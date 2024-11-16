За онлайн-вказівками адміністратора телеграм-каналу намагалися потрапити до Молдови: На Одещині затримано 9 чоловіків. ФОТО

У Роздільнянському районі охоронці держрубежу Подільського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники отримали випереджувальну інформацію від підрозділу ЗСУ, щодо руху невідомих осіб у напрямку кордону, на що негайно відреагували.

Дев’ятьох чоловіків, жителів Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей, виявили неподалік держрубежу.

Як з’ясувалося, чоловіки планували незаконно потрапити до сусідньої Молдови. Вони отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу, який у разі вдалого переправлення клієнтів мав отримати на банківську картку по 120 тис. гривень з кожного.

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Повідомляється, що під час затримання один із групи чоловіків намагався втекти, однак прикордонник зі службовим собакою його затримали.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно чоловіків складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП, справи скерували до суду.

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