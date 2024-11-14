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Правоохранители раскрыли еще 6 схем для уклонистов в разных областях, среди задержанных - депутат горсовета и должностные лица ТЦК. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 10 организаторов сделок. За взятки от 3 до 20 тыс. долларов США они помогали мужчинам скрыться от призыва на основании поддельных документов.

Черниговщина

  • контрразведка разоблачила депутата горсовета, способствовавшей незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж.

Таким образом уклонисты получали возможность избежать призыва как соискатели предвысшего профессионального образования.

Схеми для ухилянтів

Хмельницкая область

  • военная контрразведка СБУ задержала на взятке руководителя отдела районного ТЦК,  "отмазывавшего" призывников от мобилизации из-за подделки медоснований.

Схеми для ухилянтів

Донецкая область

  • разоблачен еще один руководитель отдела районного военкомата, который также "списывал" уклонистов с воинского учета на основании фиктивных справок ВВК.

Смотрите также: ДБР разоблачило киевского правоохранителя, который за 10 тыс. дол. переправлял в Венгрию уклонистов. ФОТО

Схеми для ухилянтів

Сумщина

  • разоблачены два учредителя благотворительного фонда и их сообщники, изготавливавшие для уклонистов фейковые документы для выезда за границу под видом волонтеров.

Одесская область

  • задержаны экс-заместитель руководителя государственного морпорта и действующий работник учреждения, продававшие военнообязанным поддельные справки об инвалидности. Для изготовления фальшивки дельцы использовали знакомых врачей из местной МСЭК.

Смотрите также: Развод с лишением матери прав на ребенка: в одном из донецких судов разоблачена схема избегания мобилизации, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Схеми для ухилянтів

Черкассы

  • разоблачен рецидивист, притворявшийся военным и за деньги предлагавший уклонистам госпитализацию в больницы с фейковыми "тяжелыми" диагнозами. Затем на основании фиктивных врачебных документов мужчин "списывали" с воинского учета.

Схеми для ухилянтів

Смотрите также: $10 тыс. за фиктивное медзаключение: На взятке разоблачены чиновники МСЭК и врачи ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

В данное время фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
  • ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц);
  • чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Мера наказания

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (19898) уклонисты (831) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+5
Чергове дно.
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14.11.2024 14:36
+4
Що там чувати про прокурорський інвалідний полк ?
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14.11.2024 14:41
+4
А хто такі "ухилянти"? Всі так жваво це слово використовують, але чомусь здається що в більшості випадків вживання його не правильне.
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14.11.2024 14:44
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Чергове дно.
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14.11.2024 14:36 Ответить
Що там чувати про прокурорський інвалідний полк ?
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14.11.2024 14:41 Ответить
нічого їм не буде, народ погудів, тай забуде, а їм потім оновлена Ємсек+ інвалідності підтвердить.
може звісно пару прокурорів совість замучить і самі її відмовляться продовжувати, адже по документам так все як має бути, а взятки вони не давали, тому таке.
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14.11.2024 15:08 Ответить
Мені взагалі цікаво, коли за соцпрацівників візьмуться..там непахане поле..за тих, хто закріплений за інвалідами..
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14.11.2024 15:11 Ответить
А хто такі "ухилянти"? Всі так жваво це слово використовують, але чомусь здається що в більшості випадків вживання його не правильне.
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14.11.2024 14:44 Ответить
та ви що робите депутатів від ''слуги народу'' не можна вониж нам допомагають у цій війні?
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14.11.2024 14:47 Ответить
Опять ИПСО про ТЦК
Все конторы созданные властью для обогащения
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14.11.2024 14:51 Ответить
нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Джерело:
**********
Нагадую, - закону, який би обмежував виїзд за кордон військовозобов'язаних чоловіків, не існує.
Головне гасло дисидентів, звернене до Софьї Власьєвни (совєйської власті), було таке, - "Дотримуйтеся власних законів!" А якщо сама влада не дотримується прийнятих нею ж законів, то що ви хочете від простої людини?

Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Є рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
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14.11.2024 14:51 Ответить
Я Вас умоляю, кому вы это рассказываете, если законодательный орган - Верховна Рада, принимает законы которые прямо нарушают Конституцию Украины! Но это коллегиальный орган! Крайнего потом не найдешь, а руководство ВР сознательно прекратило трансляции из зала ВР, что бы никто не видел, как законы фальсифицируются.
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14.11.2024 15:05 Ответить
Єдиний спосіб це перемогти- прибрати таке як непридатність чи догляд за інвалідами.
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14.11.2024 14:51 Ответить
догляд за інвалідами вже давно недоступний для простих смертних, тільки для осіб наближених до імпіраторів місцевих
А як щодо броні ? держлужбуовцям та коханій вами поліції ?
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14.11.2024 15:02 Ответить
Всіх на м'ясо. Безногим протези, інвалідів у притулки, доглядальників в м'ясні штурми. Поліцію чіпати не можна, їм ще в Росгвардії служити, а кому пощастить- то й в Омоні.
Допомогу вимагати тільки грошима, і то- хай на офшорний рахунок в Омані перераховують.
Дозвольте поцікавитися, так, для втіхи, Ви ж в 2019 за ЗЕ голосували?
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14.11.2024 15:07 Ответить
подобається мені ваш сарказм, зараз без нього нікуди.
Так яке мені тут як порохоботу акаунт обнулили десь у березні 19 року
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14.11.2024 15:10 Ответить
А! Мені теж.
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14.11.2024 15:11 Ответить
Колись, десь у 2014 писали - треба хочаб 3 лайки, щоб не забанили - але зараз це вже неточно..можна й перманента відхопити..
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14.11.2024 15:17 Ответить
та шось памятаю наїхав трохи чи на Юру чи на політику сайту яка тоді була у стилі зекоманди, і прилетів деактив, так ще як на зло і @ящик втратив до якого він був привязаний, бо можна було потім відновити, але похрін, зате зараз я бот медведчука
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14.11.2024 15:23 Ответить
"Бабам - цвєти, дєтям - мороженоє" (с)

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14.11.2024 15:11 Ответить
Все споганив мародер,
Боневтік Потужний!
Бо барижний резисер,
Робить край безлюдний.

Все на гроші перевів,
Ввів "білі квиточки",
Тут й до Тиси берегів,
Хтось стоять всі ночки.

І за десять штук у плав
Той, хто купив місце.
Як нарід ці схеми взнав?
У бариг-слуг звісно!
14.11.2024
Анатолій Березенський
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14.11.2024 14:52 Ответить
"Правоохоронці викрили ще 6 "схем для ухилянтів" - це чудово, але що з їхніми попередниками?
У кого вже конфісковано все майно? Кого посадили на 10 років? Назвіть хоч одне прізвище!
Може Борисов чи його колеги? Ні. Може Крупа чи інші білохалатні? Ні...
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14.11.2024 15:00 Ответить
Може перестати вживати слово "схеми" вже?
Бо самих типів схем всього десяток: виїзд по системі "шлях", інвалідність, одруження з інвалідом, тощо...
Ну або незаконний перетин через кордон.
Пора писати: викрили 6 людей, які використовували таку-то схему.
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14.11.2024 15:20 Ответить
Ухилянтів-слимаків розстріляти, схематозників трошки потримати і відпустити. Все правильно сказав?)
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14.11.2024 15:46 Ответить
викрито рецидивіста, який прикидався військовим Джерело:
************
А я знаю один випадок, коли ухилянт-рецидивіст прикидався президентом.
Але контррозвідку цей кричущий факт навряд чи зацікавить...
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14.11.2024 16:06 Ответить
пока не введут пожизненное за коррупцию во время войны,ничего не будет,они не боятся
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14.11.2024 16:15 Ответить
про моральные качества я лучше промолчу,одни маты!
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14.11.2024 16:17 Ответить
 
 