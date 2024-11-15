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Видавав себе за відвідувача кладовища: біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України. ФОТОрепортаж

22-річний чоловік намагався нелегально потрапити до Словаччини. Його виявили прикордонники.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ), інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли прикордонники, чоловік вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища.

біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

"22-річний чоловік із милицею та квітами намагався нелегально потрапити до Словаччини. Він навіть вигадав легенду про загиблих родичів і видавав себе за відвідувача кладовища", - йдеться у повідомленні.

біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

Після проведеної перевірки зʼясувалося, що ніяких родичів, похованих тут, він не має. Милиця ж була потрібна чоловіку для маскування.

біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

На чоловіка склали адмінпротокол.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) кордон (4765) Словаччина (1102) ухилянти (898)


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Топ коментарі
+15
прикордонники на західних кордонах нівроку вгодовані..
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15.11.2024 22:34
+12
Видавав себе за відвідувача кладовища. На чоловіка склали адмінпротокол. Джерело:

Незаконно відвідував кладовище.
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15.11.2024 22:50
+7
До речі про адмінпротоколи. Складаються вони на основі ось цієї книжечки. А прийнята вона, - ви будете сміятися, - 7 грудня 1984 року. Туди тільки зміни вносили час від часу.
І починається пафосно, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України..."

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15.11.2024 23:08
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прикордонники на західних кордонах нівроку вгодовані..
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15.11.2024 22:34 Відповісти
Через кладовище у тои світ? - оригінал!
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15.11.2024 22:35 Відповісти
Він хотів поцілити милицею у хребет моряка Тома!
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15.11.2024 22:43 Відповісти
Видавав себе за відвідувача кладовища. На чоловіка склали адмінпротокол. Джерело:

Незаконно відвідував кладовище.
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15.11.2024 22:50 Відповісти
До речі про адмінпротоколи. Складаються вони на основі ось цієї книжечки. А прийнята вона, - ви будете сміятися, - 7 грудня 1984 року. Туди тільки зміни вносили час від часу.
І починається пафосно, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України..."

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15.11.2024 23:08 Відповісти
То ще нічого.

Кодекс законів про працю України - Затверджується https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08 Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971.
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15.11.2024 23:38 Відповісти
Прокурор інвалід шукав собі останній притулок
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15.11.2024 23:05 Відповісти
Мальчик сам себя перехитрил.
Или не хотел палиться перед местными, а чужие там не ходят, или не был уверен что купит цветы на месте. Попёрся на кладбище с искусственными цветами. Нет чтоб маму, старушку взять с собой, двое деток маленьких. В составе семьи пропетлять и дёрнуть на рывок.
Так нагло переть на погранцов. Слабоумие и отвага
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16.11.2024 05:29 Відповісти
гарний актор , креативненько
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16.11.2024 07:19 Відповісти
шводко вилікували, як Юлю колись
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16.11.2024 07:44 Відповісти
"...який намагався втекти з України." - і цим все сказано.
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16.11.2024 09:20 Відповісти
 
 