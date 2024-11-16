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Новости Война
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Украинские защитники ликвидировали пятерых оккупантов, десятерых - ранили в районе Серебрянского лесничества. ВИДЕО

За день FPV-экипажи и минометные расчеты пограничников группы "Шквал" ликвидировали пятерых оккупантов, еще десятерых - ранили.

Эффективную работу наших бойцов в районе Серебрянского лесничества опубликовали в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили вражескую БМП-3, миномет и систему обнаружения дронов оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19154) Госпогранслужба (6404) ликвидация (3523)


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Смерть рашистським окупантам....!!!
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16.11.2024 15:51 Ответить
Що малороси роблять в коментарях?
-Сруть в коментарях і їдять шаурму!
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16.11.2024 16:15 Ответить
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16.11.2024 18:18 Ответить
Ничего не понятно но очень интересно.. )
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16.11.2024 16:23 Ответить
Гарно!!!!
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17.11.2024 02:00 Ответить
 
 