Выдавал себя за посетителя кладбища: возле границы со Словакией задержали мужчину, пытавшегося бежать из Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
22-летний мужчина пытался нелегально попасть в Словакию. Его обнаружили пограничники.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали пограничники, мужчина придумал легенду о погибших родственниках и выдавал себя за посетителя кладбища.
"22-летний мужчина с костылем и цветами пытался нелегально попасть в Словакию. Он даже придумал легенду о погибших родственниках и выдавал себя за посетителя кладбища", - говорится в сообщении.
После проведенной проверки выяснилось, что никаких родственников, похороненных здесь, у него нет. Костыль же был нужен мужчине для маскировки.
На мужчину составили админпротокол.
Топ комментарии
+15 антон старобуб
показать весь комментарий15.11.2024 22:34
+12 izzabaru #594100
показать весь комментарий15.11.2024 22:50
+7 izzabaru #594100
показать весь комментарий15.11.2024 23:08
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Незаконно відвідував кладовище.
І починається пафосно, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України..."
Кодекс законів про працю України - Затверджується https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08 Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971.
Или не хотел палиться перед местными, а чужие там не ходят, или не был уверен что купит цветы на месте. Попёрся на кладбище с искусственными цветами. Нет чтоб маму, старушку взять с собой, двое деток маленьких. В составе семьи пропетлять и дёрнуть на рывок.
Так нагло переть на погранцов. Слабоумие и отвага