери и установление факта самостоятельного воспитания и содержания отцом несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

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схема з ухилення від мобілізації
схема з ухилення від мобілізації
схема з ухилення від мобілізації
схема з ухилення від мобілізації
схема з ухилення від мобілізації
схема з ухилення від мобілізації
схема з ухилення від мобілізації

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на имущество.

Проверяется причастность к совершению преступления других работников суда.

Автор: 

судья (2646) Донецкая область (9656) Офис Генпрокурора (2468) уклонисты (836)


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13.11.2024 13:33 Ответить
А суді??? Вони є в схемі? Чи їх не можна ?
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13.11.2024 13:43 Ответить
"...підозрюваний за попередньою змовою з працівниками суду...", як цікаво називають суддів - працівник суду.
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13.11.2024 14:03 Ответить
Це добре, нехай трахають мізки одна одній, а ми відпочинемо. Перекур.
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13.11.2024 14:06 Ответить
Судью на мыло не пустят, поспорим?
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13.11.2024 20:35 Ответить
Доки в Україні будуть терпіти свавілля ВИСОКООПЛАЧУВАНОЇ державою суддівської наскрізь корумпованої суддівської мафії.
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14.11.2024 08:50 Ответить
Яка корупція в Україні,і це зробив Зеленський своїми ТЦК та мед комісіями,а ще і судді
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14.11.2024 11:00 Ответить
 
 