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ГБР разоблачило киевского правоохранителя, который за 10 тыс. дол. переправлял в Венгрию уклонистов. ФОТО

Работники ГБР разоблачили правоохранителя из Киева, который помогал военнообязанным мужчинам за 10 тысяч долларов пересечь незаконно границу с Венгрией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как действовал подозреваемый?

Фигурант через соцсети находил клиентов, которые хотели незаконно выехать в Европу и за 10 тыс. долларов США предлагал им помощь в "решении вопроса".

В частности, двум киевлянам призывного возраста правоохранитель приказал оставить пакеты с деньгами в определенном месте в Киеве среди мусорных контейнеров. Позже он встретил их на автомобиле в другой локации и повез в Мукачево, где вызвал такси и объяснил водителю, как довезти мужчин до окраины одного из сел вблизи границы с Венгрией.

От этого села ребята, по указаниям правоохранителя, пешком отправились в сторону границы. Однако их задержали пограничники и составили протоколы о попытке незаконного пересечения границы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зарабатывали на переправке мужчин в Румынию: На Прикарпатье разоблачены правоохранители, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронець допомагав ухилянтам
Правоохоронець допомагав ухилянтам
Правоохоронець допомагав ухилянтам

Каким будет наказание?

Правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

По ходатайству ГБР суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Во время обысков в автомобиле фигуранта были обнаружены номерные знаки-прикрытие.

Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступной схемы и факты противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Молдовы пытался перевезти в багажнике авто через границу свояка-уклониста с Киевщины

Автор: 

Венгрия (1945) правоохранительные органы (2970) ГБР (2988) уклонисты (831)


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А себе до кого причисляєш?
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14.11.2024 13:07 Ответить
Мобілізувати всіх правоохоронців наразі неможливо. Джерело:

навантаження на поліцію виросло десь у 2,5 -3 рази й воно буде рости, бо в нас є виклики. В нас є виклики на кордоні, бо 25 тисяч прикордонників також знаходяться у зоні бойових дій і безпосередньо беруть участь у бойових діях і їх треба підсилювати Джерело:

це є підсилювач з Київа
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14.11.2024 12:35 Ответить
Один ухилянт в погонах переправляв іншого ухилянта. Криве дзеркало..
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14.11.2024 12:37 Ответить
Він не ухилянт.У нього "бронь".Бронємєнт.
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14.11.2024 12:54 Ответить
за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Джерело:

А де там "група осіб-змовників"? Нема. Справа явно піде на перекваліфікацію, потім її замнуть, мєнт максимум, - посидить під домашнім арештом, справа в суді розвалиться, мєнта звільнять, але він отримає компенсацію за "незаконне" звільнення. Я нічого не забув згадати? )))
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14.11.2024 13:46 Ответить
 
 