Гражданин Молдовы пытался перевезти в багажнике автомобиля через границу свояка-уклониста из Киевщины

Пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска "Виноградовка" предотвратили попытку военнообязанного жителя Киевской области незаконно пересечь государственную границу в багажнике автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Что придумал перевозчик?

"32-летнего жителя Белой Церкви обнаружили в багажнике универсала марки "Форд". Водитель - гражданин Молдовы, тщательно скрыл своего тайного пассажира под сумками и вещами", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, иностранец является свояком "пассажира" и, так сказать, на родственных началах решил помочь ему сбежать из страны.

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За попытку незаконного пересечения границы в отношении украинца составили протокол об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП, а его родственнику-перевозчику придется отвечать перед законом в рамках уголовного производства, ведь пограничники направили в полицию сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Недавно сообщалось, что двое мужчин пытались сбежать в Молдову, на надувных матрасах переплыв Днестр.