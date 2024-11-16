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За онлайн-вказівками адміністратора телеграм-каналу намагалися потрапити до Молдови: На Одещині затримано 9 чоловіків. ФОТО

У Роздільнянському районі охоронці держрубежу Подільського загону затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прикордонники отримали випереджувальну інформацію від підрозділу ЗСУ, щодо руху невідомих осіб у напрямку кордону, на що негайно відреагували.

Дев’ятьох чоловіків, жителів Харківської, Вінницької, Дніпропетровської, Хмельницької та Київської областей, виявили неподалік держрубежу.

Затримано групу із 9 чоловіків на кордоні з Молдовою

Як з’ясувалося, чоловіки планували незаконно потрапити до сусідньої Молдови. Вони отримували онлайн-вказівки щодо навігації від адміністратора телеграм-каналу, який у разі вдалого переправлення клієнтів мав отримати на банківську картку по 120 тис. гривень з кожного.

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Повідомляється, що під час затримання один із групи чоловіків намагався втекти, однак прикордонник зі службовим собакою його затримали.

За спробу незаконного перетинання кордону стосовно чоловіків складено адмінпротоколи за ст.204-1 КУпАП, справи скерували до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+9
Куди вони? Адже ось ось буде новий план від Найвеличнішого!
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16.11.2024 17:17
+5
"Куда ты завел нас, не видно ни зги..."
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16.11.2024 16:58
+3
Вот интересно когда наводчик ракет корректирует ракетный обстрел через телеграмм его находят, а когда торговец наркотиками торгует наркотой через телеграмм его не находят парадокс!
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16.11.2024 16:48
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Вот интересно когда наводчик ракет корректирует ракетный обстрел через телеграмм его находят, а когда торговец наркотиками торгует наркотой через телеграмм его не находят парадокс!
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16.11.2024 16:48 Відповісти
Хотя и дураку понятно что и расстрел и торговля наркотиков это звенья одного ДЖ ИХ АДА!
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16.11.2024 16:54 Відповісти
"Куда ты завел нас, не видно ни зги..."
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16.11.2024 16:58 Відповісти
"...Идите вы накуй, я сам заблудился, не е*ите мозги!".
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16.11.2024 18:30 Відповісти
Ничего страшного.
"А может...... отрежем Сусанину ногу?
-Не надо, не надо. Я вспомнил дорогу"
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16.11.2024 19:58 Відповісти
один із групи чоловіків намагався втекти, однак прикордонник зі службовим собакою його затримали. Джерело:

Було б смішно, якщо б не було так сумно...
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16.11.2024 17:12 Відповісти
Это не сумно. Это страшно. Нас, с Донецкой области при Союзе отправляли на иранскую границу. Инструкторы в погранотряда натаскивали собак хватать нарушителя за.... ниже живота.
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16.11.2024 20:02 Відповісти
з вашою фантазією чи спогадами, тільки в темній чорній кімнаті про чорну, чорну, пречорну руку розказувати.
Песик був українським: затримав зализуючи ще й "рошенкою"із зазебілом поділився.
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16.11.2024 20:38 Відповісти
Куди вони? Адже ось ось буде новий план від Найвеличнішого!
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16.11.2024 17:17 Відповісти
оптом дешевше
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16.11.2024 17:28 Відповісти
це ще можно рахувати як штурм малою групою, чи відділення вже не вважається малою групою?.
Здається, як грунти підморозить, то почнуться штурми вже взводами, без підтримки МСЕКів, щоб встигнути до снігів.
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16.11.2024 18:56 Відповісти
І якого *ера їх затримали? Хто дав права ухилянтам з автоматами когось затримувати і вирішувати чиюсь долю?
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16.11.2024 19:07 Відповісти
Повідомляють, що на війні проти України було ліквідовано іще одного небезпечного ворога України, високопоставленого окупанта, адміністратора Z-каналу -мільйонника «архангел спецназа Z».
Так, на фронті став «грузом 200» високопоставлений російський військовий Єгор на прізвисько «Щит». Z-пропагандисти повідомили про ліквідацію окупанта 16 листопада: "На Донецком направлении при проведении штурмовых действий в стрелковом бою погиб один из админов проекта "Архангел Спецназа" Егор "Щит"", - повідомив канал. Прізвище та посаду свого ліквідованого адміністратора Z-канал приховав.
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16.11.2024 19:30 Відповісти
Никто не обратил внимания на международную мафию. Только мелкие детали обсуждаете. Деньги они должны были отдать после перехода. А значит люди которые их отправляли не сомневались что их не кинут и переведут их деньги.
Молдавская полиция (куда обращаются неухилянты) контролирует перевод денег в Украину.
Но что то пошло не так.
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16.11.2024 20:08 Відповісти
 
 