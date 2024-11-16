Украинские защитники ликвидировали пятерых оккупантов, десятерых - ранили в районе Серебрянского лесничества. ВИДЕО
За день FPV-экипажи и минометные расчеты пограничников группы "Шквал" ликвидировали пятерых оккупантов, еще десятерых - ранили.
Эффективную работу наших бойцов в районе Серебрянского лесничества опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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