ГБР разоблачило киевского правоохранителя, который за 10 тыс. дол. переправлял в Венгрию уклонистов. ФОТО
Работники ГБР разоблачили правоохранителя из Киева, который помогал военнообязанным мужчинам за 10 тысяч долларов пересечь незаконно границу с Венгрией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как действовал подозреваемый?
Фигурант через соцсети находил клиентов, которые хотели незаконно выехать в Европу и за 10 тыс. долларов США предлагал им помощь в "решении вопроса".
В частности, двум киевлянам призывного возраста правоохранитель приказал оставить пакеты с деньгами в определенном месте в Киеве среди мусорных контейнеров. Позже он встретил их на автомобиле в другой локации и повез в Мукачево, где вызвал такси и объяснил водителю, как довезти мужчин до окраины одного из сел вблизи границы с Венгрией.
От этого села ребята, по указаниям правоохранителя, пешком отправились в сторону границы. Однако их задержали пограничники и составили протоколы о попытке незаконного пересечения границы.
Каким будет наказание?
Правоохранителю сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
По ходатайству ГБР суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Во время обысков в автомобиле фигуранта были обнаружены номерные знаки-прикрытие.
Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступной схемы и факты противоправной деятельности.
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навантаження на поліцію виросло десь у 2,5 -3 рази й воно буде рости, бо в нас є виклики. В нас є виклики на кордоні, бо 25 тисяч прикордонників також знаходяться у зоні бойових дій і безпосередньо беруть участь у бойових діях і їх треба підсилювати Джерело:
це є підсилювач з Київа
А де там "група осіб-змовників"? Нема. Справа явно піде на перекваліфікацію, потім її замнуть, мєнт максимум, - посидить під домашнім арештом, справа в суді розвалиться, мєнта звільнять, але він отримає компенсацію за "незаконне" звільнення. Я нічого не забув згадати? )))