Видавав себе за відвідувача кладовища: біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України. ФОТОрепортаж
22-річний чоловік намагався нелегально потрапити до Словаччини. Його виявили прикордонники.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли прикордонники, чоловік вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища.
"22-річний чоловік із милицею та квітами намагався нелегально потрапити до Словаччини. Він навіть вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища", - йдеться у повідомленні.
Після проведеної перевірки зʼясувалося, що ніяких родичів, похованих тут, він не має. Милиця ж була потрібна чоловіку для маскування.
На чоловіка склали адмінпротокол.
Топ коментарі
+15 антон старобуб
показати весь коментар15.11.2024 22:34
+12 izzabaru #594100
показати весь коментар15.11.2024 22:50
+7 izzabaru #594100
показати весь коментар15.11.2024 23:08
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Незаконно відвідував кладовище.
І починається пафосно, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України..."
Кодекс законів про працю України - Затверджується https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08 Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971.
Или не хотел палиться перед местными, а чужие там не ходят, или не был уверен что купит цветы на месте. Попёрся на кладбище с искусственными цветами. Нет чтоб маму, старушку взять с собой, двое деток маленьких. В составе семьи пропетлять и дёрнуть на рывок.
Так нагло переть на погранцов. Слабоумие и отвага