Українські захисники ліквідували п’ятьох окупантів, ще десятьох поранили у районі Серебрянського лісництва. ВIДЕО
За день FPV-екіпажі та мінометні розрахунки прикордонників "Шквалу" ліквідували пʼятьох окупантів, ще десятьох - поранили.
Ефективну роботу наших бійців у районі Серебрянського лісництва опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Сруть в коментарях і їдять шаурму!