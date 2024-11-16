Українські захисники ліквідували п’ятьох окупантів, ще десятьох поранили у районі Серебрянського лісництва. ВIДЕО

За день FPV-екіпажі та мінометні розрахунки прикордонників "Шквалу" ліквідували пʼятьох окупантів, ще десятьох - поранили.

Ефективну роботу наших бійців у районі Серебрянського лісництва опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони знищили ворожу БМП-3, міномет і систему виявлення дронів окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО