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Новости
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Гражданин Молдовы пытался перевезти в багажнике автомобиля через границу свояка-уклониста из Киевщины

Пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска "Виноградовка" предотвратили попытку военнообязанного жителя Киевской области незаконно пересечь государственную границу в багажнике автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Что придумал перевозчик?

"32-летнего жителя Белой Церкви обнаружили в багажнике универсала марки "Форд". Водитель - гражданин Молдовы, тщательно скрыл своего тайного пассажира под сумками и вещами", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, иностранец является свояком "пассажира" и, так сказать, на родственных началах решил помочь ему сбежать из страны.

Смотрите также: Двое мужчин пытались убежать в Молдову на надувных матрасах, переплыв Днестр. ВИДЕО

За попытку незаконного пересечения границы в отношении украинца составили протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП, а его родственнику-перевозчику придется отвечать перед законом в рамках уголовного производства, ведь пограничники направили в полицию сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Недавно сообщалось, что двое мужчин пытались сбежать в Молдову, на надувных матрасах переплыв Днестр.

Автор: 

авто (4201) Молдова (1867) уклонисты (809)


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Топ комментарии
+5
Головні ухилянти седять в ОПУ,нажаль.
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12.11.2024 22:45
+4
Уявляю, як натерпілися в багажниках дітки панів з підпанками, поки дісталися Монако!
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13.11.2024 00:05
+3
Країна мрій - цим все сказано
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12.11.2024 22:49
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Ого!!!
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12.11.2024 22:38 Ответить
Головні ухилянти седять в ОПУ,нажаль.
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12.11.2024 22:45 Ответить
Країна мрій - цим все сказано
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12.11.2024 22:49 Ответить
про Паланку они ничего не слышали ?
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12.11.2024 22:53 Ответить
Треба було водієві на запитання прикордонників: "А що у вас в багажнику?" відповісти - "Везу людину, звісна річ!!" - і одразу зареготіти. Прикордонники подумали б, що це жарт такий і пропустили б
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12.11.2024 22:57 Ответить
Уявляю, як натерпілися в багажниках дітки панів з підпанками, поки дісталися Монако!
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13.11.2024 00:05 Ответить
Пани в Польщі! в нас таваріщі...
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13.11.2024 01:17 Ответить
Яке дуже замасковане місце в авто - і як вони йього знайшли, ума не прикладу.
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13.11.2024 07:23 Ответить
За спробу незаконного перетинання кордону стосовно українця склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП Джерело:
**********
А ви знали, що КУпАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення) прийнятий ще у 1984 році? Якщо точно, то 7 грудня 1984 року. Десь там на тому світі тихенько заплакав Оруелл...

А починається цей вікопомний документ такими словами, - "Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян..." Буга-га-га-га-га
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13.11.2024 08:53 Ответить
 
 