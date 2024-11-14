Правоохранители раскрыли еще 6 схем для уклонистов в разных областях, среди задержанных - депутат горсовета и должностные лица ТЦК. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 10 организаторов сделок. За взятки от 3 до 20 тыс. долларов США они помогали мужчинам скрыться от призыва на основании поддельных документов.
Черниговщина
- контрразведка разоблачила депутата горсовета, способствовавшей незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж.
Таким образом уклонисты получали возможность избежать призыва как соискатели предвысшего профессионального образования.
Хмельницкая область
- военная контрразведка СБУ задержала на взятке руководителя отдела районного ТЦК, "отмазывавшего" призывников от мобилизации из-за подделки медоснований.
Донецкая область
- разоблачен еще один руководитель отдела районного военкомата, который также "списывал" уклонистов с воинского учета на основании фиктивных справок ВВК.
Сумщина
- разоблачены два учредителя благотворительного фонда и их сообщники, изготавливавшие для уклонистов фейковые документы для выезда за границу под видом волонтеров.
Одесская область
- задержаны экс-заместитель руководителя государственного морпорта и действующий работник учреждения, продававшие военнообязанным поддельные справки об инвалидности. Для изготовления фальшивки дельцы использовали знакомых врачей из местной МСЭК.
Черкассы
- разоблачен рецидивист, притворявшийся военным и за деньги предлагавший уклонистам госпитализацию в больницы с фейковыми "тяжелыми" диагнозами. Затем на основании фиктивных врачебных документов мужчин "списывали" с воинского учета.
В данное время фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
- ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц);
- чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Мера наказания
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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може звісно пару прокурорів совість замучить і самі її відмовляться продовжувати, адже по документам так все як має бути, а взятки вони не давали, тому таке.
Все конторы созданные властью для обогащения
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Нагадую, - закону, який би обмежував виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків, не існує.
Головне гасло дисидентів, звернене до Софьї Власьєвни (совєйської власті), було таке, - "Дотримуйтеся власних законів!" А якщо сама влада не дотримується прийнятих нею ж законів, то що ви хочете від простої людини?
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Є рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
А як щодо броні ? держлужбуовцям та коханій вами поліції ?
Допомогу вимагати тільки грошима, і то- хай на офшорний рахунок в Омані перераховують.
Дозвольте поцікавитися, так, для втіхи, Ви ж в 2019 за ЗЕ голосували?
Так яке мені тут як порохоботу акаунт обнулили десь у березні 19 року
Боневтік Потужний!
Бо барижний резисер,
Робить край безлюдний.
Все на гроші перевів,
Ввів "білі квиточки",
Тут й до Тиси берегів,
Хтось стоять всі ночки.
І за десять штук у плав
Той, хто купив місце.
Як нарід ці схеми взнав?
У бариг-слуг звісно!
14.11.2024
Анатолій Березенський
У кого вже конфісковано все майно? Кого посадили на 10 років? Назвіть хоч одне прізвище!
Може Борисов чи його колеги? Ні. Може Крупа чи інші білохалатні? Ні...
Бо самих типів схем всього десяток: виїзд по системі "шлях", інвалідність, одруження з інвалідом, тощо...
Ну або незаконний перетин через кордон.
Пора писати: викрили 6 людей, які використовували таку-то схему.
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А я знаю один випадок, коли ухилянт-рецидивіст прикидався президентом.
Але контррозвідку цей кричущий факт навряд чи зацікавить...