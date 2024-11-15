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"Подвозил" мужчин к границе за деньги: на Львовщине разоблачен правоохранитель

Правоохоронець допомагав нелегально перетнути кордон

На Львовщине разоблачили правоохранителя, помогавшего мужчинам нелегально переправиться через границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Так, он искал желающих выехать из Украины и собственным авто довозил их до границы с Румынией. Для проезда блокпостов правоохранитель использовал служебное удостоверение.

"В октябре он пытался переправить в Европу жителей Львовской и Закарпатской областей. Он подобрал одного во Львове, а затем заехал еще за тремя "клиентами" в Стрый и Виноградов. Правоохранитель довез их до пограничной зоны на территории Береговского района Закарпатья где предоставил им электронную карту с маршрутом движения, чтобы они пешком самостоятельно пересекли границу с Румынией. Но всех четырех задержали пограничники и составили протоколы о попытке незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении.

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С мужчин правоохранитель брал около 5 тыс. евро, успев заработать более 20 тыс. евро.

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Сейчас он уволен с работы и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Смотрите также: Зарабатывали на переправке мужчин в Румынию: на Прикарпатье разоблачены правоохранители, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

правоохранительные органы (2967) ГБР (2959) уклонисты (796) Львовская область (2890)


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Або ці ухилянти геть бовдури (краще дати таксисту за підвоз до пункту перетину кордону), або тут щось нечисто !
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15.11.2024 16:17 Ответить
мабудь в нього був позивний "таксіст"
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15.11.2024 16:29 Ответить
Путался под ногами, сбивал цену. Понятно. Этот точно сядет. Ну может если квартиру продаст получит условно.
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15.11.2024 16:32 Ответить
Джейсон Стетем вже не той
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15.11.2024 16:57 Ответить
Саме паскудне те, що абсолютну більшість т.н. правоохоронців не можна відправляти на фронт. Як розказував мій дід, то під час війни вся міліція на окупованій території окрім особо ідейних пішла в поліцаї. А наші дармоїди при першій нагоді втечуть до окупантів і будуть клястися в любові до путіна.
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15.11.2024 17:01 Ответить
 
 