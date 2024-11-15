"Подвозил" мужчин к границе за деньги: на Львовщине разоблачен правоохранитель

На Львовщине разоблачили правоохранителя, помогавшего мужчинам нелегально переправиться через границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, он искал желающих выехать из Украины и собственным авто довозил их до границы с Румынией. Для проезда блокпостов правоохранитель использовал служебное удостоверение.

"В октябре он пытался переправить в Европу жителей Львовской и Закарпатской областей. Он подобрал одного во Львове, а затем заехал еще за тремя "клиентами" в Стрый и Виноградов. Правоохранитель довез их до пограничной зоны на территории Береговского района Закарпатья где предоставил им электронную карту с маршрутом движения, чтобы они пешком самостоятельно пересекли границу с Румынией. Но всех четырех задержали пограничники и составили протоколы о попытке незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Правоохранители раскрыли еще 6 схем для уклонистов в разных областях, среди задержанных - депутат горсовета и должностные лица ТЦК. ФОТО

С мужчин правоохранитель брал около 5 тыс. евро, успев заработать более 20 тыс. евро.

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас он уволен с работы и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Смотрите также: Зарабатывали на переправке мужчин в Румынию: на Прикарпатье разоблачены правоохранители, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ