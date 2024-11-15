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"Підвозив" чоловіків до кордону за гроші: на Львівщині викрито правоохоронця

Правоохоронець допомагав нелегально перетнути кордон

На Львівщині викрили правоохоронця, який допомагав чоловікам нелегально переправитись через кордон.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Так, він шукав охочих виїхати з України та власним авто довозив їх до кордону з Румунією. Для проїзду блокпостів правоохоронець використовував службове посвідчення.

"Так, у жовтні він намагався переправити до Європи мешканців Львівської та Закарпатської областей. Він підібрав одного у Львові, а потім заїхав ще за трьома "клієнтами" до Стрия та Виноградова. Правоохоронець довіз їх до прикордонної зони на території Берегівського району Закарпаття де надав їм електронну карту з маршрутом руху, щоб вони пішки самостійно перетнули кордон з Румунією. Проте усіх чотирьох затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

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З чоловіків правоохоронець брав близько 5 тис. євро, встигнувши заробити понад 20 тис. євро.

Йому повідомлено про підозру в незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі його звільнено з роботи та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. 

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Автор: 

Правоохоронні органи (2706) ДБР (3469) ухилянти (868) Львівська область (2417)


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Або ці ухилянти геть бовдури (краще дати таксисту за підвоз до пункту перетину кордону), або тут щось нечисто !
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15.11.2024 16:17 Відповісти
мабудь в нього був позивний "таксіст"
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15.11.2024 16:29 Відповісти
Путался под ногами, сбивал цену. Понятно. Этот точно сядет. Ну может если квартиру продаст получит условно.
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15.11.2024 16:32 Відповісти
Джейсон Стетем вже не той
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15.11.2024 16:57 Відповісти
Саме паскудне те, що абсолютну більшість т.н. правоохоронців не можна відправляти на фронт. Як розказував мій дід, то під час війни вся міліція на окупованій території окрім особо ідейних пішла в поліцаї. А наші дармоїди при першій нагоді втечуть до окупантів і будуть клястися в любові до путіна.
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15.11.2024 17:01 Відповісти
 
 