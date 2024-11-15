Выдавал себя за посетителя кладбища: возле границы со Словакией задержали мужчину, пытавшегося бежать из Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

22-летний мужчина пытался нелегально попасть в Словакию. Его обнаружили пограничники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали пограничники, мужчина придумал легенду о погибших родственниках и выдавал себя за посетителя кладбища.

"22-летний мужчина с костылем и цветами пытался нелегально попасть в Словакию. Он даже придумал легенду о погибших родственниках и выдавал себя за посетителя кладбища", - говорится в сообщении.

После проведенной проверки выяснилось, что никаких родственников, похороненных здесь, у него нет. Костыль же был нужен мужчине для маскировки.

На мужчину составили админпротокол.

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