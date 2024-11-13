Развод с лишением матери прав на ребенка: в одном из донецких судов разоблачена схема избегания мобилизации, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении помощнику судьи Марьинского районного суда Донецкой области по фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
По данным следствия, подозреваемый по предварительному сговору с работниками суда за неправомерную выгоду обеспечил принятие судьями решений по гражданским делам по заведомо надуманным обстоятельствам. Такие решения давали основание мужчинам для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, а также выезда за границу во время действия на территории Украины военного положения.
"Правоохранители задокументировали получение подозреваемым в сентябре этого года 3000 долларов США, а в октябре - 124,5 тыс грн за два судебных решения - о расторжении брака, лишение родительских прав матери и установление факта самостоятельного воспитания и содержания отцом несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и наложении ареста на имущество.
Проверяется причастность к совершению преступления других работников суда.
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