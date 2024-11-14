ГБР разоблачило киевского правоохранителя, который за 10 тыс. дол. переправлял в Венгрию уклонистов. ФОТО

Работники ГБР разоблачили правоохранителя из Киева, который помогал военнообязанным мужчинам за 10 тысяч долларов пересечь незаконно границу с Венгрией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как действовал подозреваемый?

Фигурант через соцсети находил клиентов, которые хотели незаконно выехать в Европу и за 10 тыс. долларов США предлагал им помощь в "решении вопроса".

В частности, двум киевлянам призывного возраста правоохранитель приказал оставить пакеты с деньгами в определенном месте в Киеве среди мусорных контейнеров. Позже он встретил их на автомобиле в другой локации и повез в Мукачево, где вызвал такси и объяснил водителю, как довезти мужчин до окраины одного из сел вблизи границы с Венгрией.

От этого села ребята, по указаниям правоохранителя, пешком отправились в сторону границы. Однако их задержали пограничники и составили протоколы о попытке незаконного пересечения границы.

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Каким будет наказание?

Правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

По ходатайству ГБР суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Во время обысков в автомобиле фигуранта были обнаружены номерные знаки-прикрытие.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступной схемы и факты противоправной деятельности.

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