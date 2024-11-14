Правоохранители раскрыли еще 6 схем для уклонистов в разных областях, среди задержанных - депутат горсовета и должностные лица ТЦК. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 10 организаторов сделок. За взятки от 3 до 20 тыс. долларов США они помогали мужчинам скрыться от призыва на основании поддельных документов.

Черниговщина

контрразведка разоблачила депутата горсовета, способствовавшей незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж.

Таким образом уклонисты получали возможность избежать призыва как соискатели предвысшего профессионального образования.

Хмельницкая область

военная контрразведка СБУ задержала на взятке руководителя отдела районного ТЦК, "отмазывавшего" призывников от мобилизации из-за подделки медоснований.

Донецкая область

разоблачен еще один руководитель отдела районного военкомата, который также "списывал" уклонистов с воинского учета на основании фиктивных справок ВВК.

Смотрите также: ДБР разоблачило киевского правоохранителя, который за 10 тыс. дол. переправлял в Венгрию уклонистов. ФОТО

Сумщина

разоблачены два учредителя благотворительного фонда и их сообщники, изготавливавшие для уклонистов фейковые документы для выезда за границу под видом волонтеров.

Одесская область

задержаны экс-заместитель руководителя государственного морпорта и действующий работник учреждения, продававшие военнообязанным поддельные справки об инвалидности. Для изготовления фальшивки дельцы использовали знакомых врачей из местной МСЭК.

Смотрите также: Развод с лишением матери прав на ребенка: в одном из донецких судов разоблачена схема избегания мобилизации, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Черкассы

разоблачен рецидивист, притворявшийся военным и за деньги предлагавший уклонистам госпитализацию в больницы с фейковыми "тяжелыми" диагнозами. Затем на основании фиктивных врачебных документов мужчин "списывали" с воинского учета.

Смотрите также: $10 тыс. за фиктивное медзаключение: На взятке разоблачены чиновники МСЭК и врачи ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

В данное время фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Мера наказания

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.