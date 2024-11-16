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Українські захисники ліквідували п’ятьох окупантів, ще десятьох поранили у районі Серебрянського лісництва. ВIДЕО

За день FPV-екіпажі та мінометні розрахунки прикордонників "Шквалу" ліквідували пʼятьох окупантів, ще десятьох - поранили.

Ефективну роботу наших бійців у районі Серебрянського лісництва опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони знищили ворожу БМП-3, міномет і систему виявлення дронів окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17176) Держприкордонслужба (5922) ліквідація (3852)


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Смерть рашистським окупантам....!!!
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16.11.2024 15:51 Відповісти
Що малороси роблять в коментарях?
-Сруть в коментарях і їдять шаурму!
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16.11.2024 16:15 Відповісти
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16.11.2024 18:18 Відповісти
Ничего не понятно но очень интересно.. )
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16.11.2024 16:23 Відповісти
Гарно!!!!
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17.11.2024 02:00 Відповісти
 
 