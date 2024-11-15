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Выдавал себя за посетителя кладбища: возле границы со Словакией задержали мужчину, пытавшегося бежать из Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

22-летний мужчина пытался нелегально попасть в Словакию. Его обнаружили пограничники.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали пограничники, мужчина придумал легенду о погибших родственниках и выдавал себя за посетителя кладбища.

біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

"22-летний мужчина с костылем и цветами пытался нелегально попасть в Словакию. Он даже придумал легенду о погибших родственниках и выдавал себя за посетителя кладбища", - говорится в сообщении.

біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

После проведенной проверки выяснилось, что никаких родственников, похороненных здесь, у него нет. Костыль же был нужен мужчине для маскировки.

біля кордону зі Словаччиною затримали чоловіка, який намагався втекти з України

На мужчину составили админпротокол.

Также читайте: Регулярные попытки пересечения линии границы вражескими ДРГ фиксируют в Сумской области, - Госпогранслужба

Госпогранслужба (6417) граница (5268) Словакия (981) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+15
прикордонники на західних кордонах нівроку вгодовані..
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15.11.2024 22:34
+12
Видавав себе за відвідувача кладовища. На чоловіка склали адмінпротокол. Джерело:

Незаконно відвідував кладовище.
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15.11.2024 22:50
+7
До речі про адмінпротоколи. Складаються вони на основі ось цієї книжечки. А прийнята вона, - ви будете сміятися, - 7 грудня 1984 року. Туди тільки зміни вносили час від часу.
І починається пафосно, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України..."

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15.11.2024 23:08
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прикордонники на західних кордонах нівроку вгодовані..
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15.11.2024 22:34 Ответить
Через кладовище у тои світ? - оригінал!
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15.11.2024 22:35 Ответить
Він хотів поцілити милицею у хребет моряка Тома!
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15.11.2024 22:43 Ответить
Видавав себе за відвідувача кладовища. На чоловіка склали адмінпротокол. Джерело:

Незаконно відвідував кладовище.
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15.11.2024 22:50 Ответить
До речі про адмінпротоколи. Складаються вони на основі ось цієї книжечки. А прийнята вона, - ви будете сміятися, - 7 грудня 1984 року. Туди тільки зміни вносили час від часу.
І починається пафосно, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України..."

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15.11.2024 23:08 Ответить
То ще нічого.

Кодекс законів про працю України - Затверджується https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08 Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971.
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15.11.2024 23:38 Ответить
Прокурор інвалід шукав собі останній притулок
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15.11.2024 23:05 Ответить
Мальчик сам себя перехитрил.
Или не хотел палиться перед местными, а чужие там не ходят, или не был уверен что купит цветы на месте. Попёрся на кладбище с искусственными цветами. Нет чтоб маму, старушку взять с собой, двое деток маленьких. В составе семьи пропетлять и дёрнуть на рывок.
Так нагло переть на погранцов. Слабоумие и отвага
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16.11.2024 05:29 Ответить
гарний актор , креативненько
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16.11.2024 07:19 Ответить
шводко вилікували, як Юлю колись
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16.11.2024 07:44 Ответить
"...який намагався втекти з України." - і цим все сказано.
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16.11.2024 09:20 Ответить
 
 