"Підвозив" чоловіків до кордону за гроші: на Львівщині викрито правоохоронця
На Львівщині викрили правоохоронця, який допомагав чоловікам нелегально переправитись через кордон.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Так, він шукав охочих виїхати з України та власним авто довозив їх до кордону з Румунією. Для проїзду блокпостів правоохоронець використовував службове посвідчення.
"Так, у жовтні він намагався переправити до Європи мешканців Львівської та Закарпатської областей. Він підібрав одного у Львові, а потім заїхав ще за трьома "клієнтами" до Стрия та Виноградова. Правоохоронець довіз їх до прикордонної зони на території Берегівського району Закарпаття де надав їм електронну карту з маршрутом руху, щоб вони пішки самостійно перетнули кордон з Румунією. Проте усіх чотирьох затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону", - йдеться в повідомленні.
З чоловіків правоохоронець брав близько 5 тис. євро, встигнувши заробити понад 20 тис. євро.
Йому повідомлено про підозру в незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
Наразі його звільнено з роботи та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
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