Видавав себе за відвідувача кладовища: біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України. ФОТОрепортаж

22-річний чоловік намагався нелегально потрапити до Словаччини. Його виявили прикордонники.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли прикордонники, чоловік вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища.

"22-річний чоловік із милицею та квітами намагався нелегально потрапити до Словаччини. Він навіть вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища", - йдеться у повідомленні.

Після проведеної перевірки зʼясувалося, що ніяких родичів, похованих тут, він не має. Милиця ж була потрібна чоловіку для маскування.

На чоловіка склали адмінпротокол.

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